Сербія оголосила про угоду з продажу російської частки в NIS угорській MOL - що це означає

Угода про продаж російської частки в сербській нафтовій компанії NIS угорській компанії MOL підписана, але ще потребує схвалення антимонопольних органів. Про це заявив міністр фінансів Сербії Сініша Малі, пише УНН з посиланням на HVG.

Деталі

Сініша Малі в інтерв'ю телеканалу Bloomberg Adria сказав, що російські власники та MOL досягли угоди, і сербська держава уклала акціонерну угоду з угорською стороною. Угорський міністр очікує, що заявки на отримання ліцензії будуть подані до сербських і, наскільки йому відомо, боснійсько-герцеговинських антимонопольних органів найближчим часом, і що зміна власника може бути завершена невдовзі після цього.

Сініша Малі підтвердив, що угода збільшить частку Сербії у компанії. За його словами, було досягнуто письмової угоди про збільшення сербської державної частки з приблизно 30 до 35 відсотків. Він додав, що мета Белграда – перевищити одну третину.

Сербський Forbes на початку жовтня повідомив, що переговори провалилися. За даними видання, російський "газпром" явно не хоче продавати свою частку в сербській державній нафтовій компанії і лише мовчить про це, щоб виграти час на випадок, якщо США знімуть свої санкції, що насамперед змусить його продати NIS.

Невдовзі після цього почала поширюватися інформація про те, що американські компанії можуть претендувати на покупку NIS.

Що означає рішення

Придбавши більше половини NIS, Mol, як пише видання, може отримати єдиний діючий нафтопереробний завод у Сербії, а також підрозділ у Панчево, завдяки якому компанія під керівництвом голови та генерального директора Жолта Хернаді отримає додаткові потужності з переробки нафти в обсязі 4,8 млн тонн на рік, на додаток до сумарної потужності своїх нафтопереробних заводів в Сазхаломбатті в Угорщині, Братиславі (що належать Slovnaft) у Словаччині та Рієці (що належать INA) в Хорватії, що становить майже 19 млн тонн на рік.

"Що робить цю угоду справжньою бомбою, то це те, що Панчево покриває 80 відсотків ринкового попиту країни, і крім поставок на власні автозаправні станції та станції з логотипом "газпрому", у них купують інші великі споживачі", - ідеться у публікації.

Як повідомляється, у разі досягнення угоди Mol також може стати власником нафтохімічної компанії HIP-Petrohemija, 90% акцій якої з 2021 року належать NIS.

NIS також має інтереси за межами Сербії. Компанія займається розвідкою нафти та газу в Румунії, Боснії та Герцеговині та Анголі, а також має роздрібні точки продажу у Боснії та Румунії, а також у Болгарії. Це означає понад 400 автозаправних станцій у регіоні, включаючи побутові. Компанія також зацікавлена ​​у торгівлі електроенергією та активно працює на сербському ринку, а також на ринках Боснії, Чорногорії, Румунії, Словенії та Угорщини.

Угорська MOL підписала попередню угоду з купівлі сербської NIS у російської "газпром нафти"