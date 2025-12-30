В Коломые рождественская коляда чуть не закончилась трагедией: четверо детей провалились под лед

$42.220.15
49.650.10
ukenru
Эксклюзив
15:27 • 432 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 1756 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 5536 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 10356 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 10754 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 12157 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 15463 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 22111 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 19002 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 23490 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4м/с
77%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Настоящее воплощение офицера: днепрянин Николай Шевченко погиб в боях с оккупантами30 декабря, 07:03 • 4798 просмотра
Ракетный комплекс рф "орешник" заступил на боевое дежурство в беларусиVideo30 декабря, 08:15 • 4388 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 20289 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 16867 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 4280 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 16933 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 20362 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 22110 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 49920 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 49901 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Лавров Сергей Викторович
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Франция
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
15:27 • 430 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 4356 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 26854 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 39998 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 47743 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Сериал
Дипломатка
FIFA (серия видеоигр)

В Коломые рождественская коляда чуть не закончилась трагедией: четверо детей провалились под лед

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Четверо детей в возрасте 8-11 лет провалились под лед во время колядования в Коломые. Их спасли курсант, студент и местный житель, оказавшие первую помощь.

В Коломые рождественская коляда чуть не закончилась трагедией: четверо детей провалились под лед

Четверо детей в возрасте от 8 до 11 лет в Коломые едва не погибли во время рождественского колядования: мальчик и три девочки решили пройтись по тонкому льду, который мгновенно треснул, и все они оказались в ледяной воде. К счастью, детей удалось спасти. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Четверо друзей – мальчик и три девочки, в возрасте от 8 до 11 лет, – пошли колядовать, но по дороге решили выйти на лед. Тонкий лед мгновенно треснул, и все четверо оказались в ледяной воде

- говорится в сообщении.

Отмечается, что первым крики услышал курсант Харьковского национального университета внутренних дел Роман Плихтяк, приехавший домой на каникулы. Вместе с 16-летним студентом политехники Яремой Кнышком они бросились к пруду. Ситуация была критической: тяжелая зимняя одежда намокла и тянула детей на дно. Самый маленький мальчик уже полностью исчез под водой.

Ребята нашли поблизости колесо, бросили его детям и из последних сил удерживали их на поверхности. В этот момент на помощь подбежал местный житель Виталий. Мужчина без колебаний зашел в ледяную воду, подхватил детей и по очереди передал их ребятам на берег.

Самого младшего мальчика вытащили уже без сознания. Роман и Ярема немедленно начали реанимацию, а девочек сгруппировали вместе, чтобы они грели друг друга. Обессиленных, но живых детей передали медикам "скорой".

К счастью, эта история имеет счастливый финал: после осмотра в больнице дети уже вернулись домой. Однако спасатели в очередной раз напоминают: зимний лед - коварный и смертельно опасный. Не выходите на лед сами и берегите детей

- добавили в ГСЧС.

Мужчина погиб, провалившись под лед в Черниговской области28.12.25, 14:44 • 12968 просмотров

Ольга Розгон

Общество
Новый год
Морозы в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Коломыя