Прокуратура в Гаазі вимагає 45 років тюрми для колишнього президента Косова Хашима Тачі

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Спеціалізована прокуратура в Гаазі запросила 45 років ув'язнення для колишнього президента Косова Хашима Тачі та трьох його соратників. Їх звинувачують у воєнних злочинах під час конфлікту 1998-1999 років, включаючи вбивства та катування.

Прокуратура в Гаазі вимагає 45 років тюрми для колишнього президента Косова Хашима Тачі

Спеціалізована прокуратура в Гаазі запросила максимальне покарання для експрезидента Косова Хашима Тачі та трьох його соратників, звинувачуючи їх у воєнних злочинах під час конфлікту 1998-1999 років. Про це повідомляє Balkaninsight, пише УНН.

Деталі

У перший день заключних заяв головна прокурорка Кімберлі Вест висунула вимогу засудити Хашима Тачі, Кадрі Веселі, Реджепа Селімі та Якупа Краснікі до 45 років позбавлення волі для кожного. Їм інкримінують індивідуальну та командну відповідальність за вбивства щонайменше 102 осіб, а також катування в'язнів у слідчих ізоляторах Армії визволення Косова (АВК).

Ці злочини є воєнними злочинами та злочинами проти людяності, і вони мають тяжкий характер. Тяжкість звинувачень не зменшилася з плином часу

- наголосила Вест у суді.

Прокурори підкреслили, що судять не саму визвольну армію чи її Генеральний штаб як інституції, а конкретних осіб за їхній особистий внесок у вчинення звірств. Хашима Тачі було заарештовано у 2020 році, після чого він добровільно пішов у відставку з посади президента, щоб постати перед судом. З того часу він та інші фігуранти перебувають під вартою в Гаазі, очікуючи на завершення багаторічного процесу.

Суспільний резонанс та позиція захисту

Судовий процес викликав хвилю протестів серед етнічних албанців, які вважають справу упередженою та такою, що дискредитує боротьбу Косова за незалежність. Організації ветеранів війни АВК провели масові мітинги по всій Європі на підтримку своїх колишніх лідерів. Водночас сторона захисту будує свою стратегію на твердженні, що АВК не мала чіткої командної вертикалі, а отже, Тачі та інші обвинувачені не могли контролювати дії рядових бійців або командирів на місцях.

Заключні заяви сторін триватимуть до 18 лютого 2026 року, після чого судді матимуть 90 днів для винесення остаточного вердикту.

Заключні заяви сторін триватимуть до 18 лютого 2026 року, після чого судді матимуть 90 днів для винесення остаточного вердикту.

Очікується, що рішення суду буде оголошене навесні, що стане завершенням однієї з найгучніших справ Спеціалізованих палат Косова. Створення цього трибуналу з міжнародним персоналом у Гаазі було необхідним кроком для гарантування безпеки свідків, багато з яких давали свідчення анонімно через страх помсти. 

Степан Гафтко

Степан Гафтко

