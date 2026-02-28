Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож официально отказался от российского гражданства

Миллиардер Аркадий Волож получил официальное подтверждение о прекращении своего гражданства РФ спустя два года после продажи доли в российском поисковике. Бизнесмен, долгое время проживающий в Израиле, решил полностью разорвать юридические связи со страной-агрессором, чтобы сосредоточиться на развитии своего нового международного проекта – голландской компании Nebius Group NV. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Такой шаг стал логическим продолжением дистанцирования Воложа от российских активов, которое началось после введения против него санкций Евросоюза за роль "Яндекса" в продвижении государственной пропаганды.

Волож ушел в отставку с поста гендиректора "Яндекса" еще в июне 2022 года, сразу после попадания в санкционные списки ЕС из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда европейские регуляторы прямо обвинили компанию в дезинформации и манипулировании поисковой выдачей в пользу кремля.

"Яндекс" сливает властям РФ информацию о своих пользователях - СВРУ

Отказ от паспорта стал финальным этапом трансформации бизнесмена, который более десятилетия имеет израильское гражданство и пытается очистить свою репутацию на международной арене после приостановки торгов акциями его бывшей компании на бирже Nasdaq.

Тенденция отказа крупного капитала от паспортов РФ

62-летний Аркадий Волож стал очередным представителем крупного бизнеса, который публично отрекся от российского гражданства после 2022 года. Ранее аналогичные шаги предприняли такие влиятельные фигуры, как основатель DST Global Юрий Мильнер и основатель банка Tinkoff Олег Тиньков.

Подсанкционный российский миллиардер потанин купил миноритарный пакет акций яндекса