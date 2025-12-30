$42.060.13
"Яндекс" сливает властям РФ информацию о своих пользователях - СВРУ

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Российские власти резко усилили цифровой контроль над гражданами в первой половине 2025 года, возросли государственные запросы на персональные данные пользователей "Яндекса". Компания передала данные в 42,3 тыс. случаев, что на 44% больше, чем в прошлом году.

В первой половине 2025 года российские власти резко усилили цифровой контроль над гражданами. Возросли государственные запросы на персональные данные пользователей "Яндекса", особенно сервисов для передвижения и доставки. Об этом информирует УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВРУ).

Детали

Отмечается, что в отчете о прозрачности "Яндекса" количество государственных запросов на персональные данные пользователей сервисов компании достигло рекордных показателей, увеличившись на 48 % по сравнению с прошлым годом.

За указанный период компания получила десятки тысяч требований от силовых структур и государственных органов, и данные были переданы в 42,3 тыс. случаев, что на 44 % больше, чем в прошлом году. Чаще всего власти требовали информацию о пользователях сервисов категории "райдтех" – это такси, доставка, каршеринг и электросамокаты. Таких запросов было 35,8 тыс., что говорит о попытке тотального мониторинга передвижения и повседневной жизни людей

- сообщает Служба внешней разведки Украины.

Несмотря на это, доля удовлетворенных запросов почти не изменилась – 78 % против 80 % годом ранее, что означает стабильно высокий уровень сотрудничества платформы с государственными структурами.

Кроме того, "Яндекс" получил почти 14 тыс. обращений на удаление ссылок в соответствии с законом о так называемом "праве на забвение", из которых 73 % были удовлетворены.

Этим механизмом активно пользуются силовики, политики и бизнесмены, пытаясь скрыть от общества неудобные материалы и журналистские расследования

- говорится в сообщении.

"Фактически, ситуация демонстрирует дальнейшую эскалацию государственного вмешательства в цифровое пространство россии: контроль усиливается, пространство приватности сужается, а интернет все больше превращается в инструмент наблюдения и цензуры", - добавили в СВРУ.

Напомним

Россия агрессивно принуждает граждан использовать государственный мессенджер Max, который превращается в инструмент контроля. Учащиеся и студенты сталкиваются с угрозами из-за отказа устанавливать приложение, а на оккупированных территориях Max работает только с российскими и белорусскими SIM-картами, изолируя украинцев.

Вита Зеленецкая

Технологии
российская пропаганда
Техника
Социальная сеть
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Украина