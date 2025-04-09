Госсекретарь США Марко Рубио отрицал возобновление программы по расследованию похищений украинских детей россией, отметив, что она не финансируется.
Информация, собранная проектом Йельского университета о похищении детей, не была удалена, несмотря на прекращение финансирования. В Госдепе заверили, что данные не были утеряны.
Из-за прекращения программы отслеживания похищенных детей, были удалены доказательства военных преступлений на 26 млн долларов. Законодатели призывают возобновить инициативу.
Правительство США сократило финансирование группы экспертов, которые помогали возвращать украинских детей, насильно депортированных в россию. Благодаря их усилиям сотни детей вернулись домой.
В Киеве с 29 мая по 1 июня пройдет XIII Международный фестиваль Книжный Арсенал. Мероприятие состоится на первом этаже Старого арсенала с семью сценами и шестью тематическими направлениями.
Йельский университет обнаружил доказательства использования самолетов администрации путина для депортации украинских детей. Исследование отследило 314 депортированных детей, из которых 148 внесены в базы усыновления рф.
Исследователи Yale идентифицировали сотни похищенных рф детей из Донецкой и Луганской областей. 148 детей уже в российских базах данных, 166 размещены в российских семьях.
Йельский университет открывает новый учебный курс, посвященный творчеству Бейонсе за последние 11 лет. Программа будет исследовать влияние певицы на культуру, политику и социальную среду через призму чернокожих интеллектуалов.
Более 700 студентов были задержаны по всей территории США за последнюю неделю во время пропалестинских митингов и протестов, согласно анализу заявлений полиции, проведенному The New York Times.
Косметическая компания Avon продолжает свою деятельность в россии, несмотря на критику, нанимая торговых агентов и производя продукцию.