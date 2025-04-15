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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26120 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156094 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138946 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134654 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134644 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196363 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77577 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164655 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116954 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У Сербії відбувся мітинг на підтримку президента Вучича

Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.

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"Ще одна гаряча точка": Британія вважає, що путін може спровокувати війну на Балканах

Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.

Війна • 10 квітня, 02:51 • 11285 перегляди

Прем'єр Косова став жертвою російських пранкерів, які видавали себе за президента Латвії

Російські пранкери обдурили прем'єра Косова Альбін Курті, видаючи себе за президента Латвії. В офісі Курті заявили, що цей інцидент підтверджує одержимість росії Косовом.

Новини Світу • 26 березня, 19:07 • 18063 перегляди

Швейцарія готова надати 200 солдатів для миротворчої місії в Україні за дев’ять-дванадцять місяців

Командувач швейцарських збройних сил заявив про готовність надати 200 військових для миротворчої місії в Україні. Для цього потрібен запит від ООН та схвалення уряду Швейцарії.

Війна • 23 лютого, 11:20 • 21641 перегляди

Правляча партія Косово перемагає на виборах, але не отримує більшості місць у парламенті

Партія "Самовизначення" на чолі з прем'єром Альбіном Курті набрала 39,8% голосів на парламентських виборах у Косово. Для формування уряду партії доведеться шукати коаліційних партнерів.

Новини Світу • 10 лютого, 04:09 • 26968 перегляди

Умєров отримав двох нових заступників: хто вони та за що відповідатимуть

Кабмін призначив Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна заступниками міністра оборони України. Мойсюк відповідатиме за розвиток Сил оборони, а Чуркін займатиметься військовими технологіями та інноваціями.

Війна • 7 лютого, 14:45 • 31694 перегляди

Балканські країни паралізовані через масштабні снігопади та буревії

Сім балканських країн охопили сильні снігопади та буревії, що призвело до транспортного колапсу. У Боснії 150 тисяч будинків залишились без світла, а місто Дрвар повністю відрізане від світу.

Суспільство • 26 грудня, 04:43 • 21179 перегляди

Виборча комісія Косова зняла з виборів партію етнічних сербів

Центральна виборча комісія Косова відмовила партії "Сербський список" в участі у парламентських виборах. Причиною стала націоналістична позиція партії та її тісні зв'язки з Сербією.

Новини Світу • 24 грудня, 07:57 • 14433 перегляди

ФІФА показала карту України без Криму: в МЗС вимагають вибачень

Під час жеребкування ЧС-2026 ФІФА продемонструвала карту України без окупованого Криму. МЗС України вимагає публічних вибачень.

Політика • 14 грудня, 13:26 • 25503 перегляди

Бельгія оголосила про збільшення групи військ швидкого реагування НАТО: до чого готується країна

Бельгія планує збільшити кількість військових у НАТО до 1500 осіб у 2025 році. Країна також направить F-16 до Ісландії та поверне війська до миротворчої місії в Косово.

Війна • 14 грудня, 03:24 • 104439 перегляди

Трамп розглядає екскерівника розвідки Гренелла на посаду спецпредставника щодо війни рф проти України - Reuters

Дональд Трамп розглядає кандидатуру Річарда Гренелла на посаду спецпредставника з російсько-українського конфлікту. Гренелл раніше був послом США в Німеччині та виконував обов'язки директора нацрозвідки.

Війна • 23 листопада, 07:35 • 64442 перегляди

Україна зіграла внічию з Грузією у матчі Ліги націй: як змінилась ситуація в групі

Матч між збірними України та Грузії у Лізі націй завершився з рахунком 1:1. Автогол Кверквелії на 7-й хвилині та гол Мікаутадзе на 76-й хвилині визначили результат зустрічі.

Спорт • 16 листопада, 19:22 • 20546 перегляди

Матч Ліги націй перервали після скандування фанатів: команда Косова покинула поле

Збірна Косова залишила поле на 93-й хвилині матчу проти Румунії через просербські скандування вболівальників. Гравці відмовились повертатися на поле, і матч було перервано при рахунку 0-0.

