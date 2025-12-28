Мужчина погиб, провалившись под лед в Черниговской области
Киев • УНН
55-летний мужчина провалился под лед вблизи села Шестовица Черниговского района. Спасатели обнаружили тело в проломе льда на расстоянии 150 метров от берега.
В Черниговской области выход на лед завершился трагедией, мужчина провалился под лед на озере и погиб, его тело обнаружили в 150 метрах от берега, сообщили в ГСЧС Украины в воскресенье, указав, что из-за колебаний температуры лед на водоемах сейчас крайне неустойчив, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром вблизи села Шестовица Черниговского района под лед провалился 55-летний мужчина. Спасатели обнаружили тело в проломе льда на расстоянии 150 метров от берега. С помощью специального снаряжения мужчину достали из воды и передали медикам, которые констатировали смерть", - сообщили в ГСЧС.
В ГСЧС подчеркнули: "из-за колебаний температуры лед на водоемах сейчас крайне неустойчив". "Выход на лед в таких условиях угрожает жизни", отметили в ГСЧС и перечислили основные правила безопасности:
- не выходите на лед, толщина которого менее 7 см;
- не собирайтесь группами на одном участке;
- не позволяйте детям самостоятельно посещать водоемы.
"Призываем граждан быть ответственными и не рисковать жизнью", - подчеркнули в ГСЧС.
