Украинцам за границей не нужно предъявлять военный билет для оформления паспорта. Проверка статуса будет происходить в электронном реестре, а данные будут вноситься автоматически.
Оксана Жолнович задекларировала 1 389 859 грн зарплаты за 2024 год. Также указала земельный участок во Львовской области, объект незавершенного строительства и авто Renault Megane.
Иван Выговский задекларировал 1 465 392 грн доходов за 2024 год, его зарплата составила 1 455 920 грн. У супругов есть земля, арендованный дом и значительные средства на счетах.
Игорь Дегнера, глава Гоструда, задекларировал 1 470 889 грн доходов за 2024 год, включая зарплату и профсоюзные выплаты. Его жена задекларировала 417 тыс. грн доходов.
Андрей Садовый за 2024 год задекларировал 869 тыс. грн зарплаты, его жена Екатерина Кит-Садовая – более 13 млн грн. Жена владеет ценными бумагами и корпоративными правами.
Британское издание The Times предупреждает, что после войны Украина может столкнуться с проблемой неконтролируемого оборота оружия. Эксперты опасаются превращения страны в "базар оружия".
Министр внутренних дел Игорь Клименко задекларировал 1 560 939 грн зарплаты за 2024 год, а также землю и дом в Киевской области. На банковских счетах у него 460,9 тыс. грн и 109,1 тыс. долларов.
В Запорожской области заработал первый Центр безопасности, который будет обслуживать 13 населенных пунктов. Он включает полицейского офицера общины, пожарную команду, диспетчерский пункт и укрытие.
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула. Его будут держать под стражей без права внесения залога.
Задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула вручили подозрение по статье об умышленном убийстве по заказу и незаконном обращении с оружием. Суд требует содержания под стражей.
Нацполиция рассматривает заказное убийство, личную неприязнь и «российский след» как мотивы убийства активиста Демьяна Ганула. Подозреваемый уже задержан.
Иван Выгивский заявил, что Ганул не обращался по поводу личной охраны после задержания подозреваемого в угрозах. Активиста застрелили в Одессе 14 марта.
Нацполиция рассматривает версию о заказе убийства Демьяна Ганула российскими спецслужбами. Президент приказал привлечь все силы для расследования преступления в Одессе.
Задержан подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула. Им оказался 46-летний дезертир. СБУ рассматривает версии заказного убийства и "российского следа".
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого в убийстве активиста Ганула. В квартире, где скрывался преступник, нашли оружие.
В Одессе убит активист Демьян Ганул, полиция назвала преступление дерзким и открыла уголовное производство. Продолжается розыск стрелка, изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Ираклию Хуту и Омару Уфимскому объявили подозрение за участие в «сходке» и распространении влияния в исправительном учреждении. Они решали вопросы перераспределения сфер влияния.
Нацполиция разыскивает убийцу активиста Демьяна Ганула в Одессе. Информация о том, что стрелок сдался, не подтвердилась.
В Одессе застрелили общественного деятеля Демьяна Ганула. Полиция разыскивает причастного к убийству, просит сообщить любую информацию.
По факту убийства активиста Демьяна Ганула в Одессе открыто уголовное производство как умышленное убийство по заказу. Нацполиция расследует преступление, принимаются меры для задержания злоумышленника.
В Одессу прибыла группа Нацполиции для расследования убийства. Глава МВД опроверг информацию о военной форме стрелка, призвав доверять только официальным источникам.
Правительство провело кадровые ротации в руководстве государственных служб. Уволены трое чиновников, назначены двое новых руководителей, а также назначен временный глава Госэкспортконтроля.
В результате удара российского дрона по защитному укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС пострадавших нет. Радиационный фон остается в норме - 0,57 мкЗв/ч, спасатели работают над ликвидацией последствий.
Правительство возобновляет выдачу паспортов украинцам за рубежом со следующей недели. Мужчины 18-60 лет, которые подали документы до 25 апреля в ГП «Документ», смогут получить паспорта при наличии военно-учетных документов.
В результате российского обстрела жилого дома в Сумах погибли 9 человек, 13 получили ранения. Повреждены 2 многоэтажки и более 20 автомобилей, полиция приняла 129 заявлений от местных жителей.
В Украине за 2024 год зафиксировано 5898 правонарушений из-за незаконного обращения с оружием. Больше всего случаев на Днепропетровщине, Харьковщине и в Киеве.
Министр внутренних дел сообщил, что средняя зарплата полицейского в Украине составляет 34-36 тысяч гривен. Дополнительно выплачивается 10 тысяч по всей стране и 30 тысяч в регионах боевых действий.
Полицейские могут самостоятельно проводить оповещение военнообязанных, но не имеют права осуществлять мобилизацию без ТЦК. В то же время сотрудники ТЦК могут мобилизовать граждан без полиции.
В 2025 году в Украине появится реестр территорий, загрязненных взрывоопасными предметами. Также внедряются инновационные технологии, включая дроны с магнитометрами и специализированную подготовку саперов.
МВД объявило о создании протезно-реабилитационного центра на базе своего медучреждения. Protez Foundation возьмет на себя строительство, оснащение и обучение персонала.