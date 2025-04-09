Йельский университет

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26436 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 36933 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 45016 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 52494 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 64982 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55473 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54992 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117877 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81378 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224882 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.8м/с
56%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84436 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18300 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15203 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14057 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15710 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84460 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117871 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224879 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402173 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394700 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10470 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14068 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15212 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18310 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74753 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Йельский университет

Новости по теме

Рубио отрицал возобновление программы по расследованию похищений украинских детей россией

Госсекретарь США Марко Рубио отрицал возобновление программы по расследованию похищений украинских детей россией, отметив, что она не финансируется.

политика • 28 марта, 14:25 • 26332 просмотра

В Госдепе опровергли удаление данных о похищении украинских детей россией

Информация, собранная проектом Йельского университета о похищении детей, не была удалена, несмотря на прекращение финансирования. В Госдепе заверили, что данные не были утеряны.

Общество • 19 марта, 23:04 • 20016 просмотра

В США удалили доказательства похищения рф детей из Украины из-за решения правительства Трампа

Из-за прекращения программы отслеживания похищенных детей, были удалены доказательства военных преступлений на 26 млн долларов. Законодатели призывают возобновить инициативу.

Война • 19 марта, 10:02 • 15692 просмотра

Сокращения Маска в США повлияли на команду, которая пытается спасти похищенных украинских детей из рф - СМИ

Правительство США сократило финансирование группы экспертов, которые помогали возвращать украинских детей, насильно депортированных в россию. Благодаря их усилиям сотни детей вернулись домой.

политика • 15 марта, 12:04 • 14382 просмотра

XIII Книжный Арсенал в Киеве: когда начнется и что готовят организаторы

В Киеве с 29 мая по 1 июня пройдет XIII Международный фестиваль Книжный Арсенал. Мероприятие состоится на первом этаже Старого арсенала с семью сценами и шестью тематическими направлениями.

Культура • 5 февраля, 13:24 • 43155 просмотра

Самолеты путина использовали для депортации украинских детей - доклад

Йельский университет обнаружил доказательства использования самолетов администрации путина для депортации украинских детей. Исследование отследило 314 депортированных детей, из которых 148 внесены в базы усыновления рф.

Война • 4 декабря, 03:11 • 93856 просмотра

Исследователи идентифицировали сотни украинских детей из Донетчины и Луганщины, которых похитила россия

Исследователи Yale идентифицировали сотни похищенных рф детей из Донецкой и Луганской областей. 148 детей уже в российских базах данных, 166 размещены в российских семьях.

Общество • 3 декабря, 18:54 • 29931 просмотра

Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Йельский университет открывает новый учебный курс, посвященный творчеству Бейонсе за последние 11 лет. Программа будет исследовать влияние певицы на культуру, политику и социальную среду через призму чернокожих интеллектуалов.

Новости Мира • 13 ноября, 08:31 • 107304 просмотра

В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов

Более 700 студентов были задержаны по всей территории США за последнюю неделю во время пропалестинских митингов и протестов, согласно анализу заявлений полиции, проведенному The New York Times.

Общество • 28 апреля, 00:55 • 56120 просмотра

Косметический гигант Avon продолжает работать в рф, несмотря на войну в Украине

Косметическая компания Avon продолжает свою деятельность в россии, несмотря на критику, нанимая торговых агентов и производя продукцию.

Война • 28 января, 19:06 • 30441 просмотра