11:58 • 1632 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
11:16 • 4478 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
09:00 • 9276 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 15095 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 26806 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 41144 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 39556 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 30903 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 26413 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 21742 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 84517 просмотра
Мужчина погиб, провалившись под лед в Черниговской области

Киев • УНН

 • 224 просмотра

55-летний мужчина провалился под лед вблизи села Шестовица Черниговского района. Спасатели обнаружили тело в проломе льда на расстоянии 150 метров от берега.

Мужчина погиб, провалившись под лед в Черниговской области

В Черниговской области выход на лед завершился трагедией, мужчина провалился под лед на озере и погиб, его тело обнаружили в 150 метрах от берега, сообщили в ГСЧС Украины в воскресенье, указав, что из-за колебаний температуры лед на водоемах сейчас крайне неустойчив, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром вблизи села Шестовица Черниговского района под лед провалился 55-летний мужчина. Спасатели обнаружили тело в проломе льда на расстоянии 150 метров от берега. С помощью специального снаряжения мужчину достали из воды и передали медикам, которые констатировали смерть", - сообщили в ГСЧС.

В ГСЧС подчеркнули: "из-за колебаний температуры лед на водоемах сейчас крайне неустойчив". "Выход на лед в таких условиях угрожает жизни", отметили в ГСЧС и перечислили основные правила безопасности:

  • не выходите на лед, толщина которого менее 7 см;
    • не собирайтесь группами на одном участке;
      • не позволяйте детям самостоятельно посещать водоемы.

        "Призываем граждан быть ответственными и не рисковать жизнью", - подчеркнули в ГСЧС.

        Под Киевом произошло смертельное отравление угарным газом из-за генератора в подвале28.12.25, 12:43 • 3276 просмотров

        Юлия Шрамко

        ОбществоКриминал и ЧП
        Село
        Морозы в Украине