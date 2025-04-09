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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня в секторе Газа

ХАМАС отклонил израильское предложение о прекращении огня, обвиняя Израиль в срыве усилий посредников. Израиль объявил о начале расширенной военной операции в Газе.

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ХАМАС согласился на новое предложение о прекращении огня в Секторе Газа - Reuters

ХАМАС заявил о согласии на предложение о перемирии, которое предусматривает переходный этап и еженедельное освобождение заложников. Египет получил положительные сигналы от Израиля по поводу соглашения.

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Из оккупации спасли еще пятерых детей с помощью Катара

Возвращение произошло в рамках плана Bring Kids Back UA. Среди спасенных есть дети из Крыма, Донецкой области, Луганской области и Запорожья, которым будет оказана необходимая помощь.

Общество • 29 марта, 10:08 • 18160 просмотра

Египет видит позитивные сигналы относительно переговоров о прекращении огня в Газе - Reuters

Египет выступает посредником в переговорах о прекращении огня в Газе. Новое предложение предусматривает освобождение ХАМАСом пяти израильских заложников еженедельно.

Новости Мира • 28 марта, 06:52 • 31448 просмотра

Переговоры о перемирии между ХАМАС и посредниками продолжаются

ХАМАС обсуждает продление перемирия и обмен пленными с Египтом и Катаром. Возобновление гуманитарной помощи в Газе также важно, но прогресса пока мало.

Новости Мира • 27 марта, 22:02 • 11758 просмотра

Нетаньяху заявил, что уволит главу внутренней разведки Израиля

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об увольнении главы службы внутренней безопасности Ронена Бара из-за недостатка доверия. Решение принято на фоне расследования лоббирования интересов Катара.

Новости Мира • 17 марта, 03:55 • 17616 просмотра

ХАМАС готов освободить заложника и вернуть тела четырех погибших

Группировка ХАМАС заявила об освобождении одного заложника с двойным гражданством и возвращении тел четырех погибших в плену. Это происходит на фоне переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС.

Новости Мира • 14 марта, 13:37 • 10112 просмотра

Переговоры между Израилем и ХАМАС по перемирию: в Катар прибыл посланник США Виткофф

Стив Виткофф присоединился к переговорам между Израилем и ХАМАС, чтобы продлить перемирие в Газе. Израиль надеется на предложение США о продлении перемирия на два месяца.

политика • 12 марта, 05:15 • 20588 просмотра

Израиль и ХАМАС готовятся к новому этапу переговоров о перемирии

Израиль направит делегацию в Доху для переговоров с ХАМАС о продлении режима прекращения огня в секторе Газа. Представители ХАМАС уже ведут переговоры в Каире при посредничестве Египта и Катара.

Новости Мира • 9 марта, 03:50 • 20912 просмотра

США ведут тайные переговоры с ХАМАС по поводу заложников в Газе - Reuters

Администрация Трампа проводит секретные переговоры с ХАМАС в Дохе по поводу освобождения американских заложников из Газы. Такие действия противоречат политике США, которая запрещает прямые контакты с террористическими организациями.

Новости Мира • 5 марта, 19:32 • 21353 просмотра

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик

Последний раунд переговоров в Каире не принес результатов по продлению соглашения о прекращении огня. Первая фаза соглашения завершается 2 декабря, но боевые действия не возобновятся до достижения договоренностей о втором этапе.

Новости Мира • 1 марта, 21:51 • 36460 просмотра

Новые переговоры по заложникам: Израиль и ХАМАС встретились в Каире

В Каире начался новый раунд переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США. Стороны обсуждают продление режима прекращения огня и освобождение заложников из Газы.

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В рф экспорт автомобильного бензина снова под запретом

Российское правительство вводит новый запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа 2024 года. Ограничения не будут распространяться на поставки от непосредственных производителей нефтепродуктов.

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Эмир Катара объявил дату своего визита в Россию - что известно о встрече

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани планирует посетить Россию 17 апреля. Об этом он сообщил во время встречи с главой МИД рф лавровым, который передал приветствие от путина.

