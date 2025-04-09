Суданские военизированные формирования RSF и их союзники подписали договор о создании параллельного правительства в Найроби. Это происходит на фоне двухлетней гражданской войны, которая уже унесла десятки тысяч жизней.
Астероид 2020 BC6 длиной 248 метров пролетит мимо Земли 5 января на расстоянии 3,68 млн км. NASA классифицирует его как потенциально опасный объект из-за размера и близости к планете.
В кенийской деревне упал металлический обруч диаметром 2,4 метра от разгонного блока ракеты. Местные жители требуют компенсации за поврежденные деревья и кусты, а эксперты предупреждают о растущей проблеме космического мусора.
В 2024 году средняя температура в Китае достигла рекордных 10,92°C, что на 1,03°C выше нормы. Страна также подверглась разрушительным наводнениям, которые привели к человеческим жертвам и массовым эвакуациям.
Президент Зимбабве подписал закон об отмене смертной казни, которая не применялась с 2005 года. Около 60 приговоренных к смертной казни получат возможность избежать исполнения приговора.
Более 140 модераторов Facebook в Кении получили диагноз тяжелого ПТСР из-за просмотра жестокого контента. Работники подали иск против Meta и Samasource Kenya из-за 8-10 часовых смен просмотра насилия и жестокости.
Украина расширяет дипломатическое присутствие в Африке, открывая 10 новых посольств. Зеленский анонсировал создание зерновых хабов и обмен технологиями с африканскими странами.
Специалисты сферы эпидемической безопасности оценивают риски возникновения эпидемии Марбург в Украине как низкие. В стране никогда не регистрировались случаи этой болезни, а условия для осложнения ситуации отсутствуют.
Под видом стажировки в отелях россия заманивает молодых женщин из Африки на завод по производству дронов. Работницы подвергаются эксплуатации, работают без надлежащей защиты и под постоянным наблюдением.
Венгрия присоединится к инициативе «Друзья мира» вместе с 14 другими странами. Группа, возглавляемая Китаем и Бразилией, имеет целью способствовать мирному урегулированию конфликта в Украине через переговоры.
С начала полномасштабного вторжения рф в Украине произошло более 150 инцидентов, повлиявших на гуманитарную помощь. Несмотря на это, Украина продолжает помогать другим странам, отправляя продовольствие.
Полиция в Найроби, Кения, применила оружие против протестующих, которые пытались прорваться в парламент, убив по меньшей мере пять человек во время беспорядков, вызванных предложенным законопроектом о повышении налогов. Президент Уильям Руто назвал протестующих "преступниками" и направил армию, чтобы помочь полиции справиться с "чрезвычайной ситуацией в сфере безопасности"
Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.
Президент Зеленский встретился с президентом Кении Руто и обсудил продовольственную безопасность, экспорт сельскохозяйственной продукции, потенциальное участие Кении в украинских зерновых хабах, а также поддержку Кенией суверенитета и территориальной целостности Украины.
Лидеры G7 собираются на ежегодный саммит в Италии, стремясь удвоить поддержку Украины за счет кредитного пакета на 50 миллиардов долларов, используя замороженные российские активы, противостоять экономическим амбициям Китая и обсудить такие вопросы, как искусственный интеллект, одновременно сталкиваясь с внутренними проблемами.
Украина впервые отправляет 2453,26 тонны подсолнечного масла в качестве гуманитарной помощи в африканские страны и Палестину в рамках инициативы "Grain from Ukrain".
Байден сообщил Конгрессу о своем намерении предоставить Кении статус основного союзника вне НАТО, признавая ее вклад в глобальную безопасность и стабильность.
40-летний кенийский альпинист Джошуа Черуйот Кируи был найден мертвым возле вершины Эвереста после того, как исчез вместе со своим непальским гидом Навангом Шерпой во время попытки подъема без дополнительного кислорода, что стало четвертой смертью на Эвересте за эту неделю.
Сильные дожди в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул вызвали сильные наводнения, в результате которых 56 человек погибли и 68 до сих пор считаются пропавшими без вести.
Вьетнам переживает самую продолжительную за последние 30 лет жару, повлекшую падение уровня воды и гибель до 200 тонн рыбы в водохранилищах на юге страны.
Количество жертв наводнения в Кении возросло до 181 человека, а дома, дороги, мосты и другая инфраструктура были разрушены по всему региону из-за проливных дождей и наводнений с марта, что заставило сотни тысяч людей покинуть свои дома.
В Кении из-за сильных дождей и наводнений прорвало дамбу, разрушив дома и заблокировав дороги, в результате чего погибло по меньшей мере 42 человека в западной деревне Камучири.
Украина продолжает поддерживать суданский народ зерновыми поставками в рамках инициативы "Зерно из Украины".
Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе после побега тысяч заключенных из национальной тюрьмы после ее штурма вооруженными бандами.
Европейский парламент принял противоречивый закон об охране природы, который требует к 2030 году восстановить не менее 20% сухопутных и морских территорий ЕС с помощью таких мер, как лесовосстановление и восстановление водно-болотных угодий.
Кенийский рекордсмен мира по марафону Келвин Киптум и его тренер погибли в автокатастрофе в Кении.
Первое в этом году судно в рамках инициативы Grain From Ukraine с 25 000 тоннами украинской пшеницы для Нигерии вышло украинским черноморским коридором в качестве гуманитарной помощи.
Лидер кенийского культа Пол Нтенга Маккензи и 29 других лиц были обвинены в убийстве 191 ребенка, тела которых были найдены эксгумированными в лесу, где действовал культ судного дня Маккензи.