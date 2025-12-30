У Коломиї різдвяна коляда ледь не закінчилася трагедією: четверо дітей провалилися під лід

Четверо дітей віком від 8 до 11 років у Коломиї ледь не загинули під час різдвяної коляди: хлопчик і три дівчинки вирішили пройтися по тонкому льоду, який миттєво тріснув, і всі вони опинилися у крижаній воді. На щастя, дітей вдалося врятувати. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Четверо друзів – хлопчик і три дівчинки, віком від 8 до 11 років, – пішли колядувати, але дорогою вирішили вийти на кригу. Тонкий лід миттєво тріснув, і всі четверо опинилися у крижаній воді - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першим крики почув курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Роман Пліхтяк, який приїхав додому на канікули. Разом із 16-річним студентом політехніки Яремою Книшком вони кинулися до ставка. Ситуація була критичною: важкий зимовий одяг намок і тягнув дітей на дно. Найменший хлопчик уже повністю зник під водою.

Хлопці знайшли поблизу колесо, кинули його дітям і з останніх сил утримували їх на поверхні. У цей момент на допомогу підбіг місцевий мешканець Віталій. Чоловік без вагань зайшов у крижану воду, підхопив дітей і по черзі передав їх хлопцям на берег.

Наймолодшого хлопчика витягли вже без свідомості. Роман і Ярема негайно розпочали реанімацію, а дівчаток згрупували разом, щоб вони гріли одна одну. Знесилених, але живих дітей передали медикам "швидкої".

На щастя, ця історія має щасливий фінал: після огляду в лікарні діти вже повернулися додому. Проте рятувальники вкотре нагадують: зимова крига - підступна і смертельно небезпечна. Не виходьте на лід самі та бережіть дітей - додали в ДСНС.

