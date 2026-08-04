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Врач объяснил, как аномальная жара влияет на сердце и сосуды

Киев • УНН

 • 41359 просмотра

Жара повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, увеличивая риск инфарктов и инсультов. Врач Отто Стойка советует контролировать пульс и давление, пить достаточно воды и избегать солнца в жару.

Врач объяснил, как аномальная жара влияет на сердце и сосуды

Аномальная жара испытывает организм даже тех людей, которые не имеют хронических заболеваний. Высокие температуры заставляют сердце работать интенсивнее, а обезвоживание и перегрев могут повысить риск опасных состояний. Подробнее о том, как жара влияет на сердечно-сосудистую систему и что поможет снизить риски, рассказал УНН врач, эксперт общественного здоровья Отто Стойка.

Детали

По словам врача, жара создает для организма дополнительную нагрузку, даже если человек чувствует себя здоровым. Прежде всего это отражается на работе сердца и сосудов, ведь организм вынужден активнее охлаждаться.

Безусловно, влияние есть, то есть повышается нагрузка на сердце. В первую очередь, повышается частота сердечных сокращений, потому что организм тратит больше усилий на терморегуляцию. Учащается дыхание, а сам организм работает так, как будто человек выполняет физическую нагрузку, хотя на самом деле он может просто находиться на жаре. Чем человек тренированнее и выносливее, тем легче ему переносить высокие температуры 

– объясняет Стойка.

Особенно внимательными во время жары стоит быть людям старшего возраста и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. В то же время определенные риски существуют и для тех, кто ранее не имел проблем с сердцем. 

У менее адаптированных людей или тех, кто уже имеет проблемы с сердцем, может повышаться артериальное давление и даже возникать гипертонический криз. Может быть и наоборот - резкое снижение давления, когда человек чувствует слабость, сонливость и даже может потерять сознание. Кровь во время жары сгущается, а это повышает риск тромбообразования. Больше всего этому способствуют атеросклероз, малоподвижный образ жизни и обезвоживание 

– отметил врач.

К тому же, перегрев и обезвоживание могут стать пусковыми механизмами для крайне опасных сердечно-сосудистых состояний.

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Безусловно, в жару возрастает риск инфарктов, инсультов и нарушений сердечного ритма. Перегрев, истощение организма, обезвоживание и тромбозы могут приводить к таким осложнениям. Гипертонический криз сам по себе также может стать причиной инфаркта или инсульта. Именно поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно быть особенно внимательными 

– объясняет врач.

По словам врача, для того, чтобы уберечь себя от проблем со здоровьем, важен правильный питьевой режим, а также стоит следить за питанием и избегать продуктов, которые усложняют работу организма в жару.

Еда должна быть более легкой, с большим количеством свежих овощей и фруктов. Нужно пить достаточно жидкости, но без излишеств, и не злоупотреблять соленой пищей. Если человек сильно потеет, то можно обратить внимание на специальные солевые растворы или спортивные напитки, но здоровые люди должны получать большинство микроэлементов именно из пищи. Калорийная и тяжелая еда в жару лишь увеличивает нагрузку на организм 

– подчеркивает Стойка.

Также, чтобы легче перенести жару, стоит соблюдать и другие простые правила. В частности, врач советует избегать пребывания под прямым солнцем в самые жаркие часы, следить за самочувствием и регулярно контролировать пульс и давление. Также важно правильно использовать кондиционеры и не допускать резкого переохлаждения после пребывания на жаре.

Нужно контролировать пульс и артериальное давление, больше находиться в тени, принимать прохладный или контрастный душ и избегать выхода на солнце в самые жаркие часы. Алкоголь и курение лишь ухудшают адаптацию организма к жаре, поэтому от них лучше отказаться. Одежда должна быть легкой, из натуральных или современных "дышащих" тканей, а голову обязательно нужно защищать шляпой. Если пульс в состоянии покоя превышает 110-120 ударов в минуту, то это уже сигнал, чтобы охладиться, отдохнуть и обратить внимание на свое состояние 

– резюмировал Стойка.

Алла Киосак

ОбществоЗдоровье