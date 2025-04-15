Байден відкладає візит до Німеччини, де мав головувати на "Рамштайні", через ураган Мілтон

Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон. Він залишається в країні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на стихійне лихо.