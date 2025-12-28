Косово йде на вибори у спробі покласти край майже року у політичному глухому куті

У Косові у неділю відбуваються вибори, на яких партія націоналістичного прем'єр-міністра Альбіна Курті прагне отримати більшість, щоб покласти край річному політичному глухому куту, який паралізував роботу парламенту та затримав міжнародне фінансування, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Це друге голосування в Косові цього року після того, як партія Курті "Vetevendosje" не змогла отримати більшості в лютому. Місяці невдалих коаліційних переговорів спонукали президента Вйосу Османі розпустити парламент у листопаді та оголосити дострокові вибори.

"Нездатність сформувати уряд і відновити роботу парламенту затягне кризу в критичний момент. Законодавці повинні обрати нового президента у квітні та ратифікувати кредитні угоди на суму 1 мільярд євро (1,2 мільярда доларів) від Європейського Союзу та Світового банку, термін дії яких закінчується найближчими місяцями. Опозиційні партії балканської країни відмовилися ділити владу з Курті, критикуючи його зв'язки із західними союзниками та його підхід до етнічно розділеної півночі Косова, де проживає сербська меншина. Курті звинувачує опозицію у глухому куті", - пише видання.

Щоб завоювати виборців, Курті пообіцяв додаткову щорічну зарплату для працівників державного сектору, один мільярд євро капітальних інвестицій на рік та новий підрозділ прокуратури для боротьби з організованою злочинністю. Опозиційні партії також зосередилися на покращенні рівня життя.

Результати опитувань громадської думки в Косово не публікуються, що робить їх результат невизначеним.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 (08:00 за Києвом) і закриються о 19:00 за місцевим часом. Очікується, що екзит-поли будуть опубліковані невдовзі після завершення голосування.

Нагадаємо

Партія "Vetevendosje" на чолі з прем'єром Альбіном Курті набрала 39,8% голосів на парламентських виборах у Косові у лютому.