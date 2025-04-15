Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.
Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.
Російські пранкери обдурили прем'єра Косова Альбін Курті, видаючи себе за президента Латвії. В офісі Курті заявили, що цей інцидент підтверджує одержимість росії Косовом.
Командувач швейцарських збройних сил заявив про готовність надати 200 військових для миротворчої місії в Україні. Для цього потрібен запит від ООН та схвалення уряду Швейцарії.
Партія "Самовизначення" на чолі з прем'єром Альбіном Курті набрала 39,8% голосів на парламентських виборах у Косово. Для формування уряду партії доведеться шукати коаліційних партнерів.
Кабмін призначив Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна заступниками міністра оборони України. Мойсюк відповідатиме за розвиток Сил оборони, а Чуркін займатиметься військовими технологіями та інноваціями.
Сім балканських країн охопили сильні снігопади та буревії, що призвело до транспортного колапсу. У Боснії 150 тисяч будинків залишились без світла, а місто Дрвар повністю відрізане від світу.
Центральна виборча комісія Косова відмовила партії "Сербський список" в участі у парламентських виборах. Причиною стала націоналістична позиція партії та її тісні зв'язки з Сербією.
Під час жеребкування ЧС-2026 ФІФА продемонструвала карту України без окупованого Криму. МЗС України вимагає публічних вибачень.
Бельгія планує збільшити кількість військових у НАТО до 1500 осіб у 2025 році. Країна також направить F-16 до Ісландії та поверне війська до миротворчої місії в Косово.
Дональд Трамп розглядає кандидатуру Річарда Гренелла на посаду спецпредставника з російсько-українського конфлікту. Гренелл раніше був послом США в Німеччині та виконував обов'язки директора нацрозвідки.
Матч між збірними України та Грузії у Лізі націй завершився з рахунком 1:1. Автогол Кверквелії на 7-й хвилині та гол Мікаутадзе на 76-й хвилині визначили результат зустрічі.
Збірна Косова залишила поле на 93-й хвилині матчу проти Румунії через просербські скандування вболівальників. Гравці відмовились повертатися на поле, і матч було перервано при рахунку 0-0.
На чемпіонаті Європи з таїландського боксу в Приштині українці вибороли 6 срібних та 3 бронзові медалі. У змаганнях взяли участь 223 спортсмени з 34 країн.
Українські гандболісти перемогли збірну Фарерських островів з рахунком 35:32 у кваліфікації чемпіонату Європи-2026. Наступні матчі відбору команда проведе у березні проти Косова.
Президент України візьме участь у саміті в Дубровнику 9 жовтня. Мета зустрічі - висловити солідарність країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі з російською агресією.
2 серпня українські олімпійці виступлять у 7 дисциплінах на Іграх у Парижі. 1 серпня Сергій Куліш здобув срібло у стрільбі, Україна посідає 35 місце в медальному заліку.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує несподіваний візит до Белграда в п'ятницю, щоб взяти участь у підписанні угоди про співпрацю між ЄС та Сербією щодо імпорту літію, необхідних для цифрового та зеленого переходу ЄС.
Україна, як незалежна держава, вперше долучилася до миротворчих контингентів ООН у 1992 році на території Югославії, де йшла кривава громадянська війна.
Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч визнав, що продавав боєприпаси західним країнам Заходу, які можуть передавати їх Україні, утім зауважує, що це не сербський внесок одній із воюючих сторін.
Комюніке Глобального саміту миру вузько зосереджене на вирішенні конкретних питань, пов'язаних з війною росії проти України, включаючи територіальну цілісність та примушення росії до дотримання його положень, але не містить механізмів примусу до виконання.
Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.
Президент Косова Вйоса Османі закликав до термінових дій, а не лише до розмов, щоб допомогти Україні, оскільки війна загрожує всій Європі, і Косово готове надати військову та гуманітарну допомогу Україні.
Угорщина працює над "перевизначенням" членства в НАТО, сказав Орбан.
Одна людина загинула, коли дерево впало на автомобіль через сильний вітер і сильні повені, які викликали хаос по всій Сербії.
Півфінали та гранд-фінал Євробачення 2024 року відбудуться в Мальме, Швеція.
Нова урядова програма Сербії підтверджує членство в ЄС як стратегічну мету, але відмовляється запроваджувати санкції проти росії або визнавати незалежність Косова, незважаючи на тиск з боку ЄС.
Депутати парламенту від боснійських сербів ухвалили звіт, який заперечує, що вбивство 8000 мусульман у Сребрениці під час Боснійської війни було геноцидом.
Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за рекомендацію щодо членства Косова, незважаючи на опозицію Сербії.
Жіноча збірна України з футболу перемогла Косово з рахунком 2:0 у першому турі відбору на чемпіонат Європи 2025 року, голи забили Анна Петрик і Таміла Хіміч.