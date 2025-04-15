Боснія і Герцеговина

Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.
Міжнародна операція викрила мережу з незаконного обігу зброї. Зловмисники постачали автомати Калашникова та гранати французьким кримінальним угрупованням, затримано сім підозрюваних.
Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.
Суд Боснії і Герцеговини видав міжнародний ордер на арешт Мілорада Додіка та голови Народної скупщини Ненада Стевандича за посягання на територіальний устрій держави. Додік підтримує путіна та хоче відокремити анклав.
Поліція Боснії і Герцеговини отримала ордер на арешт Мілорада Додіка, а також глав уряду і скупщини Республіки Сербської. Їх підозрюють у посяганні на конституційний лад.
Державна прокуратура Боснії і Герцеговині видала ордер на арешт лідера сербських сепаратистів Мілорада Додіка та його помічників через ігнорування повістки до суду. Додіка засуджено до року в'язниці за ігнорування рішень Верховного представника ООН.
Місія EUFOR ALTHEA оголосила про тимчасове збільшення військового контингенту в Боснії і Герцеговині. Наразі місія має 1500 військовослужбовців, проте точна кількість додаткових сил не розголошується.
Мілорада Додіка засуджено до року в'язниці та 6-річної заборони обіймати посаду президента Республіки Сербської. Вирок винесено за ігнорування рішень Верховного представника ООН.
Командувач швейцарських збройних сил заявив про готовність надати 200 військових для миротворчої місії в Україні. Для цього потрібен запит від ООН та схвалення уряду Швейцарії.
Чинний президент Хорватії Зоран Міланович переміг у другому турі виборів з результатом 74,68% голосів. Його опонент Драган Пріморац отримав лише 25,32% підтримки виборців.
Через арктичний циклон у США температура впала на 7-14°C нижче норми, що призвело до закриття шкіл та установ у п'яти штатах. Скасовано понад 1400 авіарейсів, затримано 740.
Сім балканських країн охопили сильні снігопади та буревії, що призвело до транспортного колапсу. У Боснії 150 тисяч будинків залишились без світла, а місто Дрвар повністю відрізане від світу.
Болгарські законодавці планують створити комісію для розслідування російського впливу в країні. Виявлено мережу з 51 компанії в Пловдиві, які щодня генерують сотні мільйонів показів проросійського контенту в соцмережах.
У Буенос-Айресі поліція заарештувала чоловіка та вилучила понад 60 одиниць нацистської зброї з символікою Третього рейху. Також було конфісковано військову форму, прапори та бюсти Гітлера.
Мінфін США ввів нові санкції проти осіб та компаній, які допомагали Мілораду Додику та його сину обходити обмеження. Додік звинувачується у підриві Дейтонської мирної угоди та прагненні відокремити Республіку Сербську.
Поліція Молдови заявила про викриття програми, за якою громадян країни відправляли до росії для навчання організації заворушень. Програма пов'язана з проросійським олігархом Іланом Шором.
Учасники саміту в Хорватії підтвердили підтримку Української формули миру та закликали посилити допомогу Україні. Декларація засуджує російську агресію та підтверджує територіальну цілісність України.
Президент України візьме участь у саміті в Дубровнику 9 жовтня. Мета зустрічі - висловити солідарність країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі з російською агресією.
Унаслідок сильних повеней і зсувів у Боснії і Герцеговині загинули щонайменше 22 людини, 6 вважаються зниклими. Влада евакуює жителів південних районів, оголошено надзвичайний стан через руйнування інфраструктури.
Раптові повені та зсуви обрушилися на частини Боснії і Герцеговини, спричинивши загибель щонайменше 16 людей. Рятувальники шукають тих, хто вижив, у затоплених районах, де зруйновано дороги та мости.
Щонайменше 19 людей загинули через сильні зливи та повені в Боснії і Герцеговині. Сербія, Хорватія та ЄС готові надати допомогу у ліквідації наслідків стихійного лиха.
Вночі у п'ятницю сильна злива обрушилася на Боснію і Герцеговину, затопивши кілька міст. Рятувальні служби повідомляють про зниклих безвісти, відключення електрики та перебої зв'язку.
Прем'єр-міністр Хорватії заявив, що вторгнення рф в Україну підштовхнуло більше країн до ЄС. За його словами, путін ненавмисно став найбільшим "промоутером" розширення Євросоюзу.
У Хорватії, Боснії та Герцеговині та Чорногорії відбулося масове відключення електроенергії, в результаті чого багато районів залишилися без електропостачання.
Попри зусилля, спрямовані на припинення поставок російського викопного палива, імпорт газу до Європи з росії в травні перевищив обсяги поставок зі Сполучених Штатів.
Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.
Генеральна Асамблея ООН оголосила 11 липня Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці, засуджуючи будь-яке заперечення цього історичного геноциду.
Очікується, що Генеральна Асамблея ООН проголосує за встановлення щорічного дня пам'яті жертв геноциду в Сребрениці 1995 року, що викликає запеклий опір з боку сербів.
Одна людина загинула, коли дерево впало на автомобіль через сильний вітер і сильні повені, які викликали хаос по всій Сербії.
Венеціанська комісія закликала Грузію скасувати закон про іноземних агентів, критикуючи його як перешкоду свободі зібрань, вираження поглядів, конфіденційності та участі громадськості, що призводить до стигматизації та знищення НУО та засобів масової інформації, які отримують іноземне фінансування, що в кінцевому підсумку шкодить відкритим дебатам, плюралізму та демократії.