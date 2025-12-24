В РФ готовятся к расширению цифрового контроля над гражданами - ЦПД

$42.150.10
49.490.02
ukenru
23 декабря, 15:52 • 15836 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 29488 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 36955 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 45522 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 32555 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 37169 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 19951 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18514 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24042 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39446 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.8м/с
72%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Алуште водный дефицит используют для финансового давления на людей - ЦНС23 декабря, 21:21 • 9392 просмотра
Зеленский: чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество23 декабря, 21:42 • 7878 просмотра
Мелони: прошлый год был тяжелым, но не волнуйтесь — следующий будет еще хуже23 декабря, 23:00 • 4478 просмотра
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo00:39 • 11191 просмотра
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo01:12 • 5526 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 36968 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 25925 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 45533 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 37176 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 95294 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Чернигов
Израиль
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 25441 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 23958 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 27536 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 29583 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 52176 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Фильм
Lockheed Martin F-35 Lightning II

В РФ готовятся к расширению цифрового контроля над гражданами - ЦПД

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Россия планирует ввести единый идентификатор пользователя для всех интернет-платформ, привязанный к номеру телефона. Это позволит отслеживать активность пользователей, создавая модель "цифрового ГУЛАГа".

В РФ готовятся к расширению цифрового контроля над гражданами - ЦПД

В России обсуждают введение единого идентификатора пользователя для всех интернет-платформ. Его планируют сделать неизменным и привязать к номеру телефона, чтобы "точнее считать аудиторию". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что официально в РФ это объясняют стремлением к прозрачной статистике и удобству для рекламного рынка: в Минцифры уверяют, что данные будут обезличенными и передаваться в зашифрованном виде.

На самом же деле речь идет о еще одном шаге к тотальному цифровому контролю. Неизменный ID, привязанный к номеру телефона, фактически создает единый цифровой профиль человека - с возможностью отслеживать его активность в соцсетях, медиа, онлайн-кинотеатрах и других сервисах

- указывают в ЦПД.

Там резюмируют, что под прикрытием "удобства для бизнеса" в РФ выстраивается модель "цифрового ГУЛАГа", где каждый клик может быть связан с конкретным человеком.

Напомним

РФ планирует запустить единый реестр IMEI, который с 2027 года привяжет их к абонентским номерам. С 2028 года к сети будут подключаться только устройства из государственной базы, что сделает мобильную связь элементом государственного надзора.

путинская россия не вернется в цивилизованный мир, демократия там возможна при условии распада рф - ЦПД20.12.25, 11:13 • 5323 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости МираТехнологии
российская пропаганда
Техника
Совет национальной безопасности и обороны Украины