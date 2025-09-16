рф удерживает похищенных украинских детей в сотнях лагерей и школ и подвергает их идеологической обработке - исследование

В отчете Йельского университета говорится, что россия удерживает похищенных украинских детей в более чем 200 местах по всей стране и на оккупированных территориях. Там детей заставляют проходить военную подготовку и "перевоспитание" по кремлевским стандартам. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

Россия создала на своей и временно оккупированной украинской территории сеть лагерей, где удерживает украинских детей, вывезенных после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом говорится в новом исследовании Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения.

В отчете говорится о 210 объектах – от детских лагерей и курортов до кадетских училищ, больниц и даже военной базы. Именно там, по данным исследователей, содержатся дети из Украины.

Россия использует потенциально беспрецедентную систему масштабного перевоспитания, военной подготовки и общежитий, способную удерживать десятки тысяч детей из Украины в течение длительного времени – отмечается в отчете.

Украинские власти оценивают, что в рф было вывезено почти 20 тысяч детей, и лишь небольшую часть удалось вернуть домой. При этом некоторые дети даже попадали на сайты с российскими объявлениями об усыновлении.

Исследование показало, что в двух третях выявленных мест детей подвергают идеологической обработке. Кроме того, в 39 заведениях их прямо обучают военным навыкам и буквально готовят к военным действиям в будущем. Иногда детей привлекают к работе в лагерях, где разрабатывают оборудование для российской армии – от дронов до миноискателей.

Сеть локаций, а это действительно сеть, по меньшей мере вдвое превышает наш максимальный размер. То, что происходит с милитаризацией детей, является более организованным и сложным, чем мы когда-либо ожидали – сказал Натаниэль Реймонд, исполнительный директор исследования.

Большинство этих учреждений, как выяснили исследователи, подчиняются российским властям – от Министерства обороны до ведомств, управляющих имуществом президента рф.

В 2023 году Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест Владимира Путина и еще одного российского чиновника именно из-за принудительного перемещения украинских детей.

