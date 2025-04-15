В Анголі заплановані мирні переговори між урядом ДРК та повстанцями M23, яких підтримує Руанда. Конфлікт триває з січня 2025, загинули тисячі людей, сотні тисяч покинули домівки.
Імпорт російської нафти Індією впав до мінімуму з січня 2023 року через санкції США. Країна компенсує втрати закупівлями в Іраку, Саудівській Аравії та інших постачальників.
МЗС України засудило дії повстанців M23, які захопили місто Гома в ДР Конго. Україна готова надати гуманітарну допомогу та підтримує мирне врегулювання конфлікту в рамках Луандійського процесу.
Президент Зеленський провів переговори з президентом Анголи Жуау Лоренсу. Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин та домовились про можливий візит ангольського лідера в Україну.
Тристоронню зустріч щодо врегулювання конфлікту в Центральній Африці скасовано через відмову делегації Руанди. Руанда наполягала на прямому діалозі між ДР Конго та повстанським угрупованням "М23".
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Оман, Анголу, Єгипет та ПАР 23-28 жовтня. Мета візитів - просування Формули миру, розвиток політичного діалогу та економічної співпраці.
П'ять країн Південної Африки оголосили надзвичайний стан через історично сильну посуху. 21 мільйон дітей в регіоні недоїдає, а для надання допомоги потрібно 335 мільйонів євро.
Андрій Сибіга обговорив з Тете Антоніу двосторонній порядок денний та шляхи розширення співпраці. Міністр подякував Анголі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Зустріч високого рівня по Україні на авіабазі "Рамштайн" перенесено через скасування візиту Байдена до Німеччини. Причиною стала загроза урагану "Мілтон" у США, який викликав серйозне занепокоєння адміністрації.
Держсекретар США Ентоні Блінкен відкладає поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон". Засідання "Рамштайну" може бути перенесено та об'єднано із зустріччю міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня.
Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон. Він залишається в країні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на стихійне лихо.
Україна розгромила Францію з рахунком 7:1 у матчі за третє місце на ЧС-2024 з футзалу. Це перша медаль збірної України на чемпіонатах світу з цього виду спорту.
Українська футзальна збірна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2024, обігравши Анголу з рахунком 7:2. Матч відбувся в Ташкенті в рамках другого туру групового етапу турніру.
У столиці Анголи представили фотовиставку із задокументованими російськими воєнними злочинами в Україні.
Поставки російського СПГ до Франції зросли більш ніж удвічі за перше півріччя поточного року. Французькі компанії імпортували майже 4,4 млрд куб. м російського СПГ, що робить Францію найбільшим імпортером в ЄС.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з Міністром закордонних справ Ісландії Тардіс Коллбрунн майбутній Глобальний мирний саміт у Швейцарії та євроатлантичне майбутнє України.
Посада Надзвичайного і Повноважного Посла залишається вакантною у 30 українських посольствах у різних країнах, зокрема, у Великій Британії, білорусі, Гані та інших, повідомляє департамент управління персоналом Міністерства закордонних справ.