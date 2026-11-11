Кения на пути к статусу свободной от Эболы - выписан последний пациент

$45.500.0951.080.26
ukenru
14:43 • 2358 просмотра
От триумфа к жизни под огнём: что пережил Херсон за четыре года после освобожденияPhoto
Эксклюзив
14:30 • 3556 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: судья Чаплицкий повторно обратится в КДКА из-за поведения адвокатов
14:06 • 3004 просмотра
В москве заявили, что могли бы заключить пакты о ненападении с государствами - членами НАТО
13:57 • 7852 просмотра
Ермаку разрешили передвигаться по всей Украине во время расследования
13:48 • 8342 просмотра
Зеленский заявил, что завтра встретится с Уиткоффом и Кушнером в Дублине
13:05 • 11123 просмотра
"Путь сужается": Reuters указало на скептицизм в ЕС относительно быстрого вступления Украины
11:49 • 15146 просмотра
Арахамия после мирных переговоров в Абу-Даби видит шанс найти решение до Нового года
10:42 • 16769 просмотра
рф ударила по территории лицея в Киевской области, где в укрытии находился 171 ребенок
11 ноября, 08:44 • 28124 просмотра
В Абу-Даби начинается второй день переговоров Украины, США и рф
Эксклюзив
11 ноября, 06:41 • 46779 просмотра
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В Донецке оккупанты откроют парк для милитаризации детей — ЦПДPhoto11 ноября, 05:22 • 11208 просмотра
Украина на G7 подняла вопрос санкций против рф - что еще обсудилиPhoto11 ноября, 06:52 • 9796 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 27344 просмотра
Украина стремится получить 10 лет поддержки для 800-тысячной армии после войны - AFP11 ноября, 07:49 • 12317 просмотра
В рф заявили о завершении трехсторонних переговоров в Абу-Даби10:26 • 8228 просмотра
публикации
От триумфа к жизни под огнём: что пережил Херсон за четыре года после освобожденияPhoto14:43 • 2320 просмотра
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
Эксклюзив
11 ноября, 06:41 • 46770 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto10 ноября, 19:15 • 53198 просмотра
Лига наций: сможет ли Украина в Белфасте взять реванш у Северной ИрландииPhotoVideo10 ноября, 17:46 • 45829 просмотра
Рада готовит изменения в налогообложение: кто из украинцев будет платить больше и что будет с НДС для бизнеса Photo10 ноября, 16:06 • 42651 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Олег Кипер
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром13:01 • 7940 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 27460 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 27829 просмотра
«Просто два ютубера, які расслабляются» — Холанд учил MrBeast медитацииPhotoVideo10 ноября, 19:56 • 24868 просмотра
Пёс Патрон стал отцом и показал первые фото малышейVideo10 ноября, 18:22 • 25482 просмотра
Актуальное
Техника
BM-30 Smerch
9К720 Искандер
Бильд
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Кения на пути к статусу свободной от Эболы - выписан последний пациент

Киев • УНН

 • 644 просмотра

В Кении выздоровели все семеро пациентов, а 135 контактных лиц завершили изоляцию. Страна начала 42-дневный отсчёт до завершения вспышки.

Кения на пути к статусу свободной от Эболы - выписан последний пациент

Кения выписала последнего пациента с Эболой в стране — седьмого, кто выздоровел от вируса, — что стало важной вехой в усилиях по сдерживанию болезни в этой восточноафриканской стране, которая сейчас начинает 42-дневный обратный отсчёт до официального объявления страны свободной от Эболы. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

Первый случай заболевания Эболой был подтверждён в начале октября, когда кенийский бизнесмен умер в течение нескольких дней после прибытия в столицу Найроби.

Он заразился вирусом в Демократической Республике Конго, где более 5000 человек умерли во время вспышки, начавшейся в мае. Его мать также впоследствии умерла.

Министр здравоохранения Кении заявил, что 135 выявленных контактов инфицированных пациентов также завершили 21 день изоляции.

"Сегодня, с выпиской последнего пациента, мы можем подтвердить и сообщить миру, что семь пациентов выздоровели, а все контакты завершили дальнейшее наблюдение", — сказал Аден Дуале.

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) назвали это важным достижением в региональном реагировании на вспышку.

"Это обнадёживающий момент для Кении и для Африки. Мы должны поддерживать наблюдение и бдительность до тех пор, пока вспышка официально не будет объявлена завершённой", — написала в X глава Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джин Касея.

Кения не сообщала о новых подтверждённых случаях с 20 октября.

Все случаи в Кении были связаны с мужчиной, который путешествовал из ДР Конго через Уганду, при этом представители органов здравоохранения не сообщали ни о каких доказательствах передачи вируса в более широком сообществе.

Среди тех, кто выздоровел после лечения, были четыре медицинских работника.

Уганда, имеющая длинную границу с ДР Конго, была в числе первых пострадавших стран, но 27 августа объявила о прекращении вспышки Эболы у себя.

Текущая вспышка в ДР Конго вызвана штаммом Эболы Bundibugyo, который является относительно редким и против которого нет утверждённой вакцины или лечения, хотя испытания ещё продолжаются.

Кения подтвердила восьмой случай Эболы на фоне распространения вспышки в Конго19.10.2026, 16:31 • 5328 просмотров

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
Эбола
Уганда
Кения
Демократическая Республика Конго