Боснія і Герцеговина

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25036 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152751 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136960 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133151 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133506 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195795 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77474 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У Сербії відбувся мітинг на підтримку президента Вучича

Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.

Новини Світу • 12 квітня, 20:27 • 2764 перегляди

Автомати Калашникова, гранати, штурмові гвинтівки: у Європі ліквідовано мережу контрабанди зброї

Міжнародна операція викрила мережу з незаконного обігу зброї. Зловмисники постачали автомати Калашникова та гранати французьким кримінальним угрупованням, затримано сім підозрюваних.

Кримінал та НП • 12 квітня, 03:40 • 4486 перегляди

"Ще одна гаряча точка": Британія вважає, що путін може спровокувати війну на Балканах

Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.

Війна • 10 квітня, 02:51 • 11269 перегляди

На лідера боснійських сербів Додіка видали міжнародний ордер на арешт

Суд Боснії і Герцеговини видав міжнародний ордер на арешт Мілорада Додіка та голови Народної скупщини Ненада Стевандича за посягання на територіальний устрій держави. Додік підтримує путіна та хоче відокремити анклав.

Новини Світу • 28 березня, 11:00 • 23351 перегляди

Ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка видано - поліція БіГ

Поліція Боснії і Герцеговини отримала ордер на арешт Мілорада Додіка, а також глав уряду і скупщини Республіки Сербської. Їх підозрюють у посяганні на конституційний лад.

Новини Світу • 19 березня, 10:46 • 14097 перегляди

Прокуратура Боснії і Герцеговини наказала заарештувати лідера сербських сепаратистів Додіка, той пригрозив звернутися до рф

Державна прокуратура Боснії і Герцеговині видала ордер на арешт лідера сербських сепаратистів Мілорада Додіка та його помічників через ігнорування повістки до суду. Додіка засуджено до року в'язниці за ігнорування рішень Верховного представника ООН.

Новини Світу • 13 березня, 02:08 • 17766 перегляди

Місія ЄС збільшує військову присутність у Боснії і Герцеговині

Місія EUFOR ALTHEA оголосила про тимчасове збільшення військового контингенту в Боснії і Герцеговині. Наразі місія має 1500 військовослужбовців, проте точна кількість додаткових сил не розголошується.

Новини Світу • 9 березня, 07:24 • 21549 перегляди

Суд Боснії і Герцеговини засудив проросійського політика Додіка: що чекає президента Республіки Сербської

Мілорада Додіка засуджено до року в'язниці та 6-річної заборони обіймати посаду президента Республіки Сербської. Вирок винесено за ігнорування рішень Верховного представника ООН.

Новини Світу • 26 лютого, 16:38 • 23284 перегляди

Швейцарія готова надати 200 солдатів для миротворчої місії в Україні за дев’ять-дванадцять місяців

Командувач швейцарських збройних сил заявив про готовність надати 200 військових для миротворчої місії в Україні. Для цього потрібен запит від ООН та схвалення уряду Швейцарії.

Війна • 23 лютого, 11:20 • 21641 перегляди

Другий тур: проросійський кандидат Міланович здобув перемогу на виборах у Хорватії

Чинний президент Хорватії Зоран Міланович переміг у другому турі виборів з результатом 74,68% голосів. Його опонент Драган Пріморац отримав лише 25,32% підтримки виборців.

Новини Світу • 12 січня, 21:38 • 22861 перегляди

У США через снігопади скасовані авіарейси, закриті школи та федеральні установи

Через арктичний циклон у США температура впала на 7-14°C нижче норми, що призвело до закриття шкіл та установ у п'яти штатах. Скасовано понад 1400 авіарейсів, затримано 740.

Новини Світу • 6 січня, 18:26 • 23503 перегляди

Балканські країни паралізовані через масштабні снігопади та буревії

Сім балканських країн охопили сильні снігопади та буревії, що призвело до транспортного колапсу. У Боснії 150 тисяч будинків залишились без світла, а місто Дрвар повністю відрізане від світу.

Суспільство • 26 грудня, 04:43 • 21178 перегляди

Болгарія планує створити парламентську комісію для збору доказів російського впливу на країну

Болгарські законодавці планують створити комісію для розслідування російського впливу в країні. Виявлено мережу з 51 компанії в Пловдиві, які щодня генерують сотні мільйонів показів проросійського контенту в соцмережах.

Новини Світу • 11 грудня, 03:16 • 20270 перегляди

В Аргентині виявили арсенал нацистської зброї та артефакти часів Гітлера

У Буенос-Айресі поліція заарештувала чоловіка та вилучила понад 60 одиниць нацистської зброї з символікою Третього рейху. Також було конфісковано військову форму, прапори та бюсти Гітлера.

Новини Світу • 16 листопада, 08:19 • 19558 перегляди

Мінфін США розширив санкції проти мережі, пов'язаної з лідером боснійських сербів

Мінфін США ввів нові санкції проти осіб та компаній, які допомагали Мілораду Додику та його сину обходити обмеження. Додік звинувачується у підриві Дейтонської мирної угоди та прагненні відокремити Республіку Сербську.

