росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
05:38 • 8578 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 21468 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 36419 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 35166 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 29253 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 25157 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21225 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 42118 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39584 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
Косово йде на вибори у спробі покласти край майже року у політичному глухому куті

Київ • УНН

 • 180 перегляди

У Косові відбуваються вибори, де партія прем'єр-міністра Альбіна Курті прагне отримати більшість, щоб подолати річний політичний глухий кут. Це друге голосування цього року, оскільки партія Курті не змогла отримати більшість у лютому.

Косово йде на вибори у спробі покласти край майже року у політичному глухому куті

У Косові у неділю відбуваються вибори, на яких партія націоналістичного прем'єр-міністра Альбіна Курті прагне отримати більшість, щоб покласти край річному політичному глухому куту, який паралізував роботу парламенту та затримав міжнародне фінансування, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Це друге голосування в Косові цього року після того, як партія Курті "Vetevendosje" не змогла отримати більшості в лютому. Місяці невдалих коаліційних переговорів спонукали президента Вйосу Османі розпустити парламент у листопаді та оголосити дострокові вибори.

"Нездатність сформувати уряд і відновити роботу парламенту затягне кризу в критичний момент. Законодавці повинні обрати нового президента у квітні та ратифікувати кредитні угоди на суму 1 мільярд євро (1,2 мільярда доларів) від Європейського Союзу та Світового банку, термін дії яких закінчується найближчими місяцями. Опозиційні партії балканської країни відмовилися ділити владу з Курті, критикуючи його зв'язки із західними союзниками та його підхід до етнічно розділеної півночі Косова, де проживає сербська меншина. Курті звинувачує опозицію у глухому куті", - пише видання.

Щоб завоювати виборців, Курті пообіцяв додаткову щорічну зарплату для працівників державного сектору, один мільярд євро капітальних інвестицій на рік та новий підрозділ прокуратури для боротьби з організованою злочинністю. Опозиційні партії також зосередилися на покращенні рівня життя.

Результати опитувань громадської думки в Косово не публікуються, що робить їх результат невизначеним.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 (08:00 за Києвом) і закриються о 19:00 за місцевим часом. Очікується, що екзит-поли будуть опубліковані невдовзі після завершення голосування.

Нагадаємо

Партія "Vetevendosje" на чолі з прем'єром Альбіном Курті набрала 39,8% голосів на парламентських виборах у Косові у лютому. 

Алла Кіосак

