Удары рф остановили заводы, производившие 90% стали Украины, - Financial Times
Киев • УНН
Три главных сталелитейных завода Украины остановились после российских ударов. Предприятия обеспечивали около 90% производства стали.
Три основных сталелитейных завода Украины, которые вместе производили около 90% стали в Украине, остановили работу после российских ударов. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
Детали
По данным Financial Times, в четверг запорожский завод подвергся очередному удару рф. В частности, две баллистические ракеты попали в объект, что стало уже четвертой атакой на сталелитейное предприятие менее чем за месяц.
По состоянию на сегодня Украина больше не имеет сталелитейной промышленности
Более того, по его словам, баллистические ракеты были направлены именно на доменные печи предприятий.
Они знали все о заводе, они точно знали, куда ударить
В то же время, по информации издания, "Метинвест" и "АрселорМиттал" заявили, что заводы, которые вместе производят 90 процентов стали в стране, сейчас простоивают.
Сейчас мы не понимаем, сколько времени понадобится на ремонт - дни, недели, месяцы или годы
Он также добавил, что остановка заводов, на которых вместе работают более 15 000 человек, может иметь серьезные последствия "и огромное влияние на налоги".
Дополнительно
Ранее в этом месяце удары баллистических ракет вывели из строя три основных сталелитейных завода Украины, расположенных в промышленных центрах Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего погибли 17 работников предприятия.
Напомним
россия за неделю применила более 2 тысяч дронов, 1700 авиабомб и 19 ракет. Удары повредили гражданскую и критическую инфраструктуру.