Ексклюзив
09:00 • 2630 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45 • 7364 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 9796 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 14551 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 18483 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 17605 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 16759 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 20829 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 29170 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 38300 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Мобільний зв’язок під контролем: у росії готують обов'язкову реєстрацію телефонів у державній базі

Київ • УНН

 • 34 перегляди

рф планує запустити єдиний реєстр IMEI, що з 2027 року прив'яже їх до абонентських номерів. З 2028 року до мережі підключатимуться лише пристрої з державної бази, що зробить мобільний зв'язок елементом державного нагляду.

Мобільний зв’язок під контролем: у росії готують обов'язкову реєстрацію телефонів у державній базі

Мінцифри рф планує запустити єдиний реєстр IMEI — унікальних номерів мобільних телефонів. Із 2027 року IMEI мають бути жорстко прив’язані до абонентських номерів, а з 2028-го — до мережі зможуть підключатися лише ті пристрої, які внесені до державної бази. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Як зазначають у ЦПД фактично це означає, що SIM-картку буде неможливо використовувати в "необлікованому" телефоні. Ініціативу подають як технічне регулювання ринку, але на практиці вона створює інфраструктуру тотального обліку мобільних пристроїв

Реєстрація стане обов’язковою та платною. Таким чином держава ще й отримує додаткове джерело доходів за рахунок громадян.

У нинішній тоталітарній росії мобільний зв’язок перестає бути приватним сервісом і стає елементом державного нагляду. Під приводом "порядку" та "безпеки" влада посилює контроль над комунікаціями громадян, поступово рухаючись до моделі повної інформаційної ізоляції

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН з весни 2026 року "роскомнадзор" зможе блокувати сайти та відключати російський інтернет без рішення суду. Це крок до повної цензури та ізоляції росіян від альтернативних джерел інформації.

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Державний бюджет