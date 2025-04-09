Игорь Клименко

Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году

В Украине за 2024 год зафиксировано 5898 правонарушений из-за незаконного обращения с оружием. Больше всего случаев на Днепропетровщине, Харьковщине и в Киеве.