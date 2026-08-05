Тайвань начал самые масштабные военные учения из-за угрозы вторжения Китая

В среду, 5 августа, Тайвань начал крупнейшие в этом году военные учения Han Kuang, в ходе которых военнослужащие и гражданские будут отрабатывать действия на случай возможного вторжения Китая. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Ежегодные учения Han Kuang, которые продлятся с 5 по 14 августа, моделируют боевые сценарии, чтобы военнослужащие и резервисты могли отработать действия в ответ на нападение на остров, сообщили представители оборонного ведомства.

В учениях также примут участие гражданские. Они будут включать временное снижение скорости мобильного интернета, а также тренировки по воздушной тревоге.

Китай считает Тайвань частью своей территории и угрожал применить силу, чтобы установить контроль над островом с населением 23 миллиона человек.

В последние годы Пекин значительно усилил военное давление на Тайвань, почти ежедневно направляя в район острова истребители и военные корабли, а также проводя масштабные военные учения.

Береговая охрана Китая также активизировала так называемые действия в "серой зоне" — шаги, не достигающие уровня открытой войны, — вокруг Тайваня и его отдалённых островов.

В среду десятки резервистов развернулись на пляже, выходящем к Тайваньскому проливу, и открыли огонь из тайваньских штурмовых винтовок по целям на побережье, где в случае вторжения могли бы высадиться китайские войска.

"Поскольку авторитаризм КПК (Коммунистической партии Китая) продолжает распространяться, "красный террор" также охватывает все уголки мира", — заявил президент Лай Циндэ на форуме по вопросам безопасности накануне учений.

"Мы и впредь будем укреплять нашу национальную оборону и развивать систему всеохватывающей обороны и устойчивости общества", — сказал он.

Тайвань увеличил расходы на оборону и приобрёл более компактное, мобильное оружие, в частности беспилотники, чтобы его армия могла вести асимметричную войну против Китая.

Под сильным давлением США в вопросе увеличения расходов на безопасность правительство Лая пообещало довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2030 году.

Однако правительство находится в конфликте с оппозиционными партиями, контролирующими парламент, относительно объёмов финансирования усиления обороноспособности острова.

В мае партия Гоминьдан (KMT) и Тайваньская народная партия утвердили специальный оборонный бюджет в размере 25 миллиардов долларов США, сократив примерно на треть сумму, которую требовала Демократическая прогрессивная партия Лая.

Оппозиция исключила около 15 миллиардов долларов, которые правительство планировало направить на закупку беспилотников отечественного производства и другие меры по укреплению обороны.

Одной из ключевых особенностей нынешних учений Han Kuang является децентрализация системы командования и управления, чтобы командиры и офицеры непосредственно на поле боя могли самостоятельно принимать оперативные решения, не ожидая приказов.

Параллельно будут проходить учения по повышению устойчивости городов в рамках правительственных мероприятий по подготовке всего острова к возможной войне или стихийному бедствию.

Во время учений по воздушной тревоге в центральных и северных районах страны скорость мобильного интернета будет снижена на 30 минут, поскольку правительство стремится ознакомить население с возможными перебоями в связи.

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