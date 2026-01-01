$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 26598 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 25798 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 25005 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 114065 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 118254 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 43467 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 40265 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 35175 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 28354 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Після перших морозів на водоймах України з'явилась крига. Правоохоронці нагадали правила поведінки на льоду та дії у випадку потрапляння у крижану воду.

Після перших морозів на водоймах України з'явилась крига. Правоохоронці нагадали українцям правила поведінки на водоймах взимку, а також роз'яснили, що робити якщо все ж опинились у крижаній воді, передає УНН.

У поліції наголошують, що на водоймах взимку заборонено:

📌 виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

📌 перевіряти міцність льоду ударами ніг;

📌 спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений лід;

📌 збиратися на кризі великими групами в одному місці;

📌 виходити на лід у місці з’єднання річок та у випадку швидкої течії річки у цьому місці;

📌 рибалити на льоду;

📌 виходити на лід у нічний час;

📌 вживати спиртні напої поблизу водойм.

Якщо ви все ж таки опинилися у крижаній воді, а поряд нікого немає, розкиньте широко руки та утримуйтеся на поверхні. Намагайтеся без різких рухів виповзти на міцний лід та повзти до берега 

- йдеться у повідомленні.

У Коломиї різдвяна коляда ледь не закінчилася трагедією: четверо дітей провалилися під лід30.12.25, 17:38 • 4019 переглядiв

Правоохоронці також радять батькам слідкувати за своїми дітками та пояснювати їм небезпеку тонкої криги.

Пам‘ятайте, ваша безпека залежить від вас, тож двічі обміркуйте, перш ніж ступитися на лід 

- наголосили правоохоронці.

Човен застряг у льодах Дніпра, один чоловік провалився під воду: на Полтавщині врятували трьох людей01.01.26, 16:40 • 1894 перегляди

Антоніна Туманова

Морози в Україні
Україна