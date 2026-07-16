Зеленский рассматривает Клименко как одного из кандидатов на пост министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассматривает Игоря Клименко как одну из кандидатур на пост главы Минобороны. Однако, по его словам, соответствующие документы в парламент пока не поданы. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский заявил, что Игорь Клименко является одной из кандидатур на пост главы Минобороны, которые он рассматривает.

Что касается Клименко - он рассматривается как одна из кандидатур, рассматривается мной. Я еще не подал соответствующих документов в парламент, потому что министр обороны и министр иностранных дел - вы знаете, что это отдельное соответствующее голосование. У него есть очень сильные стороны. Как и у Михаила есть очень сильные стороны

Также президент поделился своим видением взаимодействия армии, министерства и ТЦК.

Здесь вопрос, как я на это смотрю. То есть, первое - армия должна работать с министерством вместе. Вторая история - ТЦК. Я уже не могу сказать, что ТЦК - они где-то у военных. Как я вам и сказал, что вопрос мобилизации - он сложный и им нужно всем заниматься, и армией, и военными. Поэтому я считаю, что у Клименко это, скажем так, снабжение и уничтожение позорных бусификационных моментов - я считаю, что это может быть его сильными сторонами