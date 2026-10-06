Таинственную рукопись Войнича могли столетиями читать в неправильном порядке
Киев • УНН
Исследователи считают, что страницы рукописи Войнича переплели в XV веке. Восстановленная последовательность может помочь расшифровать её.
Знаменитая рукопись Войнича — средневековый манускрипт, написанный неизвестным алфавитом, — не поддаётся расшифровке уже более века, в частности потому, что ещё в XV веке её страницы были переплетены в неправильном порядке. К такому выводу пришли исследователь Колин Лейфилд и палеограф Лиза Фейгин Дэвис. Работа опубликована в журнале Digital Medievalist, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Пергамент рукописи, хранящейся в библиотеке редких книг Бейнеке Йельского университета, методом радиоуглеродного датирования отнесли к 1404–1438 годам. Как установили авторы, первоначально листы существовали в виде отдельных сложенных пополам двойных листов — «сингуленов».
Позже, в середине — конце XV века, их заново сшили во вложенные друг в друга тетради, из-за чего первоначальная последовательность была нарушена. В результате текст и иллюстрации на протяжении пяти столетий читали в неправильном порядке, что частично объясняет, почему все попытки расшифровать рукопись раз за разом терпели неудачу.
Чтобы восстановить первоначальную последовательность, исследователи применили латентно-семантический анализ — метод, выявляющий сходство текстовых фрагментов на разных страницах и позволяющий предположить, какие листы изначально располагались рядом. Кроме того, учёные опирались на инструментальный анализ чернил и пометок на полях, а также на расположение водяных разводов, по которым можно определить, как двойные листы были вложены друг в друга.
Дэвис отмечает, что распространённое представление о рукописи как о творении одного «безумного гения» не подтверждается материальными данными.
Многим хотелось, чтобы манускрипт Войнича создал один безумный гений. На самом деле данные свидетельствуют о более коллективном объекте
Вывод о неправильном переплетении важен потому, что большинство попыток расшифровки основываются на нынешнем порядке страниц: если он был нарушен, то и статистика повторяющихся сочетаний символов, и связь текста с рисунками растений, астрономическими схемами и человеческими фигурами могли годами вводить исследователей в заблуждение.
Авторы надеются, что восстановленная последовательность листов даст больше содержательного материала тем, кто продолжает попытки прочитать текст, а код и данные планируют обнародовать в открытом доступе.
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