Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"

Стриминговая платформа Netflix выпустила первый тизер к фильму "Острые козырьки: Бессмертный", пишет УНН.

Детали

"Что случилось с известным гангстером Томми Шелби?" - говорится в подписи к официальному тизеру.

Как отмечают в Netflix, оскароносный Киллиан Мерфи возвращается к роли легендарного Томми Шелби в захватывающем фильме франшизы "Острые козырьки" от создателя сериала Стивена Найта.

Премьера фильма "Острые козырьки: Бессмертный" состоится на Netflix 20 марта 2026 года.

В фильме сыграют Ребекка Фергюсон, Тим Рот, Барри Кеоган, Стивен Грэм, Софи Рандл, Пакки Ли, Джей Ликурго, Нед Деннехи, Иэн Пек.

