Врач объяснил, как аномальная жара влияет на сердце и сосуды

Аномальная жара испытывает организм даже тех людей, которые не имеют хронических заболеваний. Высокие температуры заставляют сердце работать интенсивнее, а обезвоживание и перегрев могут повысить риск опасных состояний. Подробнее о том, как жара влияет на сердечно-сосудистую систему и что поможет снизить риски, рассказал УНН врач, эксперт общественного здоровья Отто Стойка.

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По словам врача, жара создает для организма дополнительную нагрузку, даже если человек чувствует себя здоровым. Прежде всего это отражается на работе сердца и сосудов, ведь организм вынужден активнее охлаждаться.

Безусловно, влияние есть, то есть повышается нагрузка на сердце. В первую очередь, повышается частота сердечных сокращений, потому что организм тратит больше усилий на терморегуляцию. Учащается дыхание, а сам организм работает так, как будто человек выполняет физическую нагрузку, хотя на самом деле он может просто находиться на жаре. Чем человек тренированнее и выносливее, тем легче ему переносить высокие температуры – объясняет Стойка.

Особенно внимательными во время жары стоит быть людям старшего возраста и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. В то же время определенные риски существуют и для тех, кто ранее не имел проблем с сердцем.

У менее адаптированных людей или тех, кто уже имеет проблемы с сердцем, может повышаться артериальное давление и даже возникать гипертонический криз. Может быть и наоборот - резкое снижение давления, когда человек чувствует слабость, сонливость и даже может потерять сознание. Кровь во время жары сгущается, а это повышает риск тромбообразования. Больше всего этому способствуют атеросклероз, малоподвижный образ жизни и обезвоживание – отметил врач.

К тому же, перегрев и обезвоживание могут стать пусковыми механизмами для крайне опасных сердечно-сосудистых состояний.

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Безусловно, в жару возрастает риск инфарктов, инсультов и нарушений сердечного ритма. Перегрев, истощение организма, обезвоживание и тромбозы могут приводить к таким осложнениям. Гипертонический криз сам по себе также может стать причиной инфаркта или инсульта. Именно поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно быть особенно внимательными – объясняет врач.

По словам врача, для того, чтобы уберечь себя от проблем со здоровьем, важен правильный питьевой режим, а также стоит следить за питанием и избегать продуктов, которые усложняют работу организма в жару.

Еда должна быть более легкой, с большим количеством свежих овощей и фруктов. Нужно пить достаточно жидкости, но без излишеств, и не злоупотреблять соленой пищей. Если человек сильно потеет, то можно обратить внимание на специальные солевые растворы или спортивные напитки, но здоровые люди должны получать большинство микроэлементов именно из пищи. Калорийная и тяжелая еда в жару лишь увеличивает нагрузку на организм – подчеркивает Стойка.

Также, чтобы легче перенести жару, стоит соблюдать и другие простые правила. В частности, врач советует избегать пребывания под прямым солнцем в самые жаркие часы, следить за самочувствием и регулярно контролировать пульс и давление. Также важно правильно использовать кондиционеры и не допускать резкого переохлаждения после пребывания на жаре.