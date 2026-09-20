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Удары рф остановили заводы, производившие 90% стали Украины, - Financial Times

Киев • УНН

 • 4206 просмотра

Три главных сталелитейных завода Украины остановились после российских ударов. Предприятия обеспечивали около 90% производства стали.

Удары рф остановили заводы, производившие 90% стали Украины, - Financial Times

Три основных сталелитейных завода Украины, которые вместе производили около 90% стали в Украине, остановили работу после российских ударов. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

По данным Financial Times, в четверг запорожский завод подвергся очередному удару рф. В частности, две баллистические ракеты попали в объект, что  стало уже четвертой атакой на сталелитейное предприятие менее чем за месяц.

По состоянию на сегодня Украина больше не имеет сталелитейной промышленности

- заявил Financial Times Александр Водовиз, руководитель офиса главного исполнительного директора “Метинвеста”, сталелитейной и горнодобывающей компании, которой принадлежат два из трех заводов, ставших целями недавних атак.

Более того, по его словам, баллистические ракеты были направлены именно на доменные печи предприятий.

Они знали все о заводе, они точно знали, куда ударить

- сказал Водовиз.

В то же время, по информации издания, "Метинвест" и "АрселорМиттал" заявили, что заводы, которые вместе производят 90 процентов стали в стране, сейчас простоивают.

Сейчас мы не понимаем, сколько времени понадобится на ремонт - дни, недели, месяцы или годы

 - отметил чиновник.

Он также добавил, что остановка заводов, на которых вместе работают более 15 000 человек, может иметь серьезные последствия "и огромное влияние на налоги".

Дополнительно

Ранее в этом месяце удары баллистических ракет вывели из строя три основных сталелитейных завода Украины, расположенных в промышленных центрах Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего погибли 17 работников предприятия.

Напомним

россия за неделю применила более 2 тысяч дронов, 1700 авиабомб и 19 ракет. Удары повредили гражданскую и критическую инфраструктуру.

Алла Киосак

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