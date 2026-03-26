Плей-оф відбору на ЧС-2026: чому матч України проти Швеції критично важливий
Збірній України необхідно перемогти Швецію та сильнішого в парі Польща — Албанія для виходу на Мундіаль. Формат турніру не передбачає права на помилку.
26 березня національна збірна України з футболу зіграє проти збірної Швеції в рамках плей-оф відбору на ЧС-2026. УНН розповідає про перспективи потрапляння України у фінальну частину чемпіонату світу.
Отож, матч проти Швеції у плей-оф відбору чемпіонату світу-2026 має надзвичайно важливе значення для підопічних Реброва. Україні для виходу на Мундіаль потрібно виграти два поєдинки поспіль — спочатку півфінал, а потім фінал свого шляху.
До речі, в європейському плей-оф беруть участь 16 команд, які розподілені на чотири окремі "шляхи" (A, B, C, D). У кожному міні-турнірі грають по чотири збірні: дві півфінальні пари та фінал. Лише переможець кожного "шляху" отримує путівку на чемпіонат світу — загалом розігруються чотири останні місця від Європи. Один "шлях" - одна кваліфікація на ЧС.
Окрім України на її "шляху" є Швеція, Польща та Албанія. Українці мають бути найсильнішими з цього квартету, щоб мати змогу поїхати на чемпіонат світу.
Отож, у півфіналі Україна зустрічається зі Швецією. У разі перемоги команда Реброва вийде у фінал, де зіграє проти сильнішого з пари Польща — Албанія. Таким чином, для виходу на чемпіонат світу українцям необхідно перемогти двох суперників — спочатку шведів, а потім одного з переможців іншого півфіналу.
Усі групи плей-оф ЧС-2026 (Європа)
Шлях A
- Італія — Північна Ірландія;
- Уельс — Боснія і Герцеговина.
Шлях B
- Україна — Швеція;
- Польща — Албанія.
Шлях C
- Туреччина — Румунія;
- Словаччина — Косово.
Шлях D
- Данія — Північна Македонія;
- Чехія — Ірландія.
Відтак, сьогоднішній матч є лише першим кроком на шляху до Мундіалю, однак права на помилку у збірної України немає — формат плей-оф передбачає виліт після першої ж поразки.