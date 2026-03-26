Плей-оф відбору на ЧС-2026: чому матч України проти Швеції критично важливий

Ексклюзив
12:59 • 2760 перегляди
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
09:53 • 12898 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 30836 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 54298 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 90286 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 94449 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45 • 64250 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00 • 64870 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 77624 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 63572 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Головна
"Мир в Європі вимагає справедливості": в МЗС привітали приєднання ЄС до засновників спецтрибуналу щодо агресії рф проти України
Масове зникнення неповнолітніх дівчат у Криму: ЦНС фіксує нові випадки
Удар БПЛА рф по центру Дніпра 26 березня - пошкоджені 7 багатоповерхівок та гімназія
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожного
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожного
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров'я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченими
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 94449 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожного
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов'язати життя з військовою сферою
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається актор
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар
Плей-оф відбору на ЧС-2026: чому матч України проти Швеції критично важливий

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Збірній України необхідно перемогти Швецію та сильнішого в парі Польща — Албанія для виходу на Мундіаль. Формат турніру не передбачає права на помилку.

Плей-оф відбору на ЧС-2026: чому матч України проти Швеції критично важливий

26 березня національна збірна України з футболу зіграє проти збірної Швеції в рамках плей-оф відбору на ЧС-2026. УНН розповідає про перспективи потрапляння України у фінальну частину чемпіонату світу. 

Отож, матч проти Швеції у плей-оф відбору чемпіонату світу-2026 має надзвичайно важливе значення для підопічних Реброва. Україні для виходу на Мундіаль потрібно виграти два поєдинки поспіль — спочатку півфінал, а потім фінал свого шляху.

До речі, в європейському плей-оф беруть участь 16 команд, які розподілені на чотири окремі "шляхи" (A, B, C, D). У кожному міні-турнірі грають по чотири збірні: дві півфінальні пари та фінал. Лише переможець кожного "шляху" отримує путівку на чемпіонат світу — загалом розігруються чотири останні місця від Європи. Один "шлях" - одна кваліфікація на ЧС. 

Окрім України на її "шляху" є Швеція, Польща та Албанія. Українці мають бути найсильнішими з цього квартету, щоб мати змогу поїхати на чемпіонат світу. 

Отож, у півфіналі Україна зустрічається зі Швецією. У разі перемоги команда Реброва вийде у фінал, де зіграє проти сильнішого з пари Польща — Албанія. Таким чином, для виходу на чемпіонат світу українцям необхідно перемогти двох суперників — спочатку шведів, а потім одного з переможців іншого півфіналу. 

Усі групи плей-оф ЧС-2026 (Європа)

Шлях A

  • Італія — Північна Ірландія;
    • Уельс — Боснія і Герцеговина.

      Шлях B

      • Україна — Швеція;
        • Польща — Албанія.

          Шлях C

          • Туреччина — Румунія;
            • Словаччина — Косово.

              Шлях D

              • Данія — Північна Македонія;
                • Чехія — Ірландія.

                  Відтак, сьогоднішній матч є лише першим кроком на шляху до Мундіалю, однак права на помилку у збірної України немає — формат плей-оф передбачає виліт після першої ж поразки.

                  Станіслав Кармазін

