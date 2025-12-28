$41.930.00
Хранитель

Косово идет на выборы в попытке положить конец почти году политического тупика

Киев • УНН

 • 244 просмотра

В Косово проходят выборы, где партия премьер-министра Альбина Курти стремится получить большинство, чтобы преодолеть годичный политический тупик. Это второе голосование в этом году, поскольку партия Курти не смогла получить большинство в феврале.

Косово идет на выборы в попытке положить конец почти году политического тупика

В Косово в воскресенье проходят выборы, на которых партия националистического премьер-министра Альбина Курти стремится получить большинство, чтобы положить конец годичному политическому тупику, который парализовал работу парламента и задержал международное финансирование, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Это второе голосование в Косово в этом году после того, как партия Курти "Ветевендосье" не смогла получить большинства в феврале. Месяцы неудачных коалиционных переговоров побудили президента Вьосу Османи распустить парламент в ноябре и объявить досрочные выборы.

"Неспособность сформировать правительство и возобновить работу парламента затянет кризис в критический момент. Законодатели должны избрать нового президента в апреле и ратифицировать кредитные соглашения на сумму 1 миллиард евро (1,2 миллиарда долларов) от Европейского Союза и Всемирного банка, срок действия которых истекает в ближайшие месяцы. Оппозиционные партии балканской страны отказались делить власть с Курти, критикуя его связи с западными союзниками и его подход к этнически разделенному северу Косово, где проживает сербское меньшинство. Курти обвиняет оппозицию в тупике", - пишет издание.

Чтобы завоевать избирателей, Курти пообещал дополнительную ежегодную зарплату для работников государственного сектора, один миллиард евро капитальных инвестиций в год и новое подразделение прокуратуры для борьбы с организованной преступностью. Оппозиционные партии также сосредоточились на улучшении уровня жизни.

Результаты опросов общественного мнения в Косово не публикуются, что делает их результат неопределенным.

Избирательные участки открылись в 7:00 (08:00 по Киеву) и закроются в 19:00 по местному времени. Ожидается, что экзит-полы будут опубликованы вскоре после завершения голосования.

Напомним

Партия "Ветевендосье" во главе с премьером Альбином Курти набрала 39,8% голосов на парламентских выборах в Косово в феврале.

Алла Киосак

Новости Мира
Всемирный банк
Европейский Союз
Косово