Международные резервы Украины продолжают «худеть» — сократились до $45,7 млрд

Международные резервы Украины на начало июня сократились на 5,2% - до 45,7 млрд долл., сообщили в НБУ в пятницу, пишет УНН.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня, по предварительным данным, составили 45 726,6 млн долл. США. В мае они уменьшились на 5,2% - сообщили в Нацбанке.

Такую динамику в НБУ объяснили "валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте". "Эти операции превысили поступления от размещения валютных ОВГЗ и от международных партнеров", - говорится в сообщении.

Но, как отмечается, несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

По данным НБУ, на валютные счета правительства в НБУ в мае поступило 599,2 млн долл., в том числе:

498,8 млн долл. – через счета Всемирного банка;

100,4 млн долл. – от размещения валютных ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 126,2 млн долл. Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 274,9 млн долл.

"Чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 12,4%. Согласно балансовым данным НБУ в мае продал на валютном рынке 3 134,9 млн долл.", - указали в Нацбанке.

Текущий объем международных резервов, как сообщается, обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта.

Международные резервы сократились еще на 7% - ОВГЗ и помощь партнеров не перекрыли продажу валюты и выплату долга