Китай планирует вступить в борьбу за руководящий пост ВОЗ и уже определился с кандидатом

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Китай планирует выдвинуть своего кандидата на пост главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на позднем этапе процесса. Это даст Пекину возможность расширить своё влияние после выхода США из состава организации. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырёх дипломатов и осведомлённый источник, передаёт УНН.

Детали

Пекин давно стремится играть более активную роль в учреждениях ООН и других многосторонних организациях, тогда как Соединённые Штаты во время президентства Дональда Трампа сокращали своё участие в деятельности ООН и некоторых её подразделений.

ВОЗ возглавляет международные усилия по борьбе с заболеваниями и кризисными ситуациями в сфере здравоохранения, такими как нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и недавняя пандемия COVID-19.

Источники сообщили, что Китай планирует выдвинуть кандидатуру Сун Ли — высокопоставленной чиновницы в сфере здравоохранения с 20-летним опытом работы над политикой охраны здоровья матерей и детей и международным сотрудничеством — на смену нынешнему генеральному директору Тедросу Гебреисусу.

Выборы генсека ООН: борьба за место следующего главы может зависеть от компромиссов между США и Китаем

Добавим

Дипломатический источник отметил, что запланированное выдвижение является чётким свидетельством стремления Китая заполнить нишу, образовавшуюся после отступления США.

Из-за потери своего крупнейшего донора учреждение ООН по вопросам здравоохранения было вынуждено провести масштабную реструктуризацию: сократить объёмы деятельности, ликвидировать должности высшего руководства и сократить тысячи рабочих мест.

Администрация Трампа неоднократно критиковала действия ВОЗ во время пандемии и обвиняла организацию в предвзятом отношении к Китаю — стране, где возник COVID-19 (сама ВОЗ отвергает эти обвинения).

Китай объявил о предоставлении дополнительного финансирования для ВОЗ, однако эти средства не могут в полной мере компенсировать дефицит, возникший после выхода Соединённых Штатов.

ВОЗ опубликует полный список кандидатов после завершения заседаний региональных комитетов, которые ожидаются в начале ноября.

Тем не менее шестеро кандидатов, представляющих Саудовскую Аравию, Бельгию, Катар, Ботсвану, Индонезию и Испанию, уже решили обнародовать свои имена на веб-сайте ВОЗ.

Кандидатура Сун Ли может стать объектом пристального внимания на фоне сохраняющейся напряжённости в отношениях между ВОЗ и Китаем во время пандемии. В 2020 году она была главным редактором документа с рекомендациями по профилактике COVID-19 и борьбе с ним для женщин в Китае, призванного установить национальные стандарты охраны здоровья матерей и детей во время пандемии.

В случае избрания она станет второй представительницей Китая во главе ВОЗ после Маргарет Чан.