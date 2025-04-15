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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25915 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155469 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138585 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134373 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134428 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196269 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77561 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164640 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Судан на межі розколу: RSF створює паралельний уряд

Суданські воєнізовані формування RSF та їх союзники підписали договір про створення паралельного уряду в Найробі. Це відбувається на тлі дворічної громадянської війни, яка вже забрала десятки тисяч життів.

Новини Світу • 23 лютого, 15:42 • 24839 перегляди

Поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд завдовжки 248 метрів

Астероїд 2020 BC6 довжиною 248 метрів пролетить повз Землю 5 січня на відстані 3,68 млн км. NASA класифікує його як потенційно небезпечний об'єкт через розмір та близькість до планети.

Новини Світу • 5 січня, 00:44 • 30414 перегляди

На село в Кенії впало пів тонни космічного сміття

У кенійському селі впав металевий обруч діаметром 2,4 метра від розгінного блоку ракети. Місцеві жителі вимагають компенсації за пошкоджені дерева та кущі, а експерти попереджають про зростаючу проблему космічного сміття.

Новини Світу • 3 січня, 05:12 • 44079 перегляди

2024 рік став найспекотнішим у Китаї: температури рекордно високі

У 2024 році середня температура в Китаї досягла рекордних 10,92°C, що на 1,03°C вище норми. Країна також зазнала руйнівних повеней, які призвели до людських жертв та масових евакуацій.

Новини Світу • 2 січня, 20:30 • 27157 перегляди

У Зімбабве офіційно скасували смертну кару

Президент Зімбабве підписав закон про скасування смертної кари, яка не застосовувалася з 2005 року. Близько 60 засуджених до страти отримають можливість уникнути виконання вироку.

Новини Світу • 1 січня, 09:32 • 22207 перегляди

Модератори Facebook у Кенії масово захворіли через перегляд шокуючого контенту

Понад 140 модераторів Facebook у Кенії отримали діагноз важкого ПТСР через перегляд жорстокого контенту. Працівники подали позов проти Meta та Samasource Kenya через 8-10 годинні зміни перегляду насильства та жорстокості.

Новини Світу • 19 грудня, 15:58 • 21391 перегляди

Сім вже працюють, а три відкриються найближчим часом: Зеленський про відкриття нових посольств в Африці

Україна розширює дипломатичну присутність в Африці, відкриваючи 10 нових посольств. Зеленський анонсував створення зернових хабів та обмін технологіями з африканськими країнами.

Політика • 23 листопада, 17:41 • 28309 перегляди
Ексклюзив

У Центрі громадського здоров'я пояснили, чи є в Україні ризики епідемії вірусу Марбург

Фахівці сфери епідемічної безпеки оцінюють ризики виникнення епідемії Марбург в Україні як низькі. В країні ніколи не реєструвалися випадки цієї хвороби, а умови для ускладнення ситуації відсутні.

Суспільство • 4 листопада, 11:31 • 159780 перегляди

росія обманом вербує молодих африканок на завод зі збирання "шахедів" у татарстані - розслідування АР

Під виглядом стажування у готелях росія заманює молодих жінок з Африки на завод з виробництва дронів. Працівниці зазнають експлуатації, працюють без належного захисту та під постійним наглядом.

Війна • 10 жовтня, 08:42 • 11833 перегляди

Угорщина підтримала китайську ініціативу "Друзі миру" щодо врегулювання війни в Україні

Угорщина приєднається до ініціативи "Друзі миру" разом з 14 іншими країнами. Група, очолювана Китаєм та Бразилією, має на меті сприяти мирному врегулюванню конфлікту в Україні через переговори.

Війна • 27 вересня, 17:09 • 22880 перегляди

Понад 50 гуманітарних працівників загинули або поранені в Україні з початку повномасштабної війни - МЗС

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сталося понад 150 інцидентів, що вплинули на гуманітарну допомогу. Попри це, Україна продовжує допомагати іншим країнам, надсилаючи продовольство.

Суспільство • 19 серпня, 09:52 • 21286 перегляди

У Кенії відбулися смертельні протести через законопроект про підвищення податків

Поліція в Найробі, Кенія, застосувала зброю проти протестувальників, які намагалися прорватися до парламенту, вбивши щонайменше п'ятьох людей під час заворушень, викликаних запропонованим законопроектом про підвищення податків. Президент Вільям Руто назвав протестувальників "злочинцями" і направив армію, щоб допомогти поліції впоратися з "надзвичайною ситуацією у сфері безпеки"

Суспільство • 25 червня, 22:38 • 23225 перегляди

Ірак та Йорданія відмовилися підписати спільне комюніке щодо досягнення миру в Україні

Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.

