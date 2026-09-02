В Украине введут желтый и красный уровни воздушной тревоги: что они будут означать

В Украине будут обновлены системы оповещения о существующей угрозе, введут два уровня обозначения конкретной угрозы — желтый и красный. Кроме того, проработают более четкую географическую дифференциацию тревог. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада премьера Сергея Корецкого, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий доложил о подготовке мер реагирования на изменение российской тактики ударов по Украине, а именно — на применение дронов для истощения гражданской жизни в наших городах и привычной экономической активности в нашей стране.

Будут обновлены системы оповещения о существующей угрозе. Люди должны совершенно четко понимать, на что именно и как именно нужно реагировать. Будут введены два уровня обозначения конкретной угрозы — желтый и красный уровни. Генеральный штаб и Воздушные силы ВСУ совместно с правительством, Министерством обороны, МВД и ГСЧС Украины будут еженедельно определять, какие показатели угрозы подлежат объявлению как желтый и красный уровни тревоги. Базово для желтого уровня — налет дронов, для красного уровня — ракетная опасность, включая угрозу баллистических атак, а также массированные атаки — сообщил Зеленский.

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По его словам, будут изменены и звуковые сигналы оповещения о воздушной тревоге в соответствии с желтым или красным уровнем угрозы. Сейчас уже отменен повторный запуск сирены воздушной тревоги для обозначения момента отбоя тревоги — в настоящее время сирена запускается только в момент объявления о начале воздушной тревоги.

Готовится введение более четких и дифференцированных по уровню угрозы звуковых сигналов оповещения о воздушной тревоге. Главная цель этих изменений — дать людям и бизнесу в Украине больше предсказуемости и понимания того, как реагировать в каждом конкретном случае. Поручил также проработать более четкую географическую дифференциацию тревог, чтобы объявление тревоги и реагирование происходили именно в той части местности, где объективно существует угроза — резюмировал Президент.

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