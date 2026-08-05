10 млрд гривен на план устойчивости Киева и подготовку к отопительному сезону - Кличко выступил на СНБО

Мэр Киева Виталий Кличко отчитался на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины о состоянии восстановления и строительства объектов и мощностей в рамках "Плана устойчивости" столицы. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

По словам Кличко, удалось привлечь 5,2 млрд гривен, в том числе средства международных партнеров. Он добавил, что в этом направлении столица также получила содействие от Офиса Президента Украины.

По состоянию на сегодня для реализации плана город аккумулировал уже более 10 млрд гривен. Добавлять средства планируем как за счет кредитования, так и перераспределения бюджета города

Мэр Киева добавил, что первоочередной задачей для начала отопительного сезона является восстановление поврежденных энергообъектов.

Уровень выполнения работ - 65%, поскольку масштабы разрушений после обстрелов были колоссальными. Тем не менее к началу отопительного сезона необходимый план работ мы планируем выполнить. В частности, инженерно-техническую защиту II уровня. Общая стоимость мероприятий - 6,6 млрд гривен