Страны Африки требуют от Украины признать пленных наёмников рф жертвами торговли людьми

$44.860.0850.160.48
ukenru
05:13 • 1888 просмотра
рф атаковала Украину 136 дронами: обезврежены 114, в том числе более 80% реактивных
04:58 • 5028 просмотра
В Подмосковье вспыхнул мощный пожар со взрывами после объявления об опасности атаки дроновVideo
04:36 • 8082 просмотра
В России атаковали завод, который производит компоненты топлива для ракет Х-101 и Х-55 в Тверской области
03:55 • 11681 просмотра
Украинские контратаки в направлении реки Жеребец не дают россиянам развить наступление на Лиман — ISW
02:38 • 16940 просмотра
Литва передала Украине критически важное оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры
01:17 • 18073 просмотра
россияне вспомнили технологии Первой мировой войны, чтобы защитить НПЗ от украинских дронов — насколько это эффективно
00:58 • 17257 просмотра
Украинский «Бебрадрон» с дальностью до 45 км получил допуск Минобороны — что известно о новом ударном БПЛА
00:16 • 13485 просмотра
Показательное наказание или правосудие — Россия будет судить своих военнослужащих за расстрел 7 гражданских в Покровске
23:58 • 12819 просмотра
Мир готовится к рекордному Эль-Ниньо — учёные предупредили об экстремальной жаре, наводнениях и экономических потерях
23:38 • 11143 просмотра
Европарламент признал новую Госдуму России нелегитимной и призвал ЕС прекратить контакты с депутатами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.8м/с
72%
744мм
Популярные новости
Киев переходит в режим выживания — Кличко призвал жителей выезжать за пределы столицы8 октября, 19:45 • 16192 просмотра
Кэтрин Зета-Джонс призналась, что не читала скандальных мемуаров Майкла Дугласа, и объяснила почему8 октября, 21:05 • 11659 просмотра
Принц Гарри раскрыл необычное семейное правило, которого они с Меган Маркл придерживаются ради счастливого брака8 октября, 22:06 • 11528 просмотра
Дженнифер Лоуренс назвала Кортни Кардашьян невыносимой — звезда реалити-шоу неожиданно отреагировала на критику8 октября, 23:06 • 10753 просмотра
Кортни Кардашьян ответила на слухи о том, что Трэвис Баркер изолирует её от семьи00:05 • 12523 просмотра
публикации
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"8 октября, 13:55 • 36984 просмотра
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto8 октября, 12:39 • 33000 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
8 октября, 07:36 • 51294 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto7 октября, 17:59 • 76394 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 16:15 • 71807 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Принц Гарри
Меган Маркл
Уильям, принц Уэльский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Принц Гарри рассказал, как морально и эмоционально заболел после переезда из Великобритании03:04 • 5634 просмотра
Дочь Холли Берри встала на защиту матери после обвинений в насилии над сыном02:05 • 6746 просмотра
Звезда «Игры престолов» рассказал, чем новый сериал о Гарри Поттере удивит зрителей01:06 • 7358 просмотра
Disney готовит конкурента IMAX и ведёт переговоры с крупнейшими киностудиями Голливуда00:37 • 10335 просмотра
Кортни Кардашьян ответила на слухи о том, что Трэвис Баркер изолирует её от семьи00:05 • 12543 просмотра
Актуальное
Х-101
Техника
Золото
The New York Times
Сериал

Страны Африки требуют от Украины признать пленных наёмников рф жертвами торговли людьми

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Африканские страны просят Украину признать завербованных обманом граждан жертвами торговли людьми. В плену находятся 37 африканцев.

Страны Африки требуют от Украины признать пленных наёмников рф жертвами торговли людьми

Кения, Зимбабве и Ботсвана добиваются возвращения своих граждан, которые воевали на стороне России и попали в украинский плен. Африканские государства утверждают, что часть мужчин завербовали обманом, поэтому призывают Украину признать их жертвами торговли людьми, а не военнопленными. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил, что его страна ведёт переговоры о возвращении 5 граждан, младшему из которых 23 года.

По его словам, президент Кении Уильям Руто уже обсуждал этот вопрос по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Они сообщают, что были завербованы под ложными обещаниями трудоустройства

– отметил Мудавади.

Африканцам обещали работу, но отправляли на фронт

По информации африканских правительств, мужчинам предлагали гражданскую работу в России – водителями, охранниками или поварами. Однако после прибытия их якобы принуждали к военной службе.

В России установили рекордную выплату за вербовку иностранцев на войну против Украины12.09.26, 14:47 • 10722 просмотра

Правительство Зимбабве также выразило обеспокоенность случаями мошеннической вербовки граждан за рубежом.

По словам Мудавади, около 84 кенийцев погибли или пропали без вести на войне против Украины, ещё 34 проходят лечение в России. На родину уже вернули 62 граждан Кении, которые участвовали в боевых действиях.

По данным Bloomberg, в украинском плену находятся как минимум 213 иностранцев, среди которых 37 граждан африканских стран.

Украина заявляет, что Россия завербовала более 28 тысяч иностранцев из 135 государств, из которых более 5 тысяч погибли.

СВРУ установила почти 30 граждан Йемена, которых РФ планирует привлечь к войне против Украины19.09.26, 09:50 • 3675 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Ботсвана
Кения
Владимир Зеленский
Украина