Політика • 16 червня, 21:34 • 106243 перегляди

Зеленський зустрівся з президентом Кенії Руто, обговорив продовольчу безпеку та експорт зерна

Президент Зеленський зустрівся з президентом Кенії Руто та обговорив продовольчу безпеку, експорт сільськогосподарської продукції, потенційну участь Кенії в українських зернових хабах, а також підтримку Кенією суверенітету та територіальної цілісності України.

Економіка • 15 червня, 22:34 • 79500 перегляди

Лідери G7 на саміті в Італії зосередяться на війні в Україні та Китаї

Лідери G7 збираються на щорічний саміт в Італії, прагнучи подвоїти підтримку України за рахунок кредитного пакету на 50 мільярдів доларів, використовуючи заморожені російські активи, протистояти економічним амбіціям Китаю та обговорити такі питання, як штучний інтелект, водночас стикаючись із внутрішніми проблемами.

Війна • 13 червня, 06:45 • 38388 перегляди

Україна вперше відправить соняшникову олію в рамках “Grain from Ukraine” до країн Африки

Україна вперше відправляє 2453,26 тонни соняшникової олії в якості гуманітарної допомоги до африканських країн та Палестини в рамках ініціативи Grain from Ukrain.

Економіка • 12 червня, 16:13 • 55016 перегляди

Байден має намір призначити Кенію головним союзником поза НАТО

Байден повідомив Конгрес про свій намір надати Кенії статус основного союзника поза НАТО, визнаючи її внесок у глобальну безпеку і стабільність.

Новини Світу • 24 травня, 01:56 • 23971 перегляди

На Евересті цього тижня вже чотири загиблих

40-річний кенійський альпініст Джошуа Черуйот Кіруі був знайдений мертвим біля вершини Евересту після того, як зник разом зі своїм непальським гідом Навангом Шерпою під час спроби підйому без додаткового кисню, що стало четвертою смертю на Евересті за цей тиждень.

Спорт • 23 травня, 09:26 • 16148 перегляди

У Бразилії кількість загиблих через сильні повені зросла до 56

Сильні дощі в південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул спричинили сильні повені, в результаті яких 56 людей загинули і 68 досі вважаються зниклими безвісти.

Новини Світу • 4 травня, 14:43 • 31246 перегляди

У В'єтнамі найдовша спека за 30 років, у водосховищах загинули сотні тисяч риб

В'єтнам переживає найтривалішу за останні 30 років спеку, що спричинила падіння рівня води і загибель до 200 тонн риби у водосховищах на півдні країни.

Новини Світу • 3 травня, 16:40 • 24641 перегляди

В Кенії збільшилась до 181 кількість жертв повені: зруйновані будинки й дороги

Кількість жертв повені в Кенії зросла до 181 особи, а будинки, дороги, мости та інша інфраструктура були зруйновані по всьому регіону через проливні дощі та повені з березня, що змусило сотні тисяч людей покинути свої домівки.

Суспільство • 1 травня, 15:20 • 20489 перегляди

У Кенії внаслідок повені прорвало дамбу, загинули щонайменше 42 людини

У Кенії через сильні дощі і повені прорвало дамбу, зруйнувавши будинки і заблокувавши дороги, в результаті чого загинуло щонайменше 42 людини в західному селі Камучірі.

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До Судану доправили чергову партію українського зерна - Зеленський

Україна продовжує підтримувати суданський народ зерновими поставками в рамках ініціативи "Зерно з України".

Економіка • 26 квітня, 11:52 • 22162 перегляди

Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан і комендантську годину в Порт-о-Пренсі

Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан і комендантську годину в Порт-о-Пренсі після втечі тисяч ув'язнених з національної в'язниці після її штурму озброєними бандами.

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Європарламент ухвалив закон про збереження природи, якому передувала бурхлива суперечка

Європейський парламент ухвалив суперечливий закон про охорону природи, який вимагає до 2030 року відновити щонайменше 20% сухопутних і морських територій ЄС за допомогою таких заходів, як лісовідновлення та відновлення водно-болотних угідь.

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Багаторазовий світовий рекордсмен у марафоні Кельвін Кіптум загинув в автокатастрофі

Кенійський рекордсмен світу з марафону Келвін Кіптум та його тренер загинули в автокатастрофі в Кенії.

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Grain From Ukraine: українським коридором вийшло перше цього року судно з гуманітарною пшеницею - для Нігерії

Перше цього року судно в межах ініціативи Grain From Ukraine з 25 000 тоннами української пшениці для Нігерії вийшло українським чорноморським коридором як гуманітарна допомога.

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Лідера кенійської секти звинувачують у вбивстві 191 дитини

Лідер кенійського культу Пол Нтенга Маккензі та 29 інших осіб були звинувачені у вбивстві 191 дитини, тіла яких були знайдені ексгумованими в лісі, де діяв культ судного дня Маккензі.

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