Новости Мира • 26 февраля, 11:26 • 20188 просмотра

ХАМАС готов отказаться от управления Газой: что стоит за этим решением

ХАМАС согласился обсудить передачу управления Газой в рамках второй фазы соглашения с Израилем. Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников могут начаться с 17 февраля.

Новости Мира • 16 февраля, 02:19 • 33679 просмотра

Израиль и ХАМАС проведут масштабный обмен: 369 палестинцев на трех заложников

ХАМАС согласился освободить трех заложников с тройным гражданством в обмен на 369 палестинских заключенных. Обмен состоится 15 февраля в рамках договоренностей о прекращении огня в Газе.

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Израиль требует освобождения трех заложников: ХАМАС согласился на обмен

ХАМАС согласился освободить заложников в субботу после переговоров в Катаре, несмотря на предыдущий отказ. Израиль требует освобождения трех живых заложников и угрожает возобновлением боевых действий.

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Трамп тайно поручил своему спецпосланнику Виткоффу заниматься Украиной - СМИ

Спецпосланник США Стив Уиткофф получил от Трампа полномочия вести переговоры с россией по войне в Украине. Уиткофф уже провел переговоры с соратниками Путина и обсудил ситуацию с представителями стран Персидского залива.

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Нетаньяху инициирует консультации по безопасности после заявления ХАМАС об освобождении заложников

ХАМАС приостановил освобождение израильских заложников, обвиняя Израиль в нарушении условий перемирия. Израиль повышает боевую готовность армии, а переговорщики отсутствуют в Катаре для обсуждения продления соглашения.

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Израиль оставил коридор Нецарим: что происходит в секторе Газа

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Экс-сенатор США Менендес получил 11 лет тюрьмы за взяточничество и коррупцию

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С ВОТ удалось вернуть пятерых украинских детей

С временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей вернули пятерых детей в возрасте от 1,5 года. Среди них - дочь освобожденной из плена военнослужащей и юноша, которому помогают с документами и поступлением в вуз.

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ЕС не планирует санкции против российского СПГ: что известно о новой дорожной карте

ЕС не включит запрет импорта российского СПГ в новый пакет санкций. Вместо этого будет представлена дорожная карта по постепенному отказу от российских энергоносителей до 2027 года.

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Украина и Катар обсудили важные вопросы: что решили министры

Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с госминистром Катара. Стороны обсудили гуманитарную инициативу «Food from Ukraine» и возвращение украинских детей.

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Офис Нетаньяху о сделке с ХАМАС: заложники будут освобождены в воскресенье

Офис Нетаньяху сообщил о задержке подписания соглашения с ХАМАС до субботнего вечера. Первая группа израильских заложников будет освобождена в воскресенье, после одобрения соглашения кабинетом безопасности.

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ХАМАС и Израиль уже подписали соглашение о прекращении огня

Стороны конфликта подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа после внесения окончательных изменений.

Новости Мира • 16 января, 20:44 • 27391 просмотра

Белый дом "уверен", возникшие вопросы в соглашении Израиля и ХАМАС можно решить, прекращение огня может стартовать в воскресенье

Белый дом подтвердил наличие проблем с соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Израильская делегация продолжает переговоры в Катаре, пытаясь решить вопросы, возникшие в последнюю минуту.

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У Нетаньяху заявили о создании ХАМАС "кризиса" в последнюю минуту: задерживается одобрение соглашения о прекращении огня

Офис Нетаньяху заявляет об отказе ХАМАС от части договоренностей по освобождению заложников в секторе Газа. ХАМАС требует уточнить личности палестинских заключенных, что противоречит согласованным условиям.

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путин на переговорах с Трампом будет требовать от Украины никогда не вступать в НАТО - Bloomberg

Россия будет требовать от Украины отказа от НАТО и сокращения военных связей с альянсом на переговорах с Трампом. москва также будет настаивать на сохранении контроля над оккупированными территориями.

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Израиль и ХАМАС достигли принципиальной договоренности об освобождении заложников, детали соглашения обсуждаются в Дохе

Израиль и ХАМАС достигли принципиальной договоренности об освобождении заложников, окончательные детали обсуждаются в Дохе. Основным препятствием остается вопрос вывода израильских войск из Газы.

Новости Мира • 15 января, 10:36 • 24838 просмотра