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Зеленский рассматривает Клименко как одного из кандидатов на пост министра обороны

Киев • УНН

 • 2096 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Игорь Клименко является одной из кандидатур на пост главы Минобороны. Документы в парламент еще не поданы, а голосование сегодня не состоится из-за отсутствия голосов.

Зеленский рассматривает Клименко как одного из кандидатов на пост министра обороны
Фото: t.me/Klymenko_MVS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассматривает Игоря Клименко как одну из кандидатур на пост главы Минобороны. Однако, по его словам, соответствующие документы в парламент пока не поданы. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский заявил, что Игорь Клименко является одной из кандидатур на пост главы Минобороны, которые он рассматривает.

Что касается Клименко - он рассматривается как одна из кандидатур, рассматривается мной. Я еще не подал соответствующих документов в парламент, потому что министр обороны и министр иностранных дел - вы знаете, что это отдельное соответствующее голосование. У него есть очень сильные стороны. Как и у Михаила есть очень сильные стороны

- заявил Владимир Зеленский.

Также президент поделился своим видением взаимодействия армии, министерства и ТЦК.

Здесь вопрос, как я на это смотрю. То есть, первое - армия должна работать с министерством вместе. Вторая история - ТЦК. Я уже не могу сказать, что ТЦК - они где-то у военных. Как я вам и сказал, что вопрос мобилизации - он сложный и им нужно всем заниматься, и армией, и военными. Поэтому я считаю, что у Клименко это, скажем так, снабжение и уничтожение позорных бусификационных моментов - я считаю, что это может быть его сильными сторонами

- подчеркнул президент Украины.

Напомним

Ярослав Железняк сообщил, что на данный момент нет голосов для назначения Игоря Клименко министром обороны. Сегодня голосование не состоится, добавил нардеп.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Мобилизация
ТЦК и СП
Министерство обороны Украины
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Украина