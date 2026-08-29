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Лесные пожары во Франции нанесли ущерб почти на 500 млн евро

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Пожары уничтожили почти 100 тысяч гектаров леса и повредили дома и предприятия. Зафиксировано около 25 тысяч страховых случаев.

Лесные пожары во Франции нанесли ущерб почти на 500 млн евро

Лесные пожары, которые этим летом охватили французские регионы Жиронда, Ланды и Вар, привели примерно к 25 тысячам страховых случаев с предварительной суммой ущерба почти в 500 млн евро. Об этом сообщает BFM Business со ссылкой на федерацию France Assureurs, пишет УНН.

Подробности

Оценка основана на заявлениях, поданных до середины августа. В France Assureurs назвали масштабы ущерба "исключительными" и предупредили, что его сумма может вырасти, поскольку пострадавшие могут подавать заявления до 31 августа.

Около 21 тысячи страховых случаев касаются частной собственности. Еще почти 3 тысячи заявлений поступили от предпринимателей, компаний, фермеров и местных властей. Более 1800 случаев связаны с ущербом из-за вынужденного прекращения работы бизнеса.

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Этим летом во Франции выгорели почти 100 тысяч гектаров леса — это рекорд за 20 лет спутниковых наблюдений. Самый крупный пожар произошел в Жиронде, где в середине июля огонь охватил 42 тысячи гектаров.

В наиболее пострадавшей деревне Ле-Порж были уничтожены 180 домов. Власти также эвакуировали около 30 тысяч человек из опасных районов.

Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о 12 млн евро неотложной помощи пострадавшим регионам, налоговых льготах для бизнеса и ускорении выдачи разрешений на восстановление разрушенных домов.

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Степан Гафтко

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