Страны Африки требуют от Украины признать пленных наёмников рф жертвами торговли людьми

Кения, Зимбабве и Ботсвана добиваются возвращения своих граждан, которые воевали на стороне России и попали в украинский плен. Африканские государства утверждают, что часть мужчин завербовали обманом, поэтому призывают Украину признать их жертвами торговли людьми, а не военнопленными. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил, что его страна ведёт переговоры о возвращении 5 граждан, младшему из которых 23 года.

По его словам, президент Кении Уильям Руто уже обсуждал этот вопрос по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Они сообщают, что были завербованы под ложными обещаниями трудоустройства – отметил Мудавади.

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По информации африканских правительств, мужчинам предлагали гражданскую работу в России – водителями, охранниками или поварами. Однако после прибытия их якобы принуждали к военной службе.

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Правительство Зимбабве также выразило обеспокоенность случаями мошеннической вербовки граждан за рубежом.

По словам Мудавади, около 84 кенийцев погибли или пропали без вести на войне против Украины, ещё 34 проходят лечение в России. На родину уже вернули 62 граждан Кении, которые участвовали в боевых действиях.

По данным Bloomberg, в украинском плену находятся как минимум 213 иностранцев, среди которых 37 граждан африканских стран.

Украина заявляет, что Россия завербовала более 28 тысяч иностранцев из 135 государств, из которых более 5 тысяч погибли.

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