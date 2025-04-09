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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26956 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Игорь Дегнера, глава Гоструда, задекларировал 1 470 889 грн доходов за 2024 год, включая зарплату и профсоюзные выплаты. Его жена задекларировала 417 тыс. грн доходов.

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Андрей Садовый за 2024 год задекларировал 869 тыс. грн зарплаты, его жена Екатерина Кит-Садовая – более 13 млн грн. Жена владеет ценными бумагами и корпоративными правами.

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Британское издание The Times предупреждает, что после войны Украина может столкнуться с проблемой неконтролируемого оборота оружия. Эксперты опасаются превращения страны в "базар оружия".

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Зарплата главы МВД Украины за 2024 год составила более 1,5 млн грн: что еще задекларировал министр

Министр внутренних дел Игорь Клименко задекларировал 1 560 939 грн зарплаты за 2024 год, а также землю и дом в Киевской области. На банковских счетах у него 460,9 тыс. грн и 109,1 тыс. долларов.

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В Запорожской области открыли первый Центр безопасности: каковы его функции

В Запорожской области заработал первый Центр безопасности, который будет обслуживать 13 населенных пунктов. Он включает полицейского офицера общины, пожарную команду, диспетчерский пункт и укрытие.

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Мера пресечения по делу Ганула: подозреваемого будут держать под стражей без права на залог

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Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

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Убийство активиста Ганула: в полиции заявили, что запросов на охрану не было

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Убийство Ганула: Нацполиция не исключает причастность российских спецслужб

Нацполиция рассматривает версию о заказе убийства Демьяна Ганула российскими спецслужбами. Президент приказал привлечь все силы для расследования преступления в Одессе.

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Задержан подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула. Им оказался 46-летний дезертир. СБУ рассматривает версии заказного убийства и "российского следа".

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого в убийстве активиста Ганула. В квартире, где скрывался преступник, нашли оружие.

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Полиция об убийстве активиста Ганула в Одессе: очень дерзкое преступление, поиск стрелка продолжается

В Одессе убит активист Демьян Ганул, полиция назвала преступление дерзким и открыла уголовное производство. Продолжается розыск стрелка, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

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Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция не подтверждает задержание стрелка, поиски продолжаются

Нацполиция разыскивает убийцу активиста Демьяна Ганула в Одессе. Информация о том, что стрелок сдался, не подтвердилась.

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Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция разыскивает подозреваемого, показала фото

В Одессе застрелили общественного деятеля Демьяна Ганула. Полиция разыскивает причастного к убийству, просит сообщить любую информацию.

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

По факту убийства активиста Демьяна Ганула в Одессе открыто уголовное производство как умышленное убийство по заказу. Нацполиция расследует преступление, принимаются меры для задержания злоумышленника.

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В результате российского обстрела жилого дома в Сумах погибли 9 человек, 13 получили ранения. Повреждены 2 многоэтажки и более 20 автомобилей, полиция приняла 129 заявлений от местных жителей.

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