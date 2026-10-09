Країни Африки вимагають від України визнати полонених найманців рф жертвами торгівлі людьми

Кенія, Зімбабве та Ботсвана домагаються повернення своїх громадян, які воювали на боці росії та потрапили в український полон. Африканські держави стверджують, що частину чоловіків завербували обманом, тому закликають Україну визнати їх жертвами торгівлі людьми, а не військовополоненими. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді заявив, що його країна веде переговори про повернення 5 громадян, наймолодшому з яких 23 роки.

За його словами, президент Кенії Вільям Руто вже обговорював це питання телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським.

Вони повідомляють, що були завербовані під неправдивими обіцянками працевлаштування – зазначив Мудаваді.

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За інформацією африканських урядів, чоловікам пропонували цивільну роботу в росії – водіями, охоронцями або кухарями. Однак після прибуття їх нібито примушували до військової служби.

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Уряд Зімбабве також висловив занепокоєння випадками шахрайського вербування громадян за кордоном.

За словами Мудаваді, близько 84 кенійців загинули або зникли безвісти на війні проти України, ще 34 проходять лікування в росії. На батьківщину вже повернули 62 громадян Кенії, які брали участь у бойових діях.

За даними Bloomberg, в українському полоні перебувають щонайменше 213 іноземців, серед яких 37 громадян африканських країн.

Україна заявляє, що росія завербувала понад 28 тисяч іноземців зі 135 держав, із яких більш ніж 5 тисяч загинули.

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