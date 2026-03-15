Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец

Во Франции в воскресенье, 15 марта, стартовал первый тур муниципальных выборов, который рассматривается как важный индикатор политических настроений перед президентскими выборами 2027 года. Голосование охватывает около 35 тысяч муниципалитетов, а в случае отсутствия победителя в первом туре второй тур состоится 22 марта, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Особое внимание к кампании привлекает результат ультраправой партии "Национальное объединение", которая стремится усилить свои позиции на местном уровне и использовать выборы как плацдарм перед будущей президентской кампанией.

Аналитики и медиа рассматривают это волеизъявление как тест не только для ультраправых, но и для способности традиционных партий сохранить влияние и договариваться о союзах во втором туре.

Одной из главных интриг выборов стала борьба в крупных городах, в частности в Марселе, где кандидат от "Национального объединения" Франк Аллизио ведет напряженную кампанию против действующего левого мэра Бенуа Паяна. Именно мегаполисы - в частности Марсель и Париж - считаются ключевыми площадками, по результатам которых будет измеряться баланс сил перед борьбой за Елисейский дворец.

По данным Reuters, голосование началось в 8:00 утра, а предварительные результаты ожидаются уже вечером. Явка по состоянию на середину дня составила около 19%, что несколько выше показателя муниципальных выборов 2020 года, но ниже уровня 2014 года.

В центре кампании оказались вопросы безопасности, стоимости жизни, иммиграции и качества местных услуг. Именно тема безопасности, которую активно продвигают ультраправые, стала одной из самых заметных в нынешней избирательной борьбе.

Нынешние муниципальные выборы имеют и более широкое политическое измерение, поскольку президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет баллотироваться в 2027 году на третий срок. На этом фоне результаты голосования могут повлиять на расклады внутри основных политических сил, а также показать, насколько уверенно ультраправые способны наращивать поддержку на местах.

Дополнительного внимания ситуации добавляет и правовая неопределенность вокруг лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен, чья политическая перспектива остается предметом отдельного общественного интереса на фоне апелляционного рассмотрения по делу о растрате средств.

