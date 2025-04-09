ХАМАС отклонил израильское предложение о прекращении огня, обвиняя Израиль в срыве усилий посредников. Израиль объявил о начале расширенной военной операции в Газе.
ХАМАС заявил о согласии на предложение о перемирии, которое предусматривает переходный этап и еженедельное освобождение заложников. Египет получил положительные сигналы от Израиля по поводу соглашения.
Возвращение произошло в рамках плана Bring Kids Back UA. Среди спасенных есть дети из Крыма, Донецкой области, Луганской области и Запорожья, которым будет оказана необходимая помощь.
Египет выступает посредником в переговорах о прекращении огня в Газе. Новое предложение предусматривает освобождение ХАМАСом пяти израильских заложников еженедельно.
ХАМАС обсуждает продление перемирия и обмен пленными с Египтом и Катаром. Возобновление гуманитарной помощи в Газе также важно, но прогресса пока мало.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об увольнении главы службы внутренней безопасности Ронена Бара из-за недостатка доверия. Решение принято на фоне расследования лоббирования интересов Катара.
Группировка ХАМАС заявила об освобождении одного заложника с двойным гражданством и возвращении тел четырех погибших в плену. Это происходит на фоне переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС.
Стив Виткофф присоединился к переговорам между Израилем и ХАМАС, чтобы продлить перемирие в Газе. Израиль надеется на предложение США о продлении перемирия на два месяца.
Израиль направит делегацию в Доху для переговоров с ХАМАС о продлении режима прекращения огня в секторе Газа. Представители ХАМАС уже ведут переговоры в Каире при посредничестве Египта и Катара.
Администрация Трампа проводит секретные переговоры с ХАМАС в Дохе по поводу освобождения американских заложников из Газы. Такие действия противоречат политике США, которая запрещает прямые контакты с террористическими организациями.
Последний раунд переговоров в Каире не принес результатов по продлению соглашения о прекращении огня. Первая фаза соглашения завершается 2 декабря, но боевые действия не возобновятся до достижения договоренностей о втором этапе.
В Каире начался новый раунд переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США. Стороны обсуждают продление режима прекращения огня и освобождение заложников из Газы.
Российское правительство вводит новый запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа 2024 года. Ограничения не будут распространяться на поставки от непосредственных производителей нефтепродуктов.
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани планирует посетить Россию 17 апреля. Об этом он сообщил во время встречи с главой МИД рф лавровым, который передал приветствие от путина.
ХАМАС согласился обсудить передачу управления Газой в рамках второй фазы соглашения с Израилем. Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников могут начаться с 17 февраля.
ХАМАС согласился освободить трех заложников с тройным гражданством в обмен на 369 палестинских заключенных. Обмен состоится 15 февраля в рамках договоренностей о прекращении огня в Газе.
ХАМАС согласился освободить заложников в субботу после переговоров в Катаре, несмотря на предыдущий отказ. Израиль требует освобождения трех живых заложников и угрожает возобновлением боевых действий.
Спецпосланник США Стив Уиткофф получил от Трампа полномочия вести переговоры с россией по войне в Украине. Уиткофф уже провел переговоры с соратниками Путина и обсудил ситуацию с представителями стран Персидского залива.
ХАМАС приостановил освобождение израильских заложников, обвиняя Израиль в нарушении условий перемирия. Израиль повышает боевую готовность армии, а переговорщики отсутствуют в Катаре для обсуждения продления соглашения.
Израильские войска полностью вышли из коридора Нецарим, который разделял сектор Газа на две части. Около 500 тысяч палестинцев уже возвращаются в свои дома на севере анклава.
Боба Менендеса осудили за многолетнюю коррупционную схему с представителями других стран. Бывший влиятельный демократ, как сообщается, получал взятки в виде золотых слитков и $480 000 наличными.
С временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей вернули пятерых детей в возрасте от 1,5 года. Среди них - дочь освобожденной из плена военнослужащей и юноша, которому помогают с документами и поступлением в вуз.
ЕС не включит запрет импорта российского СПГ в новый пакет санкций. Вместо этого будет представлена дорожная карта по постепенному отказу от российских энергоносителей до 2027 года.
Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с госминистром Катара. Стороны обсудили гуманитарную инициативу «Food from Ukraine» и возвращение украинских детей.
Офис Нетаньяху сообщил о задержке подписания соглашения с ХАМАС до субботнего вечера. Первая группа израильских заложников будет освобождена в воскресенье, после одобрения соглашения кабинетом безопасности.
Стороны конфликта подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа после внесения окончательных изменений.
Белый дом подтвердил наличие проблем с соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Израильская делегация продолжает переговоры в Катаре, пытаясь решить вопросы, возникшие в последнюю минуту.
Офис Нетаньяху заявляет об отказе ХАМАС от части договоренностей по освобождению заложников в секторе Газа. ХАМАС требует уточнить личности палестинских заключенных, что противоречит согласованным условиям.
Россия будет требовать от Украины отказа от НАТО и сокращения военных связей с альянсом на переговорах с Трампом. москва также будет настаивать на сохранении контроля над оккупированными территориями.
Израиль и ХАМАС достигли принципиальной договоренности об освобождении заложников, окончательные детали обсуждаются в Дохе. Основным препятствием остается вопрос вывода израильских войск из Газы.