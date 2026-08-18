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Эбола

Опасная инфекционная болезнь с высокой летальностью
Вирус Эбола – общее название для 5 видов рода Ebolavirus из семейства филовирусов. Вирус был назван в честь реки Эбола в Африке, где он впервые был выделен в 1976 году. У больных Эболой наблюдается геморрагическая лихорадка. Болезнь характеризуется высокой летальностью – до 90%. Возбудитель передается через прямой контакт с кровью или выделениями инфицированного человека или животного. Природным резервуаром вируса считаются летучие мыши. Крупнейшая вспышка инфекции произошла в 2014–2016 годах в Западной Африке.
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Новости Мира • 17 августа, 22:16 • 11566 просмотра
Вспышка Эболы в Конго стремительно распространяется — медики не успевают отслеживать контакты

На востоке ДР Конго 60–70% новых случаев Эболы выявляют вне круга отслеживаемых контактов. Вспышка унесла жизни более 2200 человек, ООН выделила 30,5 млн долларов.

Здоровье • 15 августа, 19:27 • 5764 просмотра
Эбола в Конго выходит из-под контроля — ВОЗ предупредила о рекордном количестве жертв

Вспышка Эболы в Конго может стать самой смертоносной в истории. Зафиксировано более 4300 случаев, из которых более 2000 закончились летальным исходом.

Здоровье • 12 августа, 22:37 • 4051 просмотра
В Конго зарегистрировано более 2000 смертей от Эболы

В Конго зарегистрирован 4381 подтверждённый случай Эболы, из них 2011 смертей. Вспышка, объявленная в мае, вызвана редким вирусом Бундибугьо, против которого нет одобренных вакцин.

Здоровье • 11 августа, 08:00 • 4525 просмотра
В Конго проверили более 300 пассажиров после подозрения на случай заражения лихорадкой Эбола на речном судне

Медики обследовали более 300 пассажиров речного судна недалеко от Киншасы после смерти мужчины с подозрением на лихорадку Эбола. У четырех человек с симптомами взяли образцы для анализов.

Здоровье • 6 августа, 22:37 • 8553 просмотра
В Конго медики, борющиеся со вспышкой Эболы, вышли на протест из-за невыплаты зарплатPhoto

В ДР Конго десятки медиков, борющихся с Эболой, вышли на протест из-за невыплаты зарплат, оставив рабочие места. Они не получали выплат с момента объявления о вспышке в мае, что нарушило оказание помощи.

Здоровье • 6 августа, 12:51 • 4005 просмотра
В Конго число случаев Эболы возросло до 3200, а число смертей - до 1400

В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев Эболы возросло до 3200, включая 1405 летальных исходов. Данные опубликованы правительственными источниками в воскресенье.

Новости Мира • 27 июля, 14:42 • 3820 просмотра
В Конго количество подтвержденных случаев Эболы приблизилось к 3000

В Демократической Республике Конго количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола возросло почти до 3000. От заболевания умерли более 1300 человек, эффективной вакцины против штамма нет.

Здоровье • 25 июля, 22:54 • 4176 просмотра
Число смертей от Эболы в Конго превысило 1000

Число смертей от Эболы в ДР Конго достигло 1033, а подтверждённых случаев — 2536. Вспышку вызывает редкий штамм Bundibugyo, для которого нет одобренной вакцины.

Здоровье • 24 июля, 07:15 • 4206 просмотра
Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго возросло до 930, среди погибших – десятки медиков

В ДР Конго число умерших от Эболы достигло 930 человек, за сутки зафиксировано 37 новых смертей. ВОЗ предупреждает о быстром распространении вируса Бундибудьйо, для которого нет вакцины.

Здоровье • 21 июля, 01:39 • 4263 просмотра
США временно запретили своим гражданам возвращаться из Конго из-за вспышки Эболы

Администрация Трампа ввела временные ограничения на возвращение американцев из Конго из-за вспышки Эболы. Граждане США должны провести 21 день в третьей стране перед вылетом.

