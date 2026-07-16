Не Клименко, но и не Федоров: на пост министра обороны ищут другого кандидата - нардеп
Киев • УНН
На фракции "Слуга народа" сообщили, что на пост министра обороны ищут другую кандидатуру, нежели Игорь Клименко и Михаил Федоров. Решение могут объявить сегодня в 21:00 или в августе.
На заседании фракции «Слуга народа» сообщили, что на должность министра обороны ищут другую кандидатуру — не Игоря Клименко, но и не Михаила Федорова. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Никакого заседания фракции «Слуги народа» по министру обороны не будет. Точнее, оно было пару минут, где сказали, что на должность Минобороны ищут другую кандидатуру, чем Клименко (но и не Федоров)
По словам Железняка, информация о назначении министра обороны может быть либо сегодня в 21:00, либо уже в августе.
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Напомним
Ярослав Железняк сообщил, что на данный момент нет голосов для назначения Игоря Клименко министром обороны. Сегодня голосование не состоится, добавил нардеп.