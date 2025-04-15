Суданські воєнізовані формування RSF та їх союзники підписали договір про створення паралельного уряду в Найробі. Це відбувається на тлі дворічної громадянської війни, яка вже забрала десятки тисяч життів.
Астероїд 2020 BC6 довжиною 248 метрів пролетить повз Землю 5 січня на відстані 3,68 млн км. NASA класифікує його як потенційно небезпечний об'єкт через розмір та близькість до планети.
У кенійському селі впав металевий обруч діаметром 2,4 метра від розгінного блоку ракети. Місцеві жителі вимагають компенсації за пошкоджені дерева та кущі, а експерти попереджають про зростаючу проблему космічного сміття.
У 2024 році середня температура в Китаї досягла рекордних 10,92°C, що на 1,03°C вище норми. Країна також зазнала руйнівних повеней, які призвели до людських жертв та масових евакуацій.
Президент Зімбабве підписав закон про скасування смертної кари, яка не застосовувалася з 2005 року. Близько 60 засуджених до страти отримають можливість уникнути виконання вироку.
Понад 140 модераторів Facebook у Кенії отримали діагноз важкого ПТСР через перегляд жорстокого контенту. Працівники подали позов проти Meta та Samasource Kenya через 8-10 годинні зміни перегляду насильства та жорстокості.
Україна розширює дипломатичну присутність в Африці, відкриваючи 10 нових посольств. Зеленський анонсував створення зернових хабів та обмін технологіями з африканськими країнами.
Фахівці сфери епідемічної безпеки оцінюють ризики виникнення епідемії Марбург в Україні як низькі. В країні ніколи не реєструвалися випадки цієї хвороби, а умови для ускладнення ситуації відсутні.
Під виглядом стажування у готелях росія заманює молодих жінок з Африки на завод з виробництва дронів. Працівниці зазнають експлуатації, працюють без належного захисту та під постійним наглядом.
Угорщина приєднається до ініціативи "Друзі миру" разом з 14 іншими країнами. Група, очолювана Китаєм та Бразилією, має на меті сприяти мирному врегулюванню конфлікту в Україні через переговори.
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сталося понад 150 інцидентів, що вплинули на гуманітарну допомогу. Попри це, Україна продовжує допомагати іншим країнам, надсилаючи продовольство.
Поліція в Найробі, Кенія, застосувала зброю проти протестувальників, які намагалися прорватися до парламенту, вбивши щонайменше п'ятьох людей під час заворушень, викликаних запропонованим законопроектом про підвищення податків. Президент Вільям Руто назвав протестувальників "злочинцями" і направив армію, щоб допомогти поліції впоратися з "надзвичайною ситуацією у сфері безпеки"
Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.
Президент Зеленський зустрівся з президентом Кенії Руто та обговорив продовольчу безпеку, експорт сільськогосподарської продукції, потенційну участь Кенії в українських зернових хабах, а також підтримку Кенією суверенітету та територіальної цілісності України.
Лідери G7 збираються на щорічний саміт в Італії, прагнучи подвоїти підтримку України за рахунок кредитного пакету на 50 мільярдів доларів, використовуючи заморожені російські активи, протистояти економічним амбіціям Китаю та обговорити такі питання, як штучний інтелект, водночас стикаючись із внутрішніми проблемами.
Україна вперше відправляє 2453,26 тонни соняшникової олії в якості гуманітарної допомоги до африканських країн та Палестини в рамках ініціативи Grain from Ukrain.
Байден повідомив Конгрес про свій намір надати Кенії статус основного союзника поза НАТО, визнаючи її внесок у глобальну безпеку і стабільність.
40-річний кенійський альпініст Джошуа Черуйот Кіруі був знайдений мертвим біля вершини Евересту після того, як зник разом зі своїм непальським гідом Навангом Шерпою під час спроби підйому без додаткового кисню, що стало четвертою смертю на Евересті за цей тиждень.
Сильні дощі в південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул спричинили сильні повені, в результаті яких 56 людей загинули і 68 досі вважаються зниклими безвісти.
В'єтнам переживає найтривалішу за останні 30 років спеку, що спричинила падіння рівня води і загибель до 200 тонн риби у водосховищах на півдні країни.
Кількість жертв повені в Кенії зросла до 181 особи, а будинки, дороги, мости та інша інфраструктура були зруйновані по всьому регіону через проливні дощі та повені з березня, що змусило сотні тисяч людей покинути свої домівки.
У Кенії через сильні дощі і повені прорвало дамбу, зруйнувавши будинки і заблокувавши дороги, в результаті чого загинуло щонайменше 42 людини в західному селі Камучірі.
Україна продовжує підтримувати суданський народ зерновими поставками в рамках ініціативи "Зерно з України".
Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан і комендантську годину в Порт-о-Пренсі після втечі тисяч ув'язнених з національної в'язниці після її штурму озброєними бандами.
Європейський парламент ухвалив суперечливий закон про охорону природи, який вимагає до 2030 року відновити щонайменше 20% сухопутних і морських територій ЄС за допомогою таких заходів, як лісовідновлення та відновлення водно-болотних угідь.
Кенійський рекордсмен світу з марафону Келвін Кіптум та його тренер загинули в автокатастрофі в Кенії.
Перше цього року судно в межах ініціативи Grain From Ukraine з 25 000 тоннами української пшениці для Нігерії вийшло українським чорноморським коридором як гуманітарна допомога.
Лідер кенійського культу Пол Нтенга Маккензі та 29 інших осіб були звинувачені у вбивстві 191 дитини, тіла яких були знайдені ексгумованими в лісі, де діяв культ судного дня Маккензі.