Здоровье • 14 июля, 05:00 • 6135 просмотра
Вспышка Эболы в Конго стала самой быстрой в истории и продолжает набирать обороты

Вспышка вируса Эбола на востоке ДР Конго стала самой быстрорастущей за всю историю. Подтверждено почти 2 тысячи случаев заражения, 702 из которых закончились смертью.

Здоровье • 13 июля, 23:56 • 4538 просмотра
Пациенты с Эболой сбегают из больниц в Конго из-за голодного кризиса

В ДР Конго более 150 больных Эболой сбежали из лечебных центров в поисках еды. Вспышка охватила почти 900 человек, более четверти из которых умерли.

Здоровье • 19 июня, 04:59 • 6160 просмотра
ООН предупредила об ухудшении ситуации с голодом в 13 регионах мира

ФАО и ВПП прогнозируют усиление продовольственного кризиса в 13 регионах до ноября 2026 года. Острый голод угрожает 266 миллионам человек из-за конфликтов.

Новости Мира • 17 июня, 22:59 • 4022 просмотра
G7 скоординирует ответ на вспышку Эболы в Африке – Кошта

G7 мобилизует ресурсы и персонал для борьбы с Эболой в Конго и Уганде. Антониу Кошта подчеркнул важность международной координации усилий.

Здоровье • 15 июня, 14:03 • 4126 просмотра
Вспышка Эболы достигла лагеря переселенцев в ДР Конго - зафиксированы первые смерти

В лагере Кпангба зафиксировали первые смерти от Эболы среди переселенцев. Из-за антисанитарии и плотности населения существует риск быстрого распространения вируса.

Здоровье • 12 июня, 13:53 • 4886 просмотра
В Кении вспыхнули протесты из-за строительства центра для карантина больных Эболой

В Наньюки произошли столкновения из-за планов США построить центр для больных Эболой. Есть раненые и десятки задержанных.

Новости Мира • 9 июня, 22:38 • 3687 просмотра
Могут ограничить въезд на время ЧМ-2026: США призвали Европу активнее противодействовать распространению вируса Эбола из Африки

США призывают Европу ограничить въезд из Африки из-за вспышки вируса Эбола. В противном случае Вашингтон ужесточит правила поездок для европейцев в Америку.

Спорт • 9 июня, 19:16 • 5177 просмотра
Глава ВОЗ призвал Уганду отменить ограничения на границе с Конго из-за вспышки Эболы

Глава ВОЗ назвал закрытие границ неэффективным методом борьбы с Эболой. Он призвал Уганду отменить ограничения на въезд из соседнего Конго.

Здоровье • 9 июня, 01:57 • 4423 просмотра
Вспышка Эболы в Африке может превысить масштаб эпидемии 2014 года - ВОЗ

В Восточной Африке подтвержден 471 случай Эболы и 82 смерти. Большинство заболевших в Конго, а в соседней Уганде зафиксировано 19 летальных случаев.

Здоровье • 6 июня, 17:04 • 11085 просмотра
Глава ВОЗ признал отставание в борьбе со вспышкой Эболы в Конго

В Конго подтвердили 344 случая Эболы и 60 смертей из-за распространения вируса. Глава ВОЗ призвал не ограничивать поездки для эффективной борьбы.

Здоровье • 4 июня, 04:40 • 4439 просмотра
В Кении во время протестов из-за американского центра для больных Эболой погибли два человека — Reuters

В Кении два человека погибли во время протестов против карантинного центра США. Суд приостановил строительство объекта для больных Эболой до 23 июня.

Новости Мира • 2 июня, 09:52 • 3598 просмотра
Стерильные захоронения жертв Эболы вызвали протесты и нападения на клиники в Конго

В Конго из-за запрета традиционных обрядов захоронения жертв Эболы начались нападения на клиники. Родственники умерших протестуют против стерильных процедур.

Здоровье • 1 июня, 21:37 • 3825 просмотра