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Вспышка Эболы в Конго стала самой быстрой в истории и продолжает набирать обороты

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Вспышка вируса Эбола на востоке ДР Конго стала самой быстрорастущей за всю историю. Подтверждено почти 2 тысячи случаев заражения, 702 из которых закончились смертью.

Вспышка Эболы в Конго стала самой быстрой в истории и продолжает набирать обороты

Вспышка вируса Эбола на востоке Демократической Республики Конго стала самой быстрорастущей за всю историю наблюдений, а борьбу с ней осложняют забастовки медиков, боевые действия и распространение дезинформации. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По официальным данным, подтверждено почти 2 тысячи случаев заражения, из которых 702 закончились смертью. Новые подозрения на заболевание уже возникли еще в двух провинциях, в частности в одном из крупнейших городов страны – Кисангани. Вспышка вызвана редким вирусом Бундибудьо, против которого на данный момент не существует одобренной вакцины, а его распространение сначала оставалось незамеченным из-за тестирования на другой тип Эболы.

В Конго первые пациенты зарегистрировались для участия в рекордном испытании лечения Эболы12.07.26, 12:10 • 4652 просмотра

Ситуацию осложняет нестабильная ситуация с безопасностью на востоке Конго. Медики работают в условиях угроз со стороны вооруженных группировок, а часть местных жителей не верит в существование вируса и отказывается сотрудничать с врачами. Дополнительным ударом стала забастовка работников центра лечения Эболы в провинции Итури, которые из-за многонедельных задержек зарплаты заблокировали работу учреждения.

Несмотря на это, исследователи уже начали клинические испытания двух потенциальных методов лечения. Один из них предусматривает использование противовирусного препарата ремдесивир, а другой – экспериментального препарата MBP134 на основе антител, который специально разработан для борьбы с различными видами вируса Эбола, в частности штаммом Бундибудьо.

Более 500 человек умерли от Эболы в Конго, ВОЗ начала экспериментальное лечение06.07.26, 06:50 • 4620 просмотров

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира
Эбола
Ассошиэйтед Пресс
Демократическая Республика Конго