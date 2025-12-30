$42.220.15
Ексклюзив
15:27 • 464 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 1820 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 5606 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 10389 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 10780 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 12170 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 15492 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 22158 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 19011 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 23495 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:27 • 456 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 4420 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 26868 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 40009 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 47754 перегляди
У Коломиї різдвяна коляда ледь не закінчилася трагедією: четверо дітей провалилися під лід

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Четверо дітей віком 8-11 років провалилися під лід під час колядування в Коломиї. Їх врятували курсант, студент та місцевий мешканець, які надали першу допомогу.

У Коломиї різдвяна коляда ледь не закінчилася трагедією: четверо дітей провалилися під лід

Четверо дітей віком від 8 до 11 років у Коломиї ледь не загинули під час різдвяної коляди: хлопчик і три дівчинки вирішили пройтися по тонкому льоду, який миттєво тріснув, і всі вони опинилися у крижаній воді. На щастя, дітей вдалося врятувати. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Четверо друзів – хлопчик і три дівчинки, віком від 8 до 11 років, – пішли колядувати, але дорогою вирішили вийти на кригу. Тонкий лід миттєво тріснув, і всі четверо опинилися у крижаній воді

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першим крики почув курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Роман Пліхтяк, який приїхав додому на канікули. Разом із 16-річним студентом політехніки Яремою Книшком вони кинулися до ставка. Ситуація була критичною: важкий зимовий одяг намок і тягнув дітей на дно. Найменший хлопчик уже повністю зник під водою.

Хлопці знайшли поблизу колесо, кинули його дітям і з останніх сил утримували їх на поверхні. У цей момент на допомогу підбіг місцевий мешканець Віталій. Чоловік без вагань зайшов у крижану воду, підхопив дітей і по черзі передав їх хлопцям на берег.

Наймолодшого хлопчика витягли вже без свідомості. Роман і Ярема негайно розпочали реанімацію, а дівчаток згрупували разом, щоб вони гріли одна одну. Знесилених, але живих дітей передали медикам "швидкої".

На щастя, ця історія має щасливий фінал: після огляду в лікарні діти вже повернулися додому. Проте рятувальники вкотре нагадують: зимова крига - підступна і смертельно небезпечна. Не виходьте на лід самі та бережіть дітей

- додали в ДСНС.

Ольга Розгон

Суспільство
Новий рік
Морози в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Коломия