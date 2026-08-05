10 млрд гривен на план устойчивости Киева и подготовку к отопительному сезону - Кличко выступил на СНБО
Киев • УНН
Киев аккумулировал более 10 млрд грн для реализации плана устойчивости, восстановление энергообъектов выполнено на 65%. Город законтрактовал оборудование для замещения ТЭЦ мощностью более 1000 МВт.
Мэр Киева Виталий Кличко отчитался на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины о состоянии восстановления и строительства объектов и мощностей в рамках "Плана устойчивости" столицы. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Кличко, удалось привлечь 5,2 млрд гривен, в том числе средства международных партнеров. Он добавил, что в этом направлении столица также получила содействие от Офиса Президента Украины.
По состоянию на сегодня для реализации плана город аккумулировал уже более 10 млрд гривен. Добавлять средства планируем как за счет кредитования, так и перераспределения бюджета города
Мэр Киева добавил, что первоочередной задачей для начала отопительного сезона является восстановление поврежденных энергообъектов.
Уровень выполнения работ - 65%, поскольку масштабы разрушений после обстрелов были колоссальными. Тем не менее к началу отопительного сезона необходимый план работ мы планируем выполнить. В частности, инженерно-техническую защиту II уровня. Общая стоимость мероприятий - 6,6 млрд гривен
Кроме того, на ремонт электрооборудования в жилых домах город направил 800 млн гривен. В то же время ДТЭК меняет внешние электросети и усиливает подстанции на 120 объектах.
Благодаря городским программам в столице уже более 2 000 домов выполнили мероприятия по энергостойкости. На это направление столица предусмотрела почти 500 млн гривен
Самой сложной частью Плана, по словам Кличко, является построение системы резервного теплоснабжения.
В масштабах Киева только замещение ТЭЦ - это 2,1 ГВт. Исходя из пропорции 50/50 город законтрактовал оборудование и начал работы на объектах общей мощностью более 1000 МВт. Агентство восстановления работает над объектами мощностью 564 МВт
Напомним
В Голосеевском районе города Киева после вражеского обстрела утечка аммиака локализована, угроза повторной утечки отсутствует.