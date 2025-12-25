Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"
Киев • УНН
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки: Бессмертный". Премьера ленты, где Киллиан Мерфи сыграет Томми Шелби, состоится 20 марта 2026 года.
Стриминговая платформа Netflix выпустила первый тизер к фильму "Острые козырьки: Бессмертный", пишет УНН.
Детали
"Что случилось с известным гангстером Томми Шелби?" - говорится в подписи к официальному тизеру.
Как отмечают в Netflix, оскароносный Киллиан Мерфи возвращается к роли легендарного Томми Шелби в захватывающем фильме франшизы "Острые козырьки" от создателя сериала Стивена Найта.
Премьера фильма "Острые козырьки: Бессмертный" состоится на Netflix 20 марта 2026 года.
В фильме сыграют Ребекка Фергюсон, Тим Рот, Барри Кеоган, Стивен Грэм, Софи Рандл, Пакки Ли, Джей Ликурго, Нед Деннехи, Иэн Пек.
