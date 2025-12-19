Мобільний зв’язок під контролем: у росії готують обов'язкову реєстрацію телефонів у державній базі
Київ • УНН
рф планує запустити єдиний реєстр IMEI, що з 2027 року прив'яже їх до абонентських номерів. З 2028 року до мережі підключатимуться лише пристрої з державної бази, що зробить мобільний зв'язок елементом державного нагляду.
Мінцифри рф планує запустити єдиний реєстр IMEI — унікальних номерів мобільних телефонів. Із 2027 року IMEI мають бути жорстко прив’язані до абонентських номерів, а з 2028-го — до мережі зможуть підключатися лише ті пристрої, які внесені до державної бази. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.
Деталі
Як зазначають у ЦПД фактично це означає, що SIM-картку буде неможливо використовувати в "необлікованому" телефоні. Ініціативу подають як технічне регулювання ринку, але на практиці вона створює інфраструктуру тотального обліку мобільних пристроїв
Реєстрація стане обов’язковою та платною. Таким чином держава ще й отримує додаткове джерело доходів за рахунок громадян.
У нинішній тоталітарній росії мобільний зв’язок перестає бути приватним сервісом і стає елементом державного нагляду. Під приводом "порядку" та "безпеки" влада посилює контроль над комунікаціями громадян, поступово рухаючись до моделі повної інформаційної ізоляції
Нагадаємо
Як раніше писав УНН з весни 2026 року "роскомнадзор" зможе блокувати сайти та відключати російський інтернет без рішення суду. Це крок до повної цензури та ізоляції росіян від альтернативних джерел інформації.