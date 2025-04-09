Демократическая Республика Конго

В национальном парке "Вирунга" по меньшей мере 50 бегемотов и других крупных животных погибли из-за сибирской язвы. Власти принимают меры для предотвращения дальнейшего распространения болезни.
Из-за сильных дождей река Нджили вышла из берегов, затопив Киншасу. По меньшей мере 33 человека погибли, разрушены дома, затруднен доступ к питьевой воде.
ДР Конго предложила США эксклюзивный доступ к полезным ископаемым и инфраструктурным проектам в обмен на помощь в сфере безопасности. Переговоры находятся на ранних стадиях.
Дональд Трамп применил закон военного времени для увеличения добычи полезных ископаемых в США. Это делается для снижения зависимости от Китая и стимулирования внутренней горнодобывающей промышленности.
В Анголе запланированы мирные переговоры между правительством ДРК и повстанцами M23, которых поддерживает Руанда. Конфликт продолжается с января 2025 года, погибли тысячи людей, сотни тысяч покинули дома.
США начали предварительные переговоры с ДР Конго о доступе к критически важным полезным ископаемым страны. Конго предлагает права на разведку в обмен на поддержку правительства и помощь в военной сфере.
Верховный комиссар ООН по правам человека выразил обеспокоенность относительно политического курса ряда стран и эскалации насилия в мире. Особое внимание уделено войнам в Украине и в других странах мира, правам женщин в Афганистане и Иране.
Из-за боевых действий повстанцев М23 в ДР Конго около 350 тысяч человек остались без жилья. 70% лагерей в городе Гома разрушено, а более 550 тысяч человек вынуждены бежать из опасных районов.
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в ДР Конго после захвата повстанцами М23 города Гома. С начала 2025 года конфликт унес более 3000 жизней и заставил 700 000 человек покинуть дома.
Боевики М23 и войска Руанды возобновили наступление на востоке ДР Конго, несмотря на объявленное прекращение огня. Захвачен город Ньябибве, который находится в 96 км от столицы провинции Южное Киву.
Альянс повстанческих группировок на востоке ДР Конго объявил о гуманитарном прекращении огня. По данным ООН, в недавних боях за Гому погибло 900 человек, более 400 тысяч стали беженцами.
Более 1200 конголезцев бежали в Руанду после захвата города Гома боевиками M23. Конфликт привел к гибели более 100 человек, включая 17 миротворцев.
МИД Украины осудил действия повстанцев M23, которые захватили город Гома в ДР Конго. Украина готова предоставить гуманитарную помощь и поддерживает мирное урегулирование конфликта в рамках Луандийского процесса.
Группировка M23 взяла под контроль город Гома на востоке ДР Конго после наступления на правительственные войска. Повстанцы установили 48-часовой ультиматум для сдачи оружия конголезской армией.
Вооруженная группировка M23 захватила город Масиси в ДР Конго, что привело к массовому перемещению более 100 тысяч человек. Ситуация остается критической, а гуманитарные организации призывают к международному вмешательству.
38 человек погибли и более 100 пропали без вести после опрокидывания парома на реке Бусира в Конго. Судно было перегружено пассажирами, которые возвращались домой на Рождество, спасти удалось лишь 20 человек.
Президент WBC показал уникальный пояс в честь 50-летия "Грохота в джунглях". Трофей будет вручен победителю боя Усик-Фьюри в Эр-Рияде, где Усик показал рекордный вес 102,5 кг.
В ДР Конго обнаружили причину загадочной болезни, унесшей жизни 143 человек - это тяжелая форма малярии. Зарегистрировано 592 случая заболевания, уровень смертности достигает 6,2%.
Трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта в Центральной Африке отменена из-за отказа делегации Руанды. Руанда настаивала на прямом диалоге между ДР Конго и повстанческой группировкой «М23».
В 2023 году зафиксировано 263 млн случаев малярии, что на 11 млн больше чем в прошлом году. Больше всего страдают дети до 5 лет в Африке, а финансирование борьбы с болезнью составляет лишь половину от необходимого.
В провинции Кванго ДР Конго зафиксирована вспышка неизвестной болезни, поражающей преимущественно детей до 5 лет. ВОЗ предполагает, что причиной может быть пневмония, грипп, Covid-19, корь или малярия.
В провинции Кванго в ДР Конго зафиксирована вспышка неизвестной болезни с гриппоподобными симптомами, от которой умерли 143 человека. ВОЗ и местные медики исследуют причины заболевания, которое больше всего поразило женщин и детей.
Украина расширяет дипломатическое присутствие в Африке, открывая 10 новых посольств. Зеленский анонсировал создание зерновых хабов и обмен технологиями с африканскими странами.
Институт Роберта Коха сообщил о первом случае нового варианта обезьяньей оспы в Германии. Риска большего распространения пока нет, но ситуация находится под пристальным наблюдением.
Лодка с 278 пассажирами перевернулась у берега озера Киву в ДР Конго. 78 человек погибли, многие пропали без вести. Судно было перегружено из-за опасности наземных маршрутов в регионе.
По данным CDC, в странах Африканского союза зафиксировано 1200 новых случаев mpox за неделю. С начала года общее количество заражений достигло 18 737, с 541 смертельным случаем.
ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией из-за вспышки в ДР Конго и распространения на соседние страны. С начала года зарегистрировано около 17 тысяч подозрений на заражение и 517 смертей в 13 африканских странах.
Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что риск обезьяньей оспы для Украины оценивается как очень низкий. В Украине были зарегистрированы лишь единичные случаи, без эпидемического подъема.
Украина, как независимое государство, впервые присоединилась к миротворческим контингентам ООН в 1992 году на территории Югославии, где шла кровавая гражданская война.
В Демократической Республике Конго появился новый, более трансмиссивный штамм обезьяньей оспы "mpox", что вызывает беспокойство относительно его дальнейшего распространения.