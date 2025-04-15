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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24602 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151410 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136232 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132576 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133099 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195569 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77410 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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В Анголі відбудуться мирні переговори між урядом Конго та повстанцями руху M23

В Анголі заплановані мирні переговори між урядом ДРК та повстанцями M23, яких підтримує Руанда. Конфлікт триває з січня 2025, загинули тисячі людей, сотні тисяч покинули домівки.

Новини Світу • 13 березня, 03:17 • 12891 перегляди

Імпорт нафти в Індію з росії впав до мінімуму за два роки - Bloomberg

Імпорт російської нафти Індією впав до мінімуму з січня 2023 року через санкції США. Країна компенсує втрати закупівлями в Іраку, Саудівській Аравії та інших постачальників.

Економіка • 1 березня, 10:59 • 45559 перегляди

Україна засудила захоплення повстанцями міста Гома в Конго та готова надати допомогу

МЗС України засудило дії повстанців M23, які захопили місто Гома в ДР Конго. Україна готова надати гуманітарну допомогу та підтримує мирне врегулювання конфлікту в рамках Луандійського процесу.

Війна • 27 січня, 20:57 • 63126 перегляди

Україна призначить посла в ще одній країні - Зеленський

Президент Зеленський провів переговори з президентом Анголи Жуау Лоренсу. Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин та домовились про можливий візит ангольського лідера в Україну.

Політика • 24 грудня, 13:01 • 10567 перегляди

Мирний саміт між ДР Конго та Руандою зірвано через відмову однієї зі сторін

Тристоронню зустріч щодо врегулювання конфлікту в Центральній Африці скасовано через відмову делегації Руанди. Руанда наполягала на прямому діалозі між ДР Конго та повстанським угрупованням "М23".

Новини Світу • 15 грудня, 16:10 • 24935 перегляди

Сибіга після Туреччини продовжить турне арабськими країнами та Африкою: що відомо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Оман, Анголу, Єгипет та ПАР 23-28 жовтня. Мета візитів - просування Формули миру, розвиток політичного діалогу та економічної співпраці.

Політика • 23 жовтня, 05:59 • 16376 перегляди

Південь Африки потерпає від сильної посухи: 21 мільйон дітей страждає від недоїдання

П'ять країн Південної Африки оголосили надзвичайний стан через історично сильну посуху. 21 мільйон дітей в регіоні недоїдає, а для надання допомоги потрібно 335 мільйонів євро.

Новини Світу • 15 жовтня, 22:34 • 15419 перегляди

Сибіга обговорив із міністром закордонних справ Анголи розширення співпраці

Андрій Сибіга обговорив з Тете Антоніу двосторонній порядок денний та шляхи розширення співпраці. Міністр подякував Анголі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Політика • 15 жовтня, 17:56 • 15915 перегляди

Перенесення зустрічі контактної групи щодо України підтвердило американське командування - dpa

Зустріч високого рівня по Україні на авіабазі "Рамштайн" перенесено через скасування візиту Байдена до Німеччини. Причиною стала загроза урагану "Мілтон" у США, який викликав серйозне занепокоєння адміністрації.

Війна • 9 жовтня, 13:23 • 15401 перегляди

Слідом за Байденом: Блінкен відкладає візит до Німеччини, де мав відбутися "Рамштайн"

Держсекретар США Ентоні Блінкен відкладає поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон". Засідання "Рамштайну" може бути перенесено та об'єднано із зустріччю міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня.

Політика • 9 жовтня, 07:31 • 14120 перегляди

Байден відкладає візит до Німеччини, де мав головувати на "Рамштайні", через ураган Мілтон

Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон. Він залишається в країні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на стихійне лихо.

Політика • 8 жовтня, 14:41 • 16494 перегляди

Збірна України з футзалу здобула "бронзу" на чемпіонаті світу

Україна розгромила Францію з рахунком 7:1 у матчі за третє місце на ЧС-2024 з футзалу. Це перша медаль збірної України на чемпіонатах світу з цього виду спорту.

Спорт • 6 жовтня, 14:40 • 18464 перегляди

Чемпіонат світу-2024 з футзалу: Україна здобула першу перемогу

Українська футзальна збірна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2024, обігравши Анголу з рахунком 7:2. Матч відбувся в Ташкенті в рамках другого туру групового етапу турніру.

Спорт • 18 вересня, 14:25 • 15963 перегляди

В Анголі відкрили виставку з доказами російських воєнних злочинів в Україні

У столиці Анголи представили фотовиставку із задокументованими російськими воєнними злочинами в Україні.

Війна • 13 серпня, 12:59 • 32535 перегляди

Французький імпорт російського скрапленого природного газу зростає - ЗМІ

Поставки російського СПГ до Франції зросли більш ніж удвічі за перше півріччя поточного року. Французькі компанії імпортували майже 4,4 млрд куб. м російського СПГ, що робить Францію найбільшим імпортером в ЄС.

Економіка • 6 серпня, 13:15 • 23279 перегляди

Обговорили Саміт миру та євроатлантичне майбутнє України: Кулеба провів розмову з очільницею МЗС Ісландії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з Міністром закордонних справ Ісландії Тардіс Коллбрунн майбутній Глобальний мирний саміт у Швейцарії та євроатлантичне майбутнє України.

Політика • 21 травня, 16:54 • 20809 перегляди

Україна не має послів у 30 країнах. У МЗС оприлюднили перелік

Посада Надзвичайного і Повноважного Посла залишається вакантною у 30 українських посольствах у різних країнах, зокрема, у Великій Британії, білорусі, Гані та інших, повідомляє департамент управління персоналом Міністерства закордонних справ.

Політика • 9 квітня, 16:27 • 87570 перегляди