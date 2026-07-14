Вспышка Эболы в Конго стала самой быстрой в истории и продолжает набирать обороты

Вспышка вируса Эбола на востоке Демократической Республики Конго стала самой быстрорастущей за всю историю наблюдений, а борьбу с ней осложняют забастовки медиков, боевые действия и распространение дезинформации. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По официальным данным, подтверждено почти 2 тысячи случаев заражения, из которых 702 закончились смертью. Новые подозрения на заболевание уже возникли еще в двух провинциях, в частности в одном из крупнейших городов страны – Кисангани. Вспышка вызвана редким вирусом Бундибудьо, против которого на данный момент не существует одобренной вакцины, а его распространение сначала оставалось незамеченным из-за тестирования на другой тип Эболы.

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Ситуацию осложняет нестабильная ситуация с безопасностью на востоке Конго. Медики работают в условиях угроз со стороны вооруженных группировок, а часть местных жителей не верит в существование вируса и отказывается сотрудничать с врачами. Дополнительным ударом стала забастовка работников центра лечения Эболы в провинции Итури, которые из-за многонедельных задержек зарплаты заблокировали работу учреждения.

Несмотря на это, исследователи уже начали клинические испытания двух потенциальных методов лечения. Один из них предусматривает использование противовирусного препарата ремдесивир, а другой – экспериментального препарата MBP134 на основе антител, который специально разработан для борьбы с различными видами вируса Эбола, в частности штаммом Бундибудьо.

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