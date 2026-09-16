Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги

В 2027 году Украине потребуется 52,6 млрд долларов международной финансовой поддержки, дефицит государственного бюджета планируется на уровне 15% ВВП, а государственный долг может превысить 110% ВВП. При этом еще в начале сентября в Министерстве финансов предварительно оценивали непокрытую потребность во внешнем финансировании на следующий год в 32,6 млрд долларов и называли нынешнюю бюджетную ситуацию самой сложной с 2022 года.

УНН разбирался, что заложили в проект Государственного бюджета на 2027 год, почему потребность Украины в деньгах растет и насколько государство будет зависеть от финансирования международных партнеров.

Расходы растут вдвое быстрее доходов

15 сентября Кабинет министров одобрил и передал в Верховную раду проект Государственного бюджета на 2027 год. Документ зарегистрировали в парламенте под номером №16000, и в настоящее время народные депутаты рассматривают его в профильных комитетах. А это значит, что приведенные в государственном бюджете показатели еще могут измениться во время прохождения документом всех необходимых этапов в Верховной раде.

Если же вернуться к цифрам, то в проекте бюджета на следующий год правительство заложило 5,648 трлн грн доходов. Это на 452,1 млрд грн, или 8,7%, больше плана на 2026 год с учетом внесенных в него изменений. В то же время расходы должны достичь 7,272 трлн грн. Они увеличиваются сразу на 864,9 млрд грн, или на 13,5%. То есть расходная часть бюджета растет существенно быстрее, чем доходы.

По расчетам Минфина, дефицит государственного бюджета составит около 15% прогнозируемого ВВП. Для сравнения, ожидаемый показатель на 2026 год составляет около 12% ВВП. Общее финансирование дефицита планируется на уровне около 1,67 трлн грн, причем ключевую роль должны играть именно внешние заимствования.

Одновременно предельный объем государственного долга в конце 2027 года может достичь примерно 12,31 трлн грн, или 110,4% прогнозируемого ВВП. В структуре долга около 84% может приходиться на внешние обязательства и лишь 16% - на внутренние.

Украине нужно 52,6 млрд долларов из-за рубежа

Одна из наиболее показательных цифр проекта бюджета - потребность в международной финансовой поддержке. На 2027 год Минфин оценил ее в 52,6 млрд долларов. Деньги планируют получать от Европейского союза, стран G7 в рамках механизма ERA, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Великобритании и других партнеров.

Проблема заключается в том, что потребность в финансировании и уже гарантированные Украине средства - не одно и то же.

Еще 4 сентября министр финансов Сергей Марченко заявлял, что предварительно непокрытая потребность Украины во внешнем финансировании на 2027 год составляет 32,6 млрд долларов. По его словам, базовая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании остается на уровне около 50 млрд долларов. Марченко тогда назвал бюджетную ситуацию самой сложной с 2022 года и предупредил, что без необходимой помощи союзников государству, возможно, придется сокращать часть невоенных расходов.

После завершения формирования проекта бюджета оценка общей потребности выросла до 52,6 млрд долларов.

Что говорит МВФ

Оценки Международного валютного фонда несколько отличаются от новых бюджетных расчетов правительства. Во время первого пересмотра новой программы EFF МВФ оценивал финансовый разрыв Украины на 2027 год в базовом сценарии в 43,4 млрд долларов. Тогда Фонд исходил из того, что около 40,7 млрд долларов может поступить от официальных кредиторов и доноров, еще около 1,8 млрд долларов - непосредственно от МВФ, а около 0,9 млрд долларов составит облегчение долговых выплат.

Однако эти цифры не стоит механически сравнивать с 52,6 млрд долларов, предусмотренными новым проектом бюджета. Расчеты МВФ основывались на информации по состоянию на май 2026 года и касались более широкого финансового баланса в рамках программы Фонда. С тех пор потребности Украины, прежде всего оборонные, продолжили расти.

Это хорошо видно уже на примере текущего года: по данным парламентского бюджетного комитета, один день войны в 2026 году обходится Украине примерно в 190 млн долларов, тогда как в 2024 году речь шла примерно о 140 млн долларов.

Украине нужно почти 4,9 трлн гривен на войну

Главной статьёй проекта госбюджета-2027 остаётся сектор безопасности и обороны. На него Кабмин предлагает направить 4,885 трлн грн, или 43,8% прогнозируемого ВВП. Это на 517,9 млрд грн больше, чем заложено в бюджете-2026 после внесения изменений.

Из этой суммы:

1,792 трлн гривен - на оплату труда с начислениями;

2,299 трлн гривен - на вооружение и военную технику;

499,9 млрд гривен - на другие оборонные расходы;

264,9 млрд гривен - в качестве резерва;

30 млрд гривен - государственные гарантии на закупку вооружения и военной техники.

Фактически оборона поглощает основную часть внутреннего финансового ресурса государства. Гражданские расходы — социальные программы, образование, медицина, поддержка ВПЛ, восстановление и часть экономических программ — в значительной степени зависят от внешних средств.

Именно поэтому перебои с международным финансированием для Украины указывают на критическую необходимость определить, какие невоенные расходы переносить, сокращать или искать для них дополнительные внутренние источники.

Экономического прорыва правительство не ожидает

Проект бюджета на 2027 год сформирован по консервативному сценарию, который исходит из продолжения высоких рисков в сфере безопасности. Как объясняют аналитики-экономисты, Кабмин использовал сценарий, согласно которому реальный ВВП в 2027 году вырастет лишь на 1,3%. Инфляция прогнозируется примерно на уровне 8%. В то же время в июньском, более оптимистичном сценарии, который предусматривал существенное улучшение ситуации в сфере безопасности, Кабмин рассчитывал на рост экономики на 4,5%. Эти факты указывают на то, что власти уже не формируют главный финансовый документ, исходя из предположения о скором завершении войны и резком восстановлении экономики.

Почему ситуацию с бюджетом называют самой сложной с 2022 года

Сам по себе большой дефицит для украинского бюджета военного времени не является новым явлением. С начала полномасштабного вторжения государство ежегодно тратит значительно больше, чем способно собрать внутри страны, а разницу компенсирует за счёт международной помощи и заимствований. Однако в 2027 году одновременно сходятся несколько проблем.

Военные расходы продолжают расти, тогда как экономика, согласно правительственному прогнозу, почти не ускоряется. Дефицит снова увеличивается до 15% ВВП, долг превышает объём годового ВВП, а для выполнения всех заложенных в бюджет обязательств требуется более 50 млрд долларов внешней поддержки.

К этому добавляется неопределённость относительно того, какая часть этих денег будет заранее гарантирована партнёрами и когда именно она будет поступать.

Поэтому главный риск бюджета-2027 - не в том, что 1 января у государства внезапно закончатся деньги. Критично то, что способность выполнить весь запланированный объём расходов всё больше зависит от решений партнёров, международных программ и выполнения Украиной условий, к которым привязаны отдельные транши.

При этом проект бюджета №16000 лишь начинает прохождение всех необходимых процедур в ВРУ. Во время первого и второго чтений его доходы, расходы и отдельные источники финансирования ещё могут быть пересмотрены. Окончательно понятной конфигурация финансирования 2027 года станет после договорённостей с ключевыми международными партнёрами и принятия парламентом окончательной редакции госбюджета.

Напомним

Днями президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов положительно голосовать за семь законопроектов для финансирования дефицита бюджета и подчеркнул потребности обороны.