Спорт • 16 листопада, 11:52 • 22250 перегляди

Українці завоювали срібні та бронзові нагороди на чемпіонаті Європи з таїландського боксу

На чемпіонаті Європи з таїландського боксу в Приштині українці вибороли 6 срібних та 3 бронзові медалі. У змаганнях взяли участь 223 спортсмени з 34 країн.

Спорт • 13 листопада, 11:02 • 18353 перегляди

Збірна України з гандболу здолала Фарерські острови у відборі на Євро-2026

Українські гандболісти перемогли збірну Фарерських островів з рахунком 35:32 у кваліфікації чемпіонату Європи-2026. Наступні матчі відбору команда проведе у березні проти Косова.

Спорт • 10 листопада, 15:31 • 23168 перегляди

Зеленський сьогодні прибуде до Хорватії на саміт "Україна - Південно-Східна Європа" - ЗМІ

Президент України візьме участь у саміті в Дубровнику 9 жовтня. Мета зустрічі - висловити солідарність країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі з російською агресією.

Політика • 9 жовтня, 08:52 • 14796 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 2 серпня

2 серпня українські олімпійці виступлять у 7 дисциплінах на Іграх у Парижі. 1 серпня Сергій Куліш здобув срібло у стрільбі, Україна посідає 35 місце в медальному заліку.

Спорт • 2 серпня, 05:36 • 22149 перегляди

Шольц збирається у Сербію на рідкісну зустріч із "ізольованим" Вучичем для фіналізації літієвої угоди - Politico

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує несподіваний візит до Белграда в п'ятницю, щоб взяти участь у підписанні угоди про співпрацю між ЄС та Сербією щодо імпорту літію, необхідних для цифрового та зеленого переходу ЄС.

Новини Світу • 17 липня, 10:30 • 16141 перегляди

Сьогодні День українських миротворців: створення першого батальйону, найвдаліші місії, втрати

Україна, як незалежна держава, вперше долучилася до миротворчих контингентів ООН у 1992 році на території Югославії, де йшла кривава громадянська війна.

Суспільство • 15 липня, 03:41 • 20826 перегляди

Прем'єр Сербії захистив продаж боєприпасів Заходу після повідомлень, що вони можуть йти в Україну

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч визнав, що продавав боєприпаси західним країнам Заходу, які можуть передавати їх Україні, утім зауважує, що це не сербський внесок одній із воюючих сторін.

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Політолог про комюніке Саміту миру: важливо, що має вузьке спрямування й стосується конкретних питань

Комюніке Глобального саміту миру вузько зосереджене на вирішенні конкретних питань, пов'язаних з війною росії проти України, включаючи територіальну цілісність та примушення росії до дотримання його положень, але не містить механізмів примусу до виконання.

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Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.

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В Косово закликали не тільки говорити, але й діяти для допомоги Україні

Президент Косова Вйоса Османі закликав до термінових дій, а не лише до розмов, щоб допомогти Україні, оскільки війна загрожує всій Європі, і Косово готове надати військову та гуманітарну допомогу Україні.

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В Сербії шквальний вітер та грози, на півночі країни в автомобілі загинула людина

Одна людина загинула, коли дерево впало на автомобіль через сильний вітер і сильні повені, які викликали хаос по всій Сербії.

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Парламент Республіки Сербської схвалив доповідь про заперечення геноциду в Сребрениці

Депутати парламенту від боснійських сербів ухвалили звіт, який заперечує, що вбивство 8000 мусульман у Сребрениці під час Боснійської війни було геноцидом.

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ПАРЄ проголосувала за рекомендацію щодо членства Косова попри опір Сербії

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за рекомендацію щодо членства Косова, незважаючи на опозицію Сербії.

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Жіноча збірна України обіграла Косово з рахунком 2:0 у відборі до Євро-2025

Жіноча збірна України з футболу перемогла Косово з рахунком 2:0 у першому турі відбору на чемпіонат Європи 2025 року, голи забили Анна Петрик і Таміла Хіміч.

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