В Коломые рождественская коляда чуть не закончилась трагедией: четверо детей провалились под лед

Четверо детей в возрасте от 8 до 11 лет в Коломые едва не погибли во время рождественского колядования: мальчик и три девочки решили пройтись по тонкому льду, который мгновенно треснул, и все они оказались в ледяной воде. К счастью, детей удалось спасти. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Четверо друзей – мальчик и три девочки, в возрасте от 8 до 11 лет, – пошли колядовать, но по дороге решили выйти на лед. Тонкий лед мгновенно треснул, и все четверо оказались в ледяной воде - говорится в сообщении.

Отмечается, что первым крики услышал курсант Харьковского национального университета внутренних дел Роман Плихтяк, приехавший домой на каникулы. Вместе с 16-летним студентом политехники Яремой Кнышком они бросились к пруду. Ситуация была критической: тяжелая зимняя одежда намокла и тянула детей на дно. Самый маленький мальчик уже полностью исчез под водой.

Ребята нашли поблизости колесо, бросили его детям и из последних сил удерживали их на поверхности. В этот момент на помощь подбежал местный житель Виталий. Мужчина без колебаний зашел в ледяную воду, подхватил детей и по очереди передал их ребятам на берег.

Самого младшего мальчика вытащили уже без сознания. Роман и Ярема немедленно начали реанимацию, а девочек сгруппировали вместе, чтобы они грели друг друга. Обессиленных, но живых детей передали медикам "скорой".

К счастью, эта история имеет счастливый финал: после осмотра в больнице дети уже вернулись домой. Однако спасатели в очередной раз напоминают: зимний лед - коварный и смертельно опасный. Не выходите на лед сами и берегите детей - добавили в ГСЧС.

