Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
09:42 • 1484 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 3206 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 3886 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 5370 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 7742 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 37486 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 56174 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 30748 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 45560 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 49292 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
1м/с
80%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Порт Южный возобновил работу после утечки масла25 декабря, 00:26 • 8238 просмотра
В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД25 декабря, 01:01 • 11696 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые25 декабря, 01:45 • 14513 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25 декабря, 02:17 • 20229 просмотра
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW05:30 • 6252 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 37464 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 27649 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 56153 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 45544 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 49273 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Сумская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 692 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 2412 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 3914 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 16635 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 28052 просмотра
Актуальное
Техника
Сериал
Отопление
Фильм
Социальная сеть

Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки: Бессмертный". Премьера ленты, где Киллиан Мерфи сыграет Томми Шелби, состоится 20 марта 2026 года.

Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"

Стриминговая платформа Netflix выпустила первый тизер к фильму "Острые козырьки: Бессмертный", пишет УНН.

Детали

"Что случилось с известным гангстером Томми Шелби?" - говорится в подписи к официальному тизеру.

Как отмечают в Netflix, оскароносный Киллиан Мерфи возвращается к роли легендарного Томми Шелби в захватывающем фильме франшизы "Острые козырьки" от создателя сериала Стивена Найта.

Премьера фильма "Острые козырьки: Бессмертный" состоится на Netflix 20 марта 2026 года.

В фильме сыграют Ребекка Фергюсон, Тим Рот, Барри Кеоган, Стивен Грэм, Софи Рандл, Пакки Ли, Джей Ликурго, Нед Деннехи, Иэн Пек.

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"30.09.24, 20:46 • 105032 просмотра

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
Фильм
Сериал
Netflix