Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож официально отказался от российского гражданства

$43.210.03
51.020.06
ukenru
19:28 • 7964 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 17967 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 24382 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 34273 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 35570 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 38743 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 53166 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 46046 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 39596 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33701 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2м/с
100%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 15867 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 14903 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 9902 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 8112 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo20:06 • 7274 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo20:06 • 7352 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 14952 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 15916 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 20588 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 22401 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Илон Маск
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Иран
Словакия
Реклама
УНН Lite
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 5672 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 8184 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 9982 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 24325 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53376 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Старлинк

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож официально отказался от российского гражданства

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Аркадий Волож, сооснователь поисковика "Яндекс", официально отказался от российского гражданства. Причиной стали санкции ЕС, которые были наложены на компанию в 2022 году.

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож официально отказался от российского гражданства

Миллиардер Аркадий Волож получил официальное подтверждение о прекращении своего гражданства РФ спустя два года после продажи доли в российском поисковике. Бизнесмен, долгое время проживающий в Израиле, решил полностью разорвать юридические связи со страной-агрессором, чтобы сосредоточиться на развитии своего нового международного проекта – голландской компании Nebius Group NV. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Такой шаг стал логическим продолжением дистанцирования Воложа от российских активов, которое началось после введения против него санкций Евросоюза за роль "Яндекса" в продвижении государственной пропаганды.

Волож ушел в отставку с поста гендиректора "Яндекса" еще в июне 2022 года, сразу после попадания в санкционные списки ЕС из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда европейские регуляторы прямо обвинили компанию в дезинформации и манипулировании поисковой выдачей в пользу кремля.

"Яндекс" сливает властям РФ информацию о своих пользователях - СВРУ30.12.25, 01:49 • 3488 просмотров

Отказ от паспорта стал финальным этапом трансформации бизнесмена, который более десятилетия имеет израильское гражданство и пытается очистить свою репутацию на международной арене после приостановки торгов акциями его бывшей компании на бирже Nasdaq.

Тенденция отказа крупного капитала от паспортов РФ

62-летний Аркадий Волож стал очередным представителем крупного бизнеса, который публично отрекся от российского гражданства после 2022 года. Ранее аналогичные шаги предприняли такие влиятельные фигуры, как основатель DST Global Юрий Мильнер и основатель банка Tinkoff Олег Тиньков.

Подсанкционный российский миллиардер потанин купил миноритарный пакет акций яндекса28.05.25, 09:35 • 2840 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Nasdaq
Израиль
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Украина