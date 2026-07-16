Клименко отказывается от должности министра обороны, планируется разговор Зеленского с Федоровым - нардеп
Киев • УНН
Нардеп Железняк сообщил, что Клименко отказывается идти в министры обороны. Также планируется еще один разговор между Зеленским и Федоровым для поиска выхода из ситуации.
Игорь Клименко отказывается от должности министра обороны, кроме того - планируется еще один разговор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Михаилом Федоровым. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Нардеп сообщил, что сейчас в Раде будет назначение всех членов правительства, кроме МИД и Минобороны. Впоследствии "Слуга народа" будет проводить еще одно заседание фракции по Министерству обороны.
Клименко на данный момент отказывается идти в министры обороны. То есть, может просто потерять должность главы МВД и все. Также планируется еще один разговор между Зеленским и Федоровым. Возможно, в рамках этого диалога будет найден выход из ситуации
Зеленский рассматривает Клименко как одного из кандидатов на пост министра обороны16.07.26, 15:07 • 2090 просмотров
Напомним
Ранее Железняк сообщил, что на данный момент нет голосов для назначения Игоря Клименко министром обороны. Сегодня голосование не состоится, добавил нардеп.