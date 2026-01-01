Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради

Після перших морозів на водоймах України з'явилась крига. Правоохоронці нагадали українцям правила поведінки на водоймах взимку, а також роз'яснили, що робити якщо все ж опинились у крижаній воді, передає УНН.

У поліції наголошують, що на водоймах взимку заборонено:

📌 виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

📌 перевіряти міцність льоду ударами ніг;

📌 спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений лід;

📌 збиратися на кризі великими групами в одному місці;

📌 виходити на лід у місці з’єднання річок та у випадку швидкої течії річки у цьому місці;

📌 рибалити на льоду;

📌 виходити на лід у нічний час;

📌 вживати спиртні напої поблизу водойм.

Якщо ви все ж таки опинилися у крижаній воді, а поряд нікого немає, розкиньте широко руки та утримуйтеся на поверхні. Намагайтеся без різких рухів виповзти на міцний лід та повзти до берега - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також радять батькам слідкувати за своїми дітками та пояснювати їм небезпеку тонкої криги.

Пам‘ятайте, ваша безпека залежить від вас, тож двічі обміркуйте, перш ніж ступитися на лід - наголосили правоохоронці.