Новини Світу • 10 листопада, 01:27 • 24521 перегляди

У Молдові заявили, що її громадян готували в рф для організації заворушень

Поліція Молдови заявила про викриття програми, за якою громадян країни відправляли до росії для навчання організації заворушень. Програма пов'язана з проросійським олігархом Іланом Шором.

Новини Світу • 17 жовтня, 22:04 • 17936 перегляди

Учасники саміту "Україна - Південно-Східна Європа" підтримали Формулу миру: текст декларації

Учасники саміту в Хорватії підтвердили підтримку Української формули миру та закликали посилити допомогу Україні. Декларація засуджує російську агресію та підтверджує територіальну цілісність України.

Війна • 10 жовтня, 05:55 • 23263 перегляди

Зеленський сьогодні прибуде до Хорватії на саміт "Україна - Південно-Східна Європа" - ЗМІ

Президент України візьме участь у саміті в Дубровнику 9 жовтня. Мета зустрічі - висловити солідарність країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі з російською агресією.

Політика • 9 жовтня, 08:52 • 14796 перегляди

Повені в Боснії і Герцеговині: 22 людей загинули, 6 - зникли безвісти

Унаслідок сильних повеней і зсувів у Боснії і Герцеговині загинули щонайменше 22 людини, 6 вважаються зниклими. Влада евакуює жителів південних районів, оголошено надзвичайний стан через руйнування інфраструктури.

Новини Світу • 9 жовтня, 01:33 • 16686 перегляди

Повені та зсуви в Боснії і Герцеговині: щонайменше 16 загиблих, десятки поранених

Раптові повені та зсуви обрушилися на частини Боснії і Герцеговини, спричинивши загибель щонайменше 16 людей. Рятувальники шукають тих, хто вижив, у затоплених районах, де зруйновано дороги та мости.

Новини Світу • 5 жовтня, 15:42 • 18885 перегляди

Щонайменше 19 людей загинули внаслідок найсильнішої за останні роки повені в Боснії

Щонайменше 19 людей загинули через сильні зливи та повені в Боснії і Герцеговині. Сербія, Хорватія та ЄС готові надати допомогу у ліквідації наслідків стихійного лиха.

Новини Світу • 4 жовтня, 21:33 • 19294 перегляди

Сильні повені через зливи обрушилися на Боснію і Герцеговину

Вночі у п'ятницю сильна злива обрушилася на Боснію і Герцеговину, затопивши кілька міст. Рятувальні служби повідомляють про зниклих безвісти, відключення електрики та перебої зв'язку.

Новини Світу • 4 жовтня, 10:29 • 13139 перегляди

Найбільшим каталізатором розширення ЄС мимоволі став очільник рф путін – Bloomberg

Прем'єр-міністр Хорватії заявив, що вторгнення рф в Україну підштовхнуло більше країн до ЄС. За його словами, путін ненавмисно став найбільшим "промоутером" розширення Євросоюзу.

Політика • 30 вересня, 11:41 • 15420 перегляди

Масовий блекаут у Європі: відразу в декількох країнах Балкан зникло світло

У Хорватії, Боснії та Герцеговині та Чорногорії відбулося масове відключення електроенергії, в результаті чого багато районів залишилися без електропостачання.

Новини Світу • 21 червня, 12:20 • 17085 перегляди

FT: у травні росія обігнала США як постачальник газу до Європи

Попри зусилля, спрямовані на припинення поставок російського викопного палива, імпорт газу до Європи з росії в травні перевищив обсяги поставок зі Сполучених Штатів.

Економіка • 17 червня, 09:43 • 24004 перегляди

Ірак та Йорданія відмовилися підписати спільне комюніке щодо досягнення миру в Україні

Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.

Політика • 16 червня, 21:34 • 106243 перегляди

ООН оголосила 11 липня Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці

Генеральна Асамблея ООН оголосила 11 липня Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці, засуджуючи будь-яке заперечення цього історичного геноциду.

Новини Світу • 24 травня, 15:48 • 27134 перегляди

ООН збирається проголосувати за встановлення дня пам'яті щодо геноциду в Сребрениці на тлі сербської опозиції

Очікується, що Генеральна Асамблея ООН проголосує за встановлення щорічного дня пам'яті жертв геноциду в Сребрениці 1995 року, що викликає запеклий опір з боку сербів.

Новини Світу • 23 травня, 11:51 • 15474 перегляди

В Сербії шквальний вітер та грози, на півночі країни в автомобілі загинула людина

Одна людина загинула, коли дерево впало на автомобіль через сильний вітер і сильні повені, які викликали хаос по всій Сербії.

Новини Світу • 22 травня, 10:40 • 17295 перегляди

Венеціанська комісія забракувала грузинський закон про іноагентів: як відреагувала правляча партія Грузії

Венеціанська комісія закликала Грузію скасувати закон про іноземних агентів, критикуючи його як перешкоду свободі зібрань, вираження поглядів, конфіденційності та участі громадськості, що призводить до стигматизації та знищення НУО та засобів масової інформації, які отримують іноземне фінансування, що в кінцевому підсумку шкодить відкритим дебатам, плюралізму та демократії.

Новини Світу • 21 травня, 18:54 • 37993 перегляди