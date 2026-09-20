Московский НПЗ остановил работу после атаки украинских БПЛА FP-1
Киев • УНН
После удара украинских FP-1 на московском НПЗ повреждены установки переработки, завод полностью остановил работу. Он обеспечивал значительную часть топлива региона.
Московский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил работу после атаки дальнобойных дронов FP-1. Об этом сообщила украинская компания — производитель ударных БПЛА Fire Point, пишет УНН.
Силы обороны с помощью дальнобойных дронов FP-1 ночью поразили московский НПЗ. Атаку подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий россии, расположенное в московском районе Капотня. Его мощность — 11 млн тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.
В результате попаданий завод был полностью остановлен. Повреждены все установки первичной переработки, а также часть установок вторичной переработки
В Fire Point не исключают, что ситуация с топливом в рф ухудшится.
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?02.09.26, 08:00 • 53136 просмотров
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Силы обороны дронами FP-1 ночью также уничтожили очередной складской комплекс в Подмосковье. В результате ударов горели склады компании "Современные Складские Технологии".