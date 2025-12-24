В РФ готовятся к расширению цифрового контроля над гражданами - ЦПД
Россия планирует ввести единый идентификатор пользователя для всех интернет-платформ, привязанный к номеру телефона. Это позволит отслеживать активность пользователей, создавая модель "цифрового ГУЛАГа".
В России обсуждают введение единого идентификатора пользователя для всех интернет-платформ. Его планируют сделать неизменным и привязать к номеру телефона, чтобы "точнее считать аудиторию". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Детали
Отмечается, что официально в РФ это объясняют стремлением к прозрачной статистике и удобству для рекламного рынка: в Минцифры уверяют, что данные будут обезличенными и передаваться в зашифрованном виде.
На самом же деле речь идет о еще одном шаге к тотальному цифровому контролю. Неизменный ID, привязанный к номеру телефона, фактически создает единый цифровой профиль человека - с возможностью отслеживать его активность в соцсетях, медиа, онлайн-кинотеатрах и других сервисах
Там резюмируют, что под прикрытием "удобства для бизнеса" в РФ выстраивается модель "цифрового ГУЛАГа", где каждый клик может быть связан с конкретным человеком.
Напомним
РФ планирует запустить единый реестр IMEI, который с 2027 года привяжет их к абонентским номерам. С 2028 года к сети будут подключаться только устройства из государственной базы, что сделает мобильную связь элементом государственного надзора.
