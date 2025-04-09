путин на переговорах с Трампом будет требовать от Украины никогда не вступать в НАТО - Bloomberg

Россия будет требовать от Украины отказа от НАТО и сокращения военных связей с альянсом на переговорах с Трампом. москва также будет настаивать на сохранении контроля над оккупированными территориями.