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Кения подтвердила восьмой случай Эболы на фоне распространения вспышки в Конго

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

В Кении выявили восьмой случай Эболы, 128 контактных лиц остаются на карантине. В ДРК вспышка уже охватила восемь провинций.

Кения подтвердила восьмой случай Эболы на фоне распространения вспышки в Конго

Кения подтвердила восьмой случай заболевания Эболой, тогда как вспышка в Демократической Республике Конго продолжает распространяться на новые территории. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

Детали

Власти Кении выявили восьмой случай заболевания Эболой в стране после того, как у еще одного человека, находившегося на карантине, был обнаружен положительный результат теста, сообщил 18 октября представитель министерства здравоохранения страны.

Последний пациент — 49-летний мужчина, который помогал первому пациенту с Эболой. У него наблюдались такие симптомы, как лихорадка, высокая температура, головная боль и мышечные боли, и он был помещен на карантин после вероятного контакта с вирусом.

«Сегодня мы протестировали 38 человек; у одного из них тест оказался положительным», — сказал глава Министерства здравоохранения Патрик Амот, добавив, что мужчина находился на карантине с 9 октября.

Кения сообщила о первой в истории смерти от Эболы 5 октября, когда мужчина, проживавший в Демократической Республике Конго (ДРК), умер после возвращения в Кению.

В Кении впервые в истории выявили Эболу: один инфицированный умер15.10.26, 02:38 • 4582 просмотра

Остальные семь случаев — это родственники первого пациента или медицинские работники, которые его лечили; Амот заявил, что их состояние стабильное.

Министерство сообщило, что 128 человек, контактировавших с первым пациентом, остаются на карантине.

Страна остается открытой, без ограничений на поездки, торговлю или публичные собрания, как рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Однако страна активизирует работу по наблюдению за распространением Эболы и повышению осведомленности населения.

Соседняя Танзания усилила пограничный контроль и ввела обязательные декларации о состоянии здоровья и 21-дневный мониторинг для путешественников, прибывающих из стран с высоким риском.

Вспышка достигла восьмой провинции в Конго

Тем временем вспышка продолжает распространяться в ДРК и достигла восьмой провинции. Два новых случая, включая один летальный, были зарегистрированы в течение последних выходных в ранее не затронутой провинции Норд-Убанги, граничащей с Центральноафриканской Республикой.

Власти сообщили о 9455 случаях заражения и 4561 летальном исходе в результате самой быстро распространяющейся вспышки лихорадки Эбола в истории.

«Мы видим, как очаги Эболы в целом сокращаются, но, к сожалению, географически она распространяется», — заявил Associated Press региональный директор ВОЗ по Африке Мохамед Якуб Джанаби.

Джанаби отметил, что одной из главных проблем является убеждение инфицированных людей обращаться за медицинской помощью, добавив, что некоторые смерти происходят в населенных пунктах за пределами медицинских центров.

Вспышка вызвана штаммом Bundibugyo, против которого нет лицензированных вакцин или специфических методов лечения, хотя в ДРК проводятся испытания.

Эбола уже охватила 8 провинций Конго: среди детей стремительно растёт число жертв16.10.26, 05:55 • 5516 просмотров

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
Эбола
Танзания
Всемирная организация здравоохранения
Кения
Центральноафриканская Республика
Демократическая Республика Конго