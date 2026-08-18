Эбола
Администрация Трампа сократила команду по биобезопасности, но теперь анализирует риски ИИ для создания патогенов. Специалисты изучают миллиарды изменений антител для защиты от пандемий и биологических атак.
На востоке ДР Конго 60–70% новых случаев Эболы выявляют вне круга отслеживаемых контактов. Вспышка унесла жизни более 2200 человек, ООН выделила 30,5 млн долларов.
Вспышка Эболы в Конго может стать самой смертоносной в истории. Зафиксировано более 4300 случаев, из которых более 2000 закончились летальным исходом.
В Конго зарегистрирован 4381 подтверждённый случай Эболы, из них 2011 смертей. Вспышка, объявленная в мае, вызвана редким вирусом Бундибугьо, против которого нет одобренных вакцин.
Медики обследовали более 300 пассажиров речного судна недалеко от Киншасы после смерти мужчины с подозрением на лихорадку Эбола. У четырех человек с симптомами взяли образцы для анализов.
В ДР Конго десятки медиков, борющихся с Эболой, вышли на протест из-за невыплаты зарплат, оставив рабочие места. Они не получали выплат с момента объявления о вспышке в мае, что нарушило оказание помощи.
В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев Эболы возросло до 3200, включая 1405 летальных исходов. Данные опубликованы правительственными источниками в воскресенье.
В Демократической Республике Конго количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола возросло почти до 3000. От заболевания умерли более 1300 человек, эффективной вакцины против штамма нет.
Число смертей от Эболы в ДР Конго достигло 1033, а подтверждённых случаев — 2536. Вспышку вызывает редкий штамм Bundibugyo, для которого нет одобренной вакцины.
В ДР Конго число умерших от Эболы достигло 930 человек, за сутки зафиксировано 37 новых смертей. ВОЗ предупреждает о быстром распространении вируса Бундибудьйо, для которого нет вакцины.
Администрация Трампа ввела временные ограничения на возвращение американцев из Конго из-за вспышки Эболы. Граждане США должны провести 21 день в третьей стране перед вылетом.
Вспышка вируса Эбола на востоке ДР Конго стала самой быстрорастущей за всю историю. Подтверждено почти 2 тысячи случаев заражения, 702 из которых закончились смертью.
В ДР Конго более 150 больных Эболой сбежали из лечебных центров в поисках еды. Вспышка охватила почти 900 человек, более четверти из которых умерли.
ФАО и ВПП прогнозируют усиление продовольственного кризиса в 13 регионах до ноября 2026 года. Острый голод угрожает 266 миллионам человек из-за конфликтов.
G7 мобилизует ресурсы и персонал для борьбы с Эболой в Конго и Уганде. Антониу Кошта подчеркнул важность международной координации усилий.
В лагере Кпангба зафиксировали первые смерти от Эболы среди переселенцев. Из-за антисанитарии и плотности населения существует риск быстрого распространения вируса.
В Наньюки произошли столкновения из-за планов США построить центр для больных Эболой. Есть раненые и десятки задержанных.
США призывают Европу ограничить въезд из Африки из-за вспышки вируса Эбола. В противном случае Вашингтон ужесточит правила поездок для европейцев в Америку.
Глава ВОЗ назвал закрытие границ неэффективным методом борьбы с Эболой. Он призвал Уганду отменить ограничения на въезд из соседнего Конго.
В Восточной Африке подтвержден 471 случай Эболы и 82 смерти. Большинство заболевших в Конго, а в соседней Уганде зафиксировано 19 летальных случаев.
В Конго подтвердили 344 случая Эболы и 60 смертей из-за распространения вируса. Глава ВОЗ призвал не ограничивать поездки для эффективной борьбы.
В Кении два человека погибли во время протестов против карантинного центра США. Суд приостановил строительство объекта для больных Эболой до 23 июня.
В Конго из-за запрета традиционных обрядов захоронения жертв Эболы начались нападения на клиники. Родственники умерших протестуют против стерильных процедур.