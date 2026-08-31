Продолжительные воздушные тревоги: правительство готовит новые правила для транспорта, бизнеса и комендантского часа

Правительство вечером 31 августа обсудит новые правила работы во время длительных воздушных тревог. Об этом сообщил министр инфраструктуры Николай Калашник, передает УНН.

Среди возможных решений также рассматриваются изменения режима комендантского часа, в частности введение исключений из действующих ограничений.

Детали

По словам Калашника, правительство ищет возможности адаптировать действующие правила работы городов и инфраструктуры к новой тактике российских атак. Длительные или многократные воздушные тревоги все чаще приводят к остановке транспорта, ограничению работы предприятий, учреждений и сервисов и в целом существенно влияют на экономическую активность крупных городов.

Ожидается, что конкретные предложения обсудят уже вечером 31 августа на совещании у премьер-министра.

"Сегодня вечером у премьер-министра состоится совещание, на котором мы будем определять дальнейшие решения. Рассматриваем оптимизацию времени, определенные исключения из правил или, возможно, полную отмену в отдельных случаях. Но все это обязательно должно быть согласовано с военными", – отметил Калашник.

В то же время министр подчеркнул, что любые изменения действующих алгоритмов не должны создавать дополнительных рисков для населения.

"Безопасность людей превыше всего. Мы не можем рисковать ни одной жизнью", – подчеркнул он.

Речь идет, в частности, о возможности пересмотра отдельных правил, связанных с комендантским часом. Власти рассматривают оптимизацию его продолжительности, введение исключений и другие варианты изменения действующего режима.

В то же время сейчас не идет речь об общей отмене воздушных тревог или правил безопасности во время них. Правительство, напротив, планирует сформировать более гибкие алгоритмы реагирования в зависимости от конкретной угрозы.

Окончательные решения по комендантскому часу, как подчеркнул Калашник, должны быть согласованы с военным командованием.

Дифференцированные тревоги

Одним из направлений, над которым работает правительство, является внедрение более дифференцированной системы оповещения населения о воздушных угрозах. Сейчас объявление воздушной тревоги автоматически запускает ряд ограничений для работы транспорта, предприятий, учебных заведений и других учреждений. В условиях, когда россия может проводить атаки несколькими волнами или длительное время удерживать в воздухе беспилотники, такие тревоги могут длиться часами.

Поэтому правительство рассматривает возможность перейти к модели, при которой алгоритм работы города, транспорта и отдельных учреждений будет зависеть от конкретного типа угрозы. При этом точные категории опасности, критерии их определения и соответствующие режимы работы объектов инфраструктуры пока публично не представлены.

Что могут изменить для железной дороги

Отдельный блок предложений касается работы железнодорожного транспорта и вокзалов. Среди рассматриваемых вариантов – обеспечение круглосуточной работы вокзалов, сокращение времени посадки и высадки пассажиров, рассредоточение пассажирских потоков и поездов, а также изменение отдельных процедур во время повышенной угрозы. Цель таких изменений – не допустить ситуаций, когда многочасовая воздушная тревога вызывает значительные задержки поездов и нарушает работу целых направлений.

Также могут пересмотреть порядок организации движения и пребывания пассажиров на вокзалах во время длительной угрозы.

При этом все предложенные изменения должны учитывать возможность быстрого перемещения людей в укрытия в случае непосредственной опасности.

Метро и городской транспорт

Новые алгоритмы могут касаться и работы метрополитена и наземного общественного транспорта.

Длительные воздушные тревоги сейчас могут существенно влиять на движение транспорта, создавать большие скопления пассажиров и затруднять передвижение по городу. Правительство планирует найти модель, которая позволила бы, с одной стороны, не останавливать городскую инфраструктуру на длительное время без острой необходимости, а с другой – сохранить действующие требования безопасности в случае реальной угрозы удара.

Впрочем, конкретные правила относительно того, в каких случаях общественный транспорт или метро смогут продолжать работу во время тревоги, пока не обнародованы.

Предприятия и учреждения

Изменения могут также коснуться предприятий, государственных учреждений, объектов критической инфраструктуры и других организаций. В настоящее время правительство прорабатывает различные алгоритмы их работы в зависимости от уровня и характера опасности.

Публично пока не определено, какие именно предприятия смогут продолжать работу во время отдельных типов воздушной угрозы и будет ли это, например, зависеть от наличия оборудованных укрытий, места расположения объекта или возможности быстро прекратить работу.

Все эти вопросы, как ожидается, должны стать предметом дальнейших консультаций правительства с военными и профильными ведомствами.

Контекст

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство готовит изменения в алгоритмы работы государства и крупных городов из-за новой тактики российских атак. По его словам, продолжительные и многократные воздушные тревоги влияют не только непосредственно на безопасность населения, но и на функционирование общественного транспорта, железной дороги, предприятий, учебных заведений и других учреждений.

Отдельной проблемой становится влияние многочасовых ограничений на экономическую активность крупных городов, где во время тревог одновременно может осложняться работа сотен предприятий и сервисов.

Необходимость пересмотра действующих алгоритмов стала особенно актуальной на фоне усиления Россией волнообразных атак с использованием беспилотников. При такой тактике дроны могут запускаться группами в течение длительного периода, а воздушные тревоги — объявляться несколько раз в сутки или длиться часами.

Правительство стремится сформировать новые правила, которые позволят уменьшить парализующее воздействие таких атак на крупные города, не снижая при этом уровень защиты населения. При этом действующие ограничения остаются в силе до тех пор, пока уполномоченные органы официально не изменят соответствующие решения.