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В ВАКС начался процесс по делу экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

В ВАКС начали подготовительное заседание по делу семьи Крупы о незаконном обогащении на 160 млн грн. Рассмотрение прервали из-за тревоги.

В ВАКС начался процесс по делу экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы
Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В Высшем антикоррупционном суде 21 сентября проходит подготовительное заседание по делу бывшей руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, её мужа Владимира и сына Александра. Об этом сообщает журналист УНН из зала суда.

Подробности

Татьяна Крупа, а также её муж Владимир и сын Александр являются обвиняемыми в незаконном обогащении на 160 миллионов гривен. Сегодня суд начал подготовительное заседание в рассмотрении дела.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Во время судебного заседания объявили воздушную тревогу. В связи с этим суд объявил перерыв до отбоя воздушной тревоги. В настоящее время рассмотрение дела приостановлено.

Напомним

4 октября 2024 года должностное лицо МСЭК Татьяну Крупу и её сына, руководителя управления ПФУ в Хмельницкой области, разоблачили в незаконном обогащении на миллионы гривен. В декларациях экс-главы Хмельницкой МСЭК и депутатки областного совета выявили серьёзные нарушения на сумму более 34,8 млн грн.

Для фигурантки определили трёхзначный залог. После нескольких уменьшений суммы 4 сентября 2025 года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для Татьяны Крупы на залог в размере 20 млн грн. 11 сентября стало известно, что Татьяна Крупа сдала заграничный паспорт и не могла покидать Хмельницкий. Её передвижение контролировала Нацполиция с помощью электронного браслета. В тот же день за экс-чиновницу внесли залог.

В конце октября 2025 года НАБУ и САП завершили досудебное расследование по подозрению Татьяны Крупы. Следствие установило, что чиновница незаконно обогатилась на 160 млн грн, привлекая к схеме своего мужа и сына.

Алла Киосак

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