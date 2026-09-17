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Постоянные вражеские удары по логистике и дроновый террор - как это повлияло на рынок труда

Киев • УНН

 • 26870 просмотра

За январь–август 2026 года зарегистрировали 262,3 тыс. безработных - на 7,6 тыс. меньше, чем годом ранее. Больше всего вакансий - для водителей и логистов.

Постоянные вражеские удары по логистике и дроновый террор - как это повлияло на рынок труда

Постоянные воздушные тревоги, из-за которых крупные торгово-развлекательные центры приостанавливали свою работу, а также массированные удары рф по складам и логистике влияют на бизнес. Работодатели вынуждены пересматривать расходы, чтобы избежать банкротства. Стало ли за это время больше безработных и каких специалистов не хватает на рынке — выяснил УНН.

Детали

Массированные удары рф по складам и логистике повлияли на рынок труда в Украине. Из-за масштабных разрушений компании вынуждены сокращать персонал и менять условия труда, как это произошло, например, с маркетплейсом "Maudau", который сократил часть работников из-за атак рф на логистическую инфраструктуру.

Маркетплейс "Maudau" сократит часть сотрудников из-за атак рф25.08.26, 19:59 • 6501 просмотр

Также постоянные воздушные тревоги, которые звучат почти беспрерывно с конца августа, повлияли на работу торгово-развлекательных центров, из-за чего они вынуждены закрываться даже при "желтом уровне угрозы", что влияет на доход.

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В то же время, как сообщили в Государственном центре занятости в ответ на запрос УНН, в течение января-августа 2026 года услуги Государственной службы занятости получали 262,3 тыс. зарегистрированных безработных, что на 7,6 тыс. человек меньше, чем в январе-августе 2025 года.

В частности, в течение августа 2026 года в службе занятости было зарегистрировано 20,3 тыс. безработных (в августе 2025 года — 21,1 тыс.). Из них:

4,4 тыс. безработных ранее работали в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (в августе 2025 года — 4,2 тыс. безработных);

881 безработный ранее работал в сфере транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (в августе 2025 года — 932 безработных).

В течение января-августа 2026 года статус безработного в службе занятости получили 174,0 тыс. человек. Из них:

  • 22% (или 37,8 тыс. человек) составляли бывшие работники сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов;
    • 5% (или 7,9 тыс. человек) — сферы транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности.

      Количество вакансий в сфере транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, поданных работодателями в службу занятости, за последний год уменьшилось с 18,3 тыс. единиц (в январе-августе 2025 года) до 17,0 тыс. единиц (в январе-августе 2026 года).

      В профессиональном разрезе больше всего вакансий в этой сфере подано для:

      • водителей автотранспортных средств;
        • монтеров пути;
          • слесарей по ремонту колесных транспортных средств;
            • слесарей по ремонту подвижного состава;
              • операторов почтовой связи;
                • проводников пассажирских вагонов;
                  • логистов.

                    Бизнес ухудшил свои оценки на фоне ударов рф по складам, в торговле прогнозируют сокращение запасов товаров02.09.26, 18:29 • 5372 просмотра

                    Павел Башинский

                    ОбществоЭкономика
                    Воздушная тревога
                    Война в Украине
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