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Країни Африки вимагають від України визнати полонених найманців рф жертвами торгівлі людьми

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Африканські країни просять Україну визнати завербованих обманом громадян жертвами торгівлі людьми. У полоні перебувають 37 африканців.

Країни Африки вимагають від України визнати полонених найманців рф жертвами торгівлі людьми

Кенія, Зімбабве та Ботсвана домагаються повернення своїх громадян, які воювали на боці росії та потрапили в український полон. Африканські держави стверджують, що частину чоловіків завербували обманом, тому закликають Україну визнати їх жертвами торгівлі людьми, а не військовополоненими. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді заявив, що його країна веде переговори про повернення 5 громадян, наймолодшому з яких 23 роки.

За його словами, президент Кенії Вільям Руто вже обговорював це питання телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським.

Вони повідомляють, що були завербовані під неправдивими обіцянками працевлаштування

– зазначив Мудаваді.

Африканцям обіцяли роботу, але відправляли на фронт

За інформацією африканських урядів, чоловікам пропонували цивільну роботу в росії – водіями, охоронцями або кухарями. Однак після прибуття їх нібито примушували до військової служби.

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Уряд Зімбабве також висловив занепокоєння випадками шахрайського вербування громадян за кордоном.

За словами Мудаваді, близько 84 кенійців загинули або зникли безвісти на війні проти України, ще 34 проходять лікування в росії. На батьківщину вже повернули 62 громадян Кенії, які брали участь у бойових діях.

За даними Bloomberg, в українському полоні перебувають щонайменше 213 іноземців, серед яких 37 громадян африканських країн.

Україна заявляє, що росія завербувала понад 28 тисяч іноземців зі 135 держав, із яких більш ніж 5 тисяч загинули.

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Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Bloomberg
Ботсвана
Кенія
Володимир Зеленський
Україна