Кения на пути к статусу свободной от Эболы - выписан последний пациент

Кения выписала последнего пациента с Эболой в стране — седьмого, кто выздоровел от вируса, — что стало важной вехой в усилиях по сдерживанию болезни в этой восточноафриканской стране, которая сейчас начинает 42-дневный обратный отсчёт до официального объявления страны свободной от Эболы. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

Первый случай заболевания Эболой был подтверждён в начале октября, когда кенийский бизнесмен умер в течение нескольких дней после прибытия в столицу Найроби.

Он заразился вирусом в Демократической Республике Конго, где более 5000 человек умерли во время вспышки, начавшейся в мае. Его мать также впоследствии умерла.

Министр здравоохранения Кении заявил, что 135 выявленных контактов инфицированных пациентов также завершили 21 день изоляции.

"Сегодня, с выпиской последнего пациента, мы можем подтвердить и сообщить миру, что семь пациентов выздоровели, а все контакты завершили дальнейшее наблюдение", — сказал Аден Дуале.

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) назвали это важным достижением в региональном реагировании на вспышку.

"Это обнадёживающий момент для Кении и для Африки. Мы должны поддерживать наблюдение и бдительность до тех пор, пока вспышка официально не будет объявлена завершённой", — написала в X глава Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джин Касея.

Кения не сообщала о новых подтверждённых случаях с 20 октября.

Все случаи в Кении были связаны с мужчиной, который путешествовал из ДР Конго через Уганду, при этом представители органов здравоохранения не сообщали ни о каких доказательствах передачи вируса в более широком сообществе.

Среди тех, кто выздоровел после лечения, были четыре медицинских работника.

Уганда, имеющая длинную границу с ДР Конго, была в числе первых пострадавших стран, но 27 августа объявила о прекращении вспышки Эболы у себя.

Текущая вспышка в ДР Конго вызвана штаммом Эболы Bundibugyo, который является относительно редким и против которого нет утверждённой вакцины или лечения, хотя испытания ещё продолжаются.

Кения подтвердила восьмой случай Эболы на фоне распространения вспышки в Конго