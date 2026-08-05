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The Washington Post

10 млрд гривен на план устойчивости Киева и подготовку к отопительному сезону - Кличко выступил на СНБО

Киев • УНН

 • 8414 просмотра

Киев аккумулировал более 10 млрд грн для реализации плана устойчивости, восстановление энергообъектов выполнено на 65%. Город законтрактовал оборудование для замещения ТЭЦ мощностью более 1000 МВт.

10 млрд гривен на план устойчивости Киева и подготовку к отопительному сезону - Кличко выступил на СНБО

Мэр Киева Виталий Кличко отчитался на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины о состоянии восстановления и строительства объектов и мощностей в рамках "Плана устойчивости" столицы. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Кличко, удалось привлечь 5,2 млрд гривен, в том числе средства международных партнеров. Он добавил, что в этом направлении столица также получила содействие от Офиса Президента Украины.

По состоянию на сегодня для реализации плана город аккумулировал уже более 10 млрд гривен. Добавлять средства планируем как за счет кредитования, так и перераспределения бюджета города

- отметил он.

Мэр Киева добавил, что первоочередной задачей для начала отопительного сезона является восстановление поврежденных энергообъектов.

Уровень выполнения работ - 65%, поскольку масштабы разрушений после обстрелов были колоссальными. Тем не менее к началу отопительного сезона необходимый план работ мы планируем выполнить. В частности, инженерно-техническую защиту II уровня. Общая стоимость мероприятий - 6,6 млрд гривен

- сказал Кличко.

Кроме того, на ремонт электрооборудования в жилых домах город направил 800 млн гривен. В то же время ДТЭК меняет внешние электросети и усиливает подстанции на 120 объектах.

Благодаря городским программам в столице уже более 2 000 домов выполнили мероприятия по энергостойкости. На это направление столица предусмотрела почти 500 млн гривен

- заявил Кличко.

Самой сложной частью Плана, по словам Кличко, является построение системы резервного теплоснабжения.

В масштабах Киева только замещение ТЭЦ - это 2,1 ГВт. Исходя из пропорции  50/50 город законтрактовал оборудование и начал работы на объектах общей мощностью более 1000 МВт. Агентство восстановления работает над объектами мощностью 564 МВт

 - резюмировал Кличко.

Напомним

В Голосеевском районе города Киева после вражеского обстрела утечка аммиака локализована, угроза повторной утечки отсутствует.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаКиев
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Офис Президента Украины
ДТЭК
Виталий Кличко
Киев