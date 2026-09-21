Мировой долг достиг рекордного уровня, МВФ призвал правительства срочно сокращать дефициты

Мировой государственный долг достиг рекордного уровня, однако правительства делают недостаточно для сокращения бюджетных дефицитов. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на Катарском экономическом форуме в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Согласно прогнозу МВФ, уже к 2029 году мировой государственный долг превысит 100% мирового ВВП — на 2 года раньше, чем прогнозировалось ранее. Одними из главных факторов роста долга остаются США и Китай.

Мы предупреждали о необходимости бюджетной консолидации и видим большое понимание, но недостаточно действий — заявила Георгиева.

МВФ призывает США сокращать долг

По словам Георгиевой, фонд отдельно призвал Вашингтон обратить внимание на состояние государственных финансов.

Из разговоров с министром Бессентом стало понятно, что это не является устойчивым, что США должны постепенно сокращать дефицит и долг — сказала она.

Глава МВФ также предупредила, что инфляция остается "упорной", а высокие процентные ставки увеличивают стоимость обслуживания государственных долгов.

МВФ планирует в следующем месяце опубликовать обновленные прогнозы относительно мировой экономики и инфляции.

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