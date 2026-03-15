$44.1650.96
ukenru
13:39 • 368 просмотра
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
10:18 • 8014 просмотра
15 марта, 00:18 • 37382 просмотра
14 марта, 18:43 • 41744 просмотра
14 марта, 18:22 • 36727 просмотра
14 марта, 16:51 • 32753 просмотра
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 53496 просмотра
14 марта, 13:14 • 51297 просмотра
14 марта, 07:48 • 26047 просмотра
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 63792 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.3м/с
26%
752мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джорджия Мелони
Ким Кардашьян
Си Цзиньпин
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео10:00 • 8350 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 25678 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 32710 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 28168 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 42025 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Нефть марки Brent
Социальная сеть

Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Во Франции стартовал первый тур муниципальных выборов в 35 тысячах общин. Голосование станет тестом для ультраправых сил перед выборами президента.

Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец

Во Франции в воскресенье, 15 марта, стартовал первый тур муниципальных выборов, который рассматривается как важный индикатор политических настроений перед президентскими выборами 2027 года. Голосование охватывает около 35 тысяч муниципалитетов, а в случае отсутствия победителя в первом туре второй тур состоится 22 марта, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Особое внимание к кампании привлекает результат ультраправой партии "Национальное объединение", которая стремится усилить свои позиции на местном уровне и использовать выборы как плацдарм перед будущей президентской кампанией.

Аналитики и медиа рассматривают это волеизъявление как тест не только для ультраправых, но и для способности традиционных партий сохранить влияние и договариваться о союзах во втором туре.

Одной из главных интриг выборов стала борьба в крупных городах, в частности в Марселе, где кандидат от "Национального объединения" Франк Аллизио ведет напряженную кампанию против действующего левого мэра Бенуа Паяна. Именно мегаполисы - в частности Марсель и Париж - считаются ключевыми площадками, по результатам которых будет измеряться баланс сил перед борьбой за Елисейский дворец.

Местные выборы во Франции: подробности

По данным Reuters, голосование началось в 8:00 утра, а предварительные результаты ожидаются уже вечером. Явка по состоянию на середину дня составила около 19%, что несколько выше показателя муниципальных выборов 2020 года, но ниже уровня 2014 года.

В центре кампании оказались вопросы безопасности, стоимости жизни, иммиграции и качества местных услуг. Именно тема безопасности, которую активно продвигают ультраправые, стала одной из самых заметных в нынешней избирательной борьбе.

Нынешние муниципальные выборы имеют и более широкое политическое измерение, поскольку президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет баллотироваться в 2027 году на третий срок. На этом фоне результаты голосования могут повлиять на расклады внутри основных политических сил, а также показать, насколько уверенно ультраправые способны наращивать поддержку на местах.

Дополнительного внимания ситуации добавляет и правовая неопределенность вокруг лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен, чья политическая перспектива остается предметом отдельного общественного интереса на фоне апелляционного рассмотрения по делу о растрате средств.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Марин Ле Пен
Reuters
Марсель
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция