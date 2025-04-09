Демократическая Республика Конго

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29342 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Страшное наводнение оставило половину города под водой: 33 человека погибли в столице Конго

Из-за сильных дождей река Нджили вышла из берегов, затопив Киншасу. По меньшей мере 33 человека погибли, разрушены дома, затруднен доступ к питьевой воде.

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Конго заявило о "ранних стадиях" переговоров с США о доступе к ископаемым в обмен на помощь

ДР Конго предложила США эксклюзивный доступ к полезным ископаемым и инфраструктурным проектам в обмен на помощь в сфере безопасности. Переговоры находятся на ранних стадиях.

Экономика • 22 марта, 13:10 • 55941 просмотра

Трамп применил полномочия военного времени для увеличения добычи полезных ископаемых в США

Дональд Трамп применил закон военного времени для увеличения добычи полезных ископаемых в США. Это делается для снижения зависимости от Китая и стимулирования внутренней горнодобывающей промышленности.

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В Анголе состоятся мирные переговоры между правительством Конго и повстанцами движения M23

В Анголе запланированы мирные переговоры между правительством ДРК и повстанцами M23, которых поддерживает Руанда. Конфликт продолжается с января 2025 года, погибли тысячи людей, сотни тысяч покинули дома.

Новости Мира • 13 марта, 03:17 • 12888 просмотра

США и ДР Конго ведут переговоры о соглашении по полезным ископаемым - FT

США начали предварительные переговоры с ДР Конго о доступе к критически важным полезным ископаемым страны. Конго предлагает права на разведку в обмен на поддержку правительства и помощь в военной сфере.

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ООН обеспокоена ситуацией с правами человека и углублением конфликтов, в частности войной рф против Украины

Верховный комиссар ООН по правам человека выразил обеспокоенность относительно политического курса ряда стран и эскалации насилия в мире. Особое внимание уделено войнам в Украине и в других странах мира, правам женщин в Афганистане и Иране.

Война • 3 марта, 11:47 • 36089 просмотра

350 тысяч человек потеряли дома из-за войны в ДР Конго: в ООН обеспокоены, ситуация в стране ухудшается

Из-за боевых действий повстанцев М23 в ДР Конго около 350 тысяч человек остались без жилья. 70% лагерей в городе Гома разрушено, а более 550 тысяч человек вынуждены бежать из опасных районов.

Новости Мира • 14 февраля, 16:13 • 29405 просмотра

ООН призывает остановить кровопролитие в ДР Конго

Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в ДР Конго после захвата повстанцами М23 города Гома. С начала 2025 года конфликт унес более 3000 жизней и заставил 700 000 человек покинуть дома.

Новости Мира • 7 февраля, 11:28 • 23865 просмотра

Боевики М23 нарушили перемирие и захватили город Ньябибве в ДР Конго

Боевики М23 и войска Руанды возобновили наступление на востоке ДР Конго, несмотря на объявленное прекращение огня. Захвачен город Ньябибве, который находится в 96 км от столицы провинции Южное Киву.

Новости Мира • 5 февраля, 16:26 • 27604 просмотра

Повстанцы в ДР Конго объявили о прекращении огня по "гуманитарным причинам"

Альянс повстанческих группировок на востоке ДР Конго объявил о гуманитарном прекращении огня. По данным ООН, в недавних боях за Гому погибло 900 человек, более 400 тысяч стали беженцами.

Новости Мира • 4 февраля, 06:53 • 23539 просмотра

Тысячи беженцев из Конго ищут спасения в Руанде после захвата Гомы

Более 1200 конголезцев бежали в Руанду после захвата города Гома боевиками M23. Конфликт привел к гибели более 100 человек, включая 17 миротворцев.

Новости Мира • 29 января, 02:16 • 30618 просмотра

Украина осудила захват повстанцами города Гома в Конго и готова оказать помощь

МИД Украины осудил действия повстанцев M23, которые захватили город Гома в ДР Конго. Украина готова предоставить гуманитарную помощь и поддерживает мирное урегулирование конфликта в рамках Луандийского процесса.

Война • 27 января, 20:57 • 63122 просмотра

Повстанцы из группировки M23 захватили город Гома в Демократической Республике Конго

Группировка M23 взяла под контроль город Гома на востоке ДР Конго после наступления на правительственные войска. Повстанцы установили 48-часовой ультиматум для сдачи оружия конголезской армией.

Новости Мира • 27 января, 16:18 • 29057 просмотра

Новая волна конфликта в Конго: Более 100 000 человек сбежали от боевых действий

Вооруженная группировка M23 захватила город Масиси в ДР Конго, что привело к массовому перемещению более 100 тысяч человек. Ситуация остается критической, а гуманитарные организации призывают к международному вмешательству.

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В Конго перевернулся паром с людьми, которые возвращались домой на Рождество: по меньшей мере 38 человек погибли

38 человек погибли и более 100 пропали без вести после опрокидывания парома на реке Бусира в Конго. Судно было перегружено пассажирами, которые возвращались домой на Рождество, спасти удалось лишь 20 человек.

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Усик-Фьюри: победитель реванша получит уникальный пояс от WBC

Президент WBC показал уникальный пояс в честь 50-летия "Грохота в джунглях". Трофей будет вручен победителю боя Усик-Фьюри в Эр-Рияде, где Усик показал рекордный вес 102,5 кг.

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Недиагностированная болезнь «X» в Конго является тяжелой формой малярии - Минздрав ДРК

В ДР Конго обнаружили причину загадочной болезни, унесшей жизни 143 человек - это тяжелая форма малярии. Зарегистрировано 592 случая заболевания, уровень смертности достигает 6,2%.

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Мирный саммит между ДР Конго и Руандой сорван из-за отказа одной из сторон

Трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта в Центральной Африке отменена из-за отказа делегации Руанды. Руанда настаивала на прямом диалоге между ДР Конго и повстанческой группировкой «М23».

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Количество случаев малярии выросло на 11 млн: дети Африки страдают больше всего

В 2023 году зафиксировано 263 млн случаев малярии, что на 11 млн больше чем в прошлом году. Больше всего страдают дети до 5 лет в Африке, а финансирование борьбы с болезнью составляет лишь половину от необходимого.

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Загадочная болезнь Х может быть результатом малярии или Covid-19

В провинции Кванго ДР Конго зафиксирована вспышка неизвестной болезни, поражающей преимущественно детей до 5 лет. ВОЗ предполагает, что причиной может быть пневмония, грипп, Covid-19, корь или малярия.

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Загадочная болезнь унесла жизни 143 человек в Конго: что известно

В провинции Кванго в ДР Конго зафиксирована вспышка неизвестной болезни с гриппоподобными симптомами, от которой умерли 143 человека. ВОЗ и местные медики исследуют причины заболевания, которое больше всего поразило женщин и детей.

Новости Мира • 3 декабря, 15:11 • 17268 просмотра

Семь уже работают, а три откроются в ближайшее время: Зеленский об открытии новых посольств в Африке

Украина расширяет дипломатическое присутствие в Африке, открывая 10 новых посольств. Зеленский анонсировал создание зерновых хабов и обмен технологиями с африканскими странами.

политика • 23 ноября, 17:41 • 28309 просмотра

В Германии обнаружили первый случай нового штамма оспы обезьян

Институт Роберта Коха сообщил о первом случае нового варианта обезьяньей оспы в Германии. Риска большего распространения пока нет, но ситуация находится под пристальным наблюдением.

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В Конго затонула лодка с пассажирами: 78 людей погибли, десятки пропали без вести

Лодка с 278 пассажирами перевернулась у берега озера Киву в ДР Конго. 78 человек погибли, многие пропали без вести. Судно было перегружено из-за опасности наземных маршрутов в регионе.

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За неделю в странах Африки обнаружили еще 1200 случаев обезьяньей оспы

По данным CDC, в странах Африканского союза зафиксировано 1200 новых случаев mpox за неделю. С начала года общее количество заражений достигло 18 737, с 541 смертельным случаем.

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ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией

ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией из-за вспышки в ДР Конго и распространения на соседние страны. С начала года зарегистрировано около 17 тысяч подозрений на заражение и 517 смертей в 13 африканских странах.

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Кузин об обезьяньей оспе: риск для Украины оценен, как очень низкий

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что риск обезьяньей оспы для Украины оценивается как очень низкий. В Украине были зарегистрированы лишь единичные случаи, без эпидемического подъема.

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Сегодня День украинских миротворцев: создание первого батальона, самые удачные миссии, потери

Украина, как независимое государство, впервые присоединилась к миротворческим контингентам ООН в 1992 году на территории Югославии, где шла кровавая гражданская война.

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Новый штамп обезьяньей оспы "mpox" распространяется в Конго

В Демократической Республике Конго появился новый, более трансмиссивный штамм обезьяньей оспы "mpox", что вызывает беспокойство относительно его дальнейшего распространения.

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