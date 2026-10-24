У Кенії зафіксували другу смерть від Еболи

У Кенії зафіксовано другу смерть від Еболи, на тлі того, як країна бореться з першим спалахом цієї хвороби. Про це УНН пише з посиланням на BBC.

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65-річна жінка, яка була близькою родичкою першої жертви, чоловіка, який приїхав з Демократичної Республіки Конго, померла після того, як її помістили на карантин, повідомило міністерство охорони здоров'я.

Семеро інших пацієнтів з Еболою отримували лікування у двох ізоляторах, додали там.

Усі випадки були в межах "одного кластера, без ознак поширення в громаді", повідомило міністерство.

Понад 4000 людей померли в Африці з моменту підтвердження Еболи в ДР Конго у травні, що робить її другим за летальністю спалахом хвороби.

Остання жертва Кенії перебувала на карантині, коли у неї з'явилися симптоми 13 жовтня, повідомило міністерство охорони здоров'я.

Першою жертвою, 5 жовтня, став чоловік, який захворів у вересні та лікувався в кількох лікарнях ДР Конго, перш ніж прибути до столиці Кенії, Найробі, де він помер через кілька днів.

Серед тих, хто все ще лікується, є троє інших родичів першої жертви, троє медичних працівників та прибиральник лікарні.

США застерігали своїх громадян від поїздок до Кенії, а сусідні країни, такі як Уганда, Ефіопія та Сомалі, також перебувають у стані готовності.

За даними Міжнародного комітету порятунку, який працює разом з обома урядами, Кенія стикається з постійним ризиком появи нових випадків через кордони, на тлі того, як у ДР Конго зареєстровано понад 9500 випадків захворювання.

Кенія запровадила посилений скринінг для мандрівників, які прибувають з ДР Конго та дев'яти інших країн, які вона вважає такими, що мають високий ризик: Уганди, Танзанії, Руанди, Бурунді, Анголи, Замбії, Ефіопії, Південного Судану та Центральноафриканської Республіки.

Міністр охорони здоров'я Нігерії заявив, що єдиний підтверджений випадок Еболи, схоже, генетично пов'язаний зі штамом, виявленим раніше в Кенії.

Офіційні особи охорони здоров'я розслідують, чи перетинався перший випадок у Нігерії з першим пацієнтом у Кенії. Вважається, що обидва проїхали через аеропорт Ентеббе в Уганді на початку цього місяця.

Міністерство охорони здоров'я Уганди оголосило в п'ятницю, що люди, які подорожували до ДР Конго, більше не зможуть проїжджати транзитом через Уганду в межах профілактичних заходів.

У Нігерії зафіксували випадок Еболи та розшукують 44 людини, які контактували